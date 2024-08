Karik có động thái lạ giữa lúc Miu Lê rộ tin hẹn hò

Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin Miu Lê và rapper WEAN (hay Wean Lê) lộ hint hẹn hò. Nguồn cơn là cả hai cùng khoe hình ảnh trên một bàn ăn giống hệt nhau, nhiều người cũng cho biết bắt gặp cả hai sánh đôi thân thiết. Trên mạng xã hội, Miu Lê có nhiều tương tác "thả tim", theo dõi tài khoản của WEAN.

Đáng nói nhất, giữa lúc thông tin này rầm rộ thì Karik được cho là có hành động "cầm đèn chạy trước ô tô" khi đăng bài đầy ẩn ý "Windmill". Vì cụm từ trong bài đăng của Karik có cách phát âm giống với WEAN - Miu nên cư dân mạng cho rằng anh đang tung hint chuyện bạn thân hẹn hò. Tuy nhiên, sau đó không lâu, Karik bất ngờ có động thái khó hiểu, gây hoang mang là khoá trang cá nhân, hiện chỉ còn fanpage 3,6 triệu người theo dõi hoạt động.

Nhiều người cho rằng điều này thể hiện nam rapper đang "suy" vì crush Miu Lê đã có tình mới, số khác nghi ngờ đây chỉ là chiêu trò tạo sự chú ý, bộ 3 có lẽ sẽ có sản phẩm hợp tác cùng nhau trong thời gian tới.

Dòng trạng thái gây xôn xao của Karik khi Miu Lê rộ tin hẹn hò

Sau đó, Karik bất ngờ khoá và ẩn đi trang cá nhân, động thái này khiến cư dân mạng khó hiểu

Trước đó, Miu Lê và Karik từng vướng tin đồn hẹn hò vì có những khoảnh khắc thân thiết, tình tứ từ MV đến đời thường. Trong một dịp trải lòng cùng chúng tôi, Karik nói về Miu Lê: "Khán giả sẽ có những suy nghĩ của họ về tôi và Miu Lê. Rất vui khi mọi người yêu thương chúng tôi. Tuy nhiên, tôi và Miu Lê được đặt cạnh nhau lại là một chuyện rất khác. Tôi thấy Miu Lê rất thú vị nên không muốn đánh mất người bạn này, dù ở cương vị nào. Tính cách của Miu Lê giống tôi ở chỗ cả hai đều rất mong manh và cũng rất nội tâm. Nếu giữa hai người mà gặp chuyện gì thì sẽ rất khó nhìn mặt nhau. Nên tôi muốn giữ lại tình cảm với người bạn thân, người đồng nghiệp này. Cũng có thể coi Miu Lê là một người 'bạn đời' của tôi".

Vào tháng 7/2024, khi được hỏi về tình trạng yêu đương, Karik thừa nhận đang "bế tắc", anh nói với chúng tôi: "Có thể mọi người nghe qua sẽ nghĩ là tôi khó tính nhưng tôi có một vài vấn đề. Chẳng hạn, bạn trải qua một mối tình trước đó, bạn gặp một người có tính nết như vậy rồi, lần sau bạn gặp một người có hành động na ná vậy thì bạn sẽ hơi lùi lại một chút. Bạn không cho người ta biết tương lai ở đâu, sau đó cả hai sẽ tạo khoảng cách và đi luôn. Nếu tôi cho người ta một tia hy vọng gì khác gì… tạo nghiệp. Tôi cảm giác lý do mình thất bại trong chuyện tình cảm là vì lý trí quá. Mọi vấn đề là do tôi chứ không phải do người ta".

Miu Lê là một trong những nghệ sĩ nữ là "ngoại lệ" của Karik, anh xem đối phương như "bạn đời"

Miu Lê từng gây ấn tượng với khán giả qua vai July Miu trong phim Những thiên thần áo trắng (2010). Sau đó, cô chuyển hướng sang ca hát và dần tạo dựng được vị trí riêng trong lĩnh vực này với các ca khúc được chú ý: Giấc mơ thần tiên, Vì mẹ anh bắt chia tay, Giá như cô ấy chưa xuất hiện... Ngoài ra, cô còn gây ấn tượng với phim: Em là bà nội của anh, Cô gái đến từ hôm qua ...

WEAN (hay Wean Lê), tên thật là Lê Thượng Long, sinh năm 1998. Trước khi được biết đến nhiều với vai trò như một nam rapper/ ca sĩ ở hiện tại, WEAN đã nổi tiếng trên mạng xã hội cũng như các hội nhóm, cộng đồng thời trang Việt với phong cách thời trang không trộn lẫn với bất kỳ ai. Anh hiện đang sở hữu một thương hiệu thời trang cá nhân, nhiều lần được các báo, trang tin dành cho giới trẻ ở Việt Nam nhắc đến với tư cách là một fashionista và từng xuất hiện trên ELLE Trung Quốc – một trong những tạp chí thời trang danh tiếng của thế giới.

Miu Lê bị soi hint nghi hẹn hò WEAN

Cả hai theo dõi nhau trên mạng xã hội