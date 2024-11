Rap Việt tập 8: Karik tung Nón Vàng cho thí sinh team Suboi

Là team sở hữu nhiều thí sinh nữ nhất trong 4 đội, những màn ghép cặp đấu của HLV Suboi được khán giả kỳ vọng hơn bao giờ hết. Đầy táo bạo trong việc ghép cặp thí sinh Nón Vàng Saabirose cùng nữ rapper hệ chiến Queen B đối đầu với nhau, 2 mảng màu tưởng không hợp nhưng lại slay không tưởng.

Đúng như dự đoán, cả khán đài đều đã đảo điên trước phần thi “Xinh đẹp em có quyền” của Saabirose và Queen B. Khi được MC Trấn Thành hỏi cảm nghĩ về tiết mục này, khách mời HIEUTHUHAI đã không ngừng trầm trồ và bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Em rất ngưỡng mộ sự dũng cảm của chị Su vì 2 bạn nữ mà chị đưa 1 con beat drill rất căng và dày, giọng phải khủng lắm mới có thể cân bằng được con beat này”.

Saabirose và Queen B

Các HLV lần lượt bày tỏ niềm yêu thích và nể phục đối với team Suboi vì đã khuấy đảo cả khán phòng trong tiết mục này, HLV Karik thể hiện sự kỳ vọng vào cặp đấu và khi 2 thí sinh bước ra anh đã cảm thấy không bỏ công mình chờ đợi. HLV Karik còn tiết lộ anh đang suy nghĩ về chiếc Nón Vàng của mình dành cho Saabirose và Queen B. Trong sự trông chờ của HLV Suboi, cả khán phòng như ngưng đọng trước khoảnh khắc Giám khảo JustaTee đưa ra quyết định ai là người đi tiếp.

Với số lượt bình chọn sát sao từ khán giả trường quay: 52% cho Saabirose và 48% cho Queen B, Giám khảo JustaTee đưa ra quyết định chọn Saabirose sẽ là người đi tiếp cùng team Suboi và theo sau đó là chiếc Nón Vàng cuối cùng của HLV Karik đã được tung lên sân khấu. Như vậy, Queen B sẽ trở thành thành viên team Karik và cả 2 thí sinh nữ của team Suboi tiếp tục tiến vào vòng Bứt Phá.

Shayda cùng nam rapper YP

Gây ấn tượng với kĩ năng vừa hát vừa rap siêu đỉnh, HLV Suboi quyết định ghép cặp First Choice của mình là thí sinh nữ Shayda cùng nam rapper YP vào cùng 1 cặp đấu trong phần trình diễn I Got You. Đến phần bình chọn từ khán giả trường quay, kết quả bình chọn của khán giả trường quay nghiêng về phía Shayda nhiều hơn khi cô nàng nhận về 58% bình chọn, còn 42% bình chọn là của YP. Sau khi bàn thảo, 2 giám khảo đã quyết chọn Shayda để đi tiếp với team Suboi. Như vậy YP sẽ tiếp tục chinh chiến tại vòng 8bar.

Gnob và willistic

Gnob là thành viên cuối cùng được bổ sung vào đội của HLV Suboi, được ghép cặp với willistic. Phần trình diễn Vui là được cùng trang phục và cách setup sân khấu đầy tinh nghịch, Gnob và willistic đã mở màn trận khai hỏa của team Suboi thành công khi khiến cả trường quay cùng nhau nhún nhảy theo từng lời rap. Bình chọn từ khán giả trường quay, willistic với 62% và Gnob 38%. 2 giám khảo đã quyết chọn willistic để đi tiếp với team Suboi. Như vậy, Gnob sẽ bước vào màn 8bar của chương trình.

Quyết định ghép cặp đấu là 2 nhân tố mới là Dacia và V HIGH, HLV Suboi tin rằng năng lượng của cả hai sẽ bổ trợ và nâng tầm cho nhau khi ghép vào 1 cặp đấu. V HIGH đã giành chiến thắng với lyrics thú vị. V HIGH là thành viên cuối cùng đồng hành cùng team vào vòng Bứt Phá.

Kết thúc tập 8, đội hình team Suboi có 5 người vào vòng Bứt Phá và 1 Nón Vàng Karik thuộc về Queen B. Team Suboi đã hoàn thiện đội hình với 6 thành viên đó là: willistic, Shayda, Dacia, Saabirose, V HIGH và Nón Vàng Coldzy. Tập 9 – tập chốt lại vòng Đối Đầu với màn ra quân của team HLV B Ray sẽ lên sóng lúc 20h Thứ Bảy (16/11) trên kênh truyền hình HTV2 và ứng dụng VieON.