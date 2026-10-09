Miley Cyrus lập kỷ lục buồn với album mới

Bass Persuades từng đưa Miley Cyrus trở lại vị trí số 1 Billboard 200 sau 13 năm nhưng chỉ một tuần sau album rơi xuống hạng 157 và lập kỷ lục không mong muốn.

Album Bass Persuades là dự án đầu tiên được quảng bá dưới nghệ danh Miley. Ảnh: Instargram

Miley Cyrus vừa trải qua một tuần khá trái ngược trong sự nghiệp. Album Bass Persuades giúp nữ ca sĩ trở lại vị trí số 1 Billboard 200 lần đầu tiên sau 13 năm nhưng niềm vui nhanh chóng bị phủ bóng bởi cú rơi mạnh ở tuần thứ hai. Album tụt từ vị trí dẫn đầu xuống hạng 157 trên bảng xếp hạng mới nhất, giảm 156 bậc chỉ sau một tuần và trở thành một trong những album có cú rơi mạnh nhất lịch sử Billboard 200. Entertainment Weekly cho biết thành tích này chỉ đứng sau album This House Is Not for Sale của Bon Jovi, tác phẩm từng rơi từ số 1 xuống số 169 vào năm 2018.

Điều khiến câu chuyện của Miley đáng chú ý nằm ở chỗ Bass Persuades không hề có màn ra mắt thất vọng. Album phát hành ngày 18/9 và mang về khoảng 61.000 đơn vị tương đương album trong tuần đầu tại Mỹ, qua đó giúp Miley có album số 1 đầu tiên kể từ Bangerz năm 2013. Đây cũng là album thứ sáu trong sự nghiệp của cô đứng đầu Billboard 200. Thành tích càng đáng kể khi Something Beautiful, album trước đó phát hành năm 2025, chỉ đạt vị trí thứ 4.

Nhưng chính cách Bass Persuades đứng đầu lại phần nào giải thích cho cú rơi sau đó. Khoảng 47.000 trong tổng số 61.000 đơn vị của tuần đầu đến từ doanh số bán album truyền thống, trong khi lượng phát trực tuyến đạt khoảng 14,2 triệu lượt nghe theo dữ liệu được Billboard công bố. Nói cách khác, album có một lực đẩy rất mạnh từ những người hâm mộ sẵn sàng mua đĩa và các phiên bản vật lý ngay trong tuần phát hành nhưng chưa tạo được lượng nghe trực tuyến đủ lớn để duy trì thứ hạng ở tuần kế tiếp.

Album "Bass Persuades" của Miley Cyrus vừa ghi nhận cú sụt giảm lịch sử trên bảng xếp hạng Billboard sau khi rơi từ vị trí số 1. (Ảnh: @miley/Instagram)

Trong thời đại streaming, vị trí số 1 của một album không còn đồng nghĩa với việc hàng triệu người đang nghe album đó mỗi ngày. Một album có thể đạt đỉnh nhờ doanh số vật lý, các phiên bản phát hành dành cho người hâm mộ và thời điểm ra mắt thuận lợi rồi nhanh chóng giảm thứ hạng khi những yếu tố này không còn tạo tác động lớn. Bass Persuades cho thấy khoảng cách giữa một tuần mở màn thành công và khả năng duy trì sức nóng của một album có thể rất lớn.

Miley bước vào kỷ nguyên mới với nhiều thay đổi. Đây là album đầu tiên của cô sau khi ký hợp đồng với Atlantic Records, đồng thời nữ ca sĩ bắt đầu sử dụng tên "Miley" thay vì "Miley Cyrus" trong hoạt động quảng bá. Miley từng có một giai đoạn rất khác với Endless Summer Vacation. Album phát hành năm 2023 mang đến "Flowers", ca khúc đứng đầu Billboard Hot 100 trong tám tuần và giúp cô giành những giải Grammy đầu tiên. Thành công của ca khúc khiến Miley bước vào một giai đoạn được đánh giá là sự trở lại mạnh mẽ của một ngôi sao pop đã hoạt động từ khi còn rất trẻ. Something Beautiful sau đó tiếp tục lọt vào top 5 Billboard 200 nhưng không tạo được một bản hit có sức lan tỏa tương đương.

Ca khúc chủ đề Bass Persuades từng tạo tín hiệu tích cực khi ra mắt ở vị trí thứ 35 Billboard Hot 100, trở thành đĩa đơn solo đầu tiên của Miley lọt top 40 kể từ “Used to Be Young” năm 2023. Tuy nhiên, riêng thành tích này chưa đủ để biến cả album thành một hiện tượng như "Flowers". Trên bảng xếp hạng đĩa đơn tại Anh, ca khúc cũng chỉ đạt đỉnh ở vị trí 31.

Miley vẫn còn cơ hội thay đổi câu chuyện trong những tuần tới. Cô chuẩn bị có hai đêm diễn tại Hollywood Bowl vào ngày 16 và 18/10, đánh dấu những buổi biểu diễn lớn đầu tiên của nữ ca sĩ kể từ tour Attention năm 2022. Đây sẽ là dịp để Miley kiểm tra một điều mà bảng xếp hạng chưa thể trả lời: khán giả có thực sự muốn nghe Bass Persuades trực tiếp hay không.