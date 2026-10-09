Nhìn khí chất của mỹ nhân này mới hiểu lý do làm tường thành nhan sắc 2 thập kỷ, đàn em khó vượt qua

Sau hai thập kỷ, mỹ nhân này vẫn khiến dân mạng sững sờ vì visual và thần thái quá đỗi sang chảnh.

Những hình ảnh mới nhất được Suzy đăng tải trên trang cá nhân gần đây đã nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ truyền thông và cộng đồng mạng. Xuất hiện tại kinh đô ánh sáng Paris, cựu thành viên nhóm nhạc Miss A tiếp tục chứng minh sức hút của diện mạo ấn tượng cùng phong thái cuốn hút đặc trưng.

Những hình ảnh mới nhất được Suzy đăng tải trên trang cá nhân gần đây đã nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ truyền thông và cộng đồng mạng

Xuất hiện tại kinh đô ánh sáng Paris, Suzy tiếp tục chứng minh sức hút của diện mạo ấn tượng cùng phong thái cuốn hút đặc trưng

Bộ ảnh gây sốt này được ghi lại khi Suzy tham dự show diễn giới thiệu bộ sưu tập Celine Été 2027 (Xuân Hè 2027), diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris vào đầu tháng 10. Xuất hiện tại sự kiện với tư cách Đại sứ Toàn cầu của nhà mốt, nữ diễn viên tiếp tục thể hiện tinh thần thời trang tối giản nhưng đầy quyền lực.

Bộ ảnh gây sốt này được ghi lại khi Suzy tham dự show diễn giới thiệu bộ sưu tập Celine Été 2027 (Xuân Hè 2027), diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris

Xuất hiện tại sự kiện với tư cách Đại sứ Toàn cầu của nhà mốt, nữ diễn viên tiếp tục thể hiện tinh thần thời trang tối giản nhưng đầy quyền lực

Nữ diễn viên diện nguyên một cây đồ màu đen mang đậm tinh thần thanh lịch cổ điển. Lựa chọn trang phục của cô là một thiết kế blazer dáng dài sở hữu phần cổ ve sắc nét, điểm xuyết hàng khuy đôi kim loại nổi bật và phom dáng ôm nhẹ ở đường eo. Điểm cộng lớn giúp tôn lên trọn vẹn visual của Suzy chính là mái tóc đen dài được uốn sóng nhẹ buông lơi tự nhiên quanh vai, kết hợp cùng lớp trang điểm mỏng nhẹ trong trẻo tôn lên nước da trắng và từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt.

Nữ diễn viên diện nguyên một cây đồ màu đen mang đậm tinh thần thanh lịch cổ điển

Điểm cộng lớn giúp tôn lên trọn vẹn visual của Suzy chính là mái tóc đen dài được uốn sóng nhẹ buông lơi tự nhiên quanh vai, kết hợp cùng lớp trang điểm mỏng nhẹ trong trẻo

Đa số ý kiến từ công chúng đều dành những phản hồi tích cực cho khí chất sang trọng, kết hợp hài hòa giữa sự thanh lịch thuần khiết và nét kiêu kỳ tựa như một tiểu thư tài phiệt. Không chỉ làm chủ ống kính ở từng góc máy, thần thái tự tin cùng nụ cười rạng rỡ của nữ ca sĩ kiêm diễn viên đã nhận được sự tán thưởng lớn từ đông đảo khán giả, qua đó, một lần nữa khẳng định sức ảnh hưởng visual mạnh mẽ của cô mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện thời trang tầm cỡ thế giới.

Suzy mang nét kiêu kỳ tựa như một tiểu thư tài phiệt

Đa số ý kiến từ công chúng đều dành những phản hồi tích cực cho khí chất sang trọng của Suzy

Không chỉ làm chủ ống kính ở từng góc máy, thần thái tự tin cùng nụ cười rạng rỡ của Suzy đã nhận được sự tán thưởng lớn từ đông đảo khán giả

Sinh năm 1994, Bae Suzy bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc khi tuổi đời còn rất trẻ. Cột mốc khởi đầu đáng nhớ của cô diễn ra vào năm 2010, khi cô chính thức ra mắt ở tuổi 16 với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ Miss A do công ty quản lý JYP Entertainment thành lập. Ngay từ sản phẩm chào sân mang tên Bad Girl Good Girl, nhóm nhạc đã tạo nên cơn sốt mạnh mẽ khi nhanh chóng càn quét hàng loạt bảng xếp hạng âm nhạc uy tín và giành chiến thắng ở hạng mục giải thưởng Daesang danh giá. Sở hữu chiều cao nổi bật cùng gương mặt trong sáng đặc trưng, Suzy nhanh chóng trở thành nhân tố thu hút sự quan tâm lớn nhất từ truyền thông và công chúng.

Suzy ra mắt ở tuổi 16 với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ Miss A

Sở hữu chiều cao nổi bật cùng gương mặt trong sáng đặc trưng, Suzy nhanh chóng trở thành nhân tố thu hút sự quan tâm lớn nhất từ truyền thông và công chúng

Tuy nhiên, việc công ty quản lý JYP tập trung đẩy mạnh các hoạt động cá nhân cho Suzy khi sự nổi tiếng của cô gia tăng quá nhanh đã vô tình tạo ra khoảng cách lớn về danh tiếng giữa cô và ba thành viên còn lại là Fei, Jia và Min. Thực tế này từng dấy lên không ít tin đồn không hay về mối quan hệ nội bộ nhóm nhạc. Dù những đồn đoán này chưa từng được các thành viên xác nhận, việc Suzy nổi tiếng vượt trội khiến hình ảnh của Miss A nhiều lần bị gắn với cụm từ "Suzy và những người bạn", trở thành chủ đề tranh luận xuyên suốt những năm nhóm còn hoạt động.

Việc công ty quản lý tập trung đẩy mạnh các hoạt động cá nhân cho Suzy khi sự nổi tiếng của cô gia tăng quá nhanh đã vô tình tạo ra khoảng cách lớn về danh tiếng giữa cô và ba thành viên còn lại

Miss A nhiều lần bị gắn với cụm từ "Suzy và những người bạn", trở thành chủ đề tranh luận xuyên suốt những năm nhóm còn hoạt động

Sau khi Miss A chính thức tuyên bố tan rã vào cuối năm 2017, cô tiếp tục phát triển sự nghiệp solo. Các sản phẩm âm nhạc cá nhân như album Yes? No? hay Faces of Love đã giúp nữ ca sĩ khẳng định sự trưởng thành trong giọng hát cũng như phong cách định hình cá nhân.

Song song với sự nghiệp thần tượng âm nhạc, Suzy còn lấn sân diễn xuất và tạo dấu ấn mạnh mẽ với bộ phim truyền hình đầu tay Dream High (2011), trước khi vụt sáng thành “Tình đầu quốc dân” nhờ vai diễn trong bom tấn điện ảnh Architecture 101 (2012). Nữ ca sĩ còn tiếp tục ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm nổi bật như While You Were Sleeping, Vagabond, Start Up, Anna và Doona!

Nữ ca sĩ vụt sáng thành “Tình đầu quốc dân” nhờ vai diễn trong bom tấn điện ảnh Architecture 101 (2012)

Bên cạnh những dấu ấn đậm nét ở mảng nghệ thuật, Suzy còn khẳng định vị thế đỉnh cao trong lĩnh vực thời trang thương mại khi luôn là gương mặt được các thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới săn đón. Cô hiện đảm nhận vai trò Đại sứ Toàn cầu cho những thương hiệu tầm cỡ như Celine, Longines, đồng thời duy trì mối quan hệ hợp tác thân thiết lâu năm cùng nhà mốt Dior.

Bên cạnh những dấu ấn đậm nét ở mảng nghệ thuật, Suzy còn khẳng định vị thế đỉnh cao trong lĩnh vực thời trang thương mại khi luôn là gương mặt được các thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới săn đón

Với thần thái ngày càng đằm thắm cùng những định hướng sự nghiệp rõ ràng, Bae Suzy tiếp tục khẳng định vị thế tường thành nhan sắc bền vững của cô trong lòng công chúng

Với thần thái ngày càng đằm thắm cùng những định hướng sự nghiệp rõ ràng, Bae Suzy tiếp tục duy trì vị trí ngôi sao hàng đầu, khẳng định vị thế tường thành nhan sắc bền vững của cô trong lòng công chúng.

Ảnh: X, IG