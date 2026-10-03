Đại hội gái xinh show Celine: Suzy và nữ chính Đầu Xuân Tươi Sáng đơn giản vẫn sang!

Suzy, Tôn Thiên cùng dàn sao đổ bộ show diễn Celine.

Show diễn Celine tiếp tục nối dài sức nóng trong những ngày cuối của Paris Fashion Week, thu hút sự góp mặt của nhiều ngôi sao đình đám đến từ nhiều thị trường châu Á. Đáng chú ý, màn hội ngộ của hai mỹ nhân Suzy và Tôn Thiên nhanh chóng trở thành tâm điểm, biến hàng ghế khách mời thành một màn đọ sắc đáng chú ý.

Không cần những bộ cánh cầu kỳ hay màu sắc nổi bật, cả hai cùng lựa chọn trang phục đen theo tinh thần tối giản nhưng vẫn tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Suzy ghi điểm với vẻ đẹp thanh lịch, trong trẻo vốn đã trở thành thương hiệu, trong khi Tôn Thiên mang đến nét hiện đại, sắc sảo cùng tỷ lệ cơ thể nổi bật. Sự tương phản vừa đủ trong khí chất của hai người đẹp Hoa - Hàn khiến những khoảnh khắc tại show Celine nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, tiếp tục chứng minh sức hút của dàn sao châu Á tại các sự kiện thời trang quốc tế.

Dàn sao đổ bộ show diễn Celine.

Suzy mang đến tinh thần Celine trong một set đồ đen mang đậm tinh thần thanh lịch, tối giản nhưng vẫn đủ sức tôn lên vẻ đẹp nữ tính. Nữ diễn viên diện một thiết kế blazer dáng dài với phần cổ ve sắc nét, hàng khuy đôi nổi bật và phom ôm vừa vặn ở phần eo, tạo hiệu ứng thân hình gọn gàng, cân đối. Phần tà xòe nhẹ phía dưới mang đến cảm giác giống một chiếc blazer dress, được phối cùng quần suông đen và giày cao gót, giúp tổng thể thêm liền mạch và thanh thoát. Suzy mang theo clutch đen nhỏ gọn, gần như hòa vào outfit.

Đáng chú ý, mái tóc đen dài được uốn nhẹ tự nhiên, buông mềm quanh vai càng làm nổi bật gương mặt thanh tú. Không cần makeup quá sắc sảo, visual trong trẻo cùng thần thái nhẹ nhàng của "tình đầu quốc dân" vẫn đủ chiếm trọn ống kính.

Nhan sắc xinh đẹp đúng chuẩn "tình đầu quốc dân" của đại sứ toàn cầu Celine.

Suzy diện set đồ all black thanh lịch.

Tôn Thiên cũng lựa chọn sắc đen làm chủ đạo khi xuất hiện tại show Celine, nhưng mang đến một diện mạo mềm mại và nữ tính hơn. Nữ chính Đầu Xuân Tươi Sáng diện áo len đen ôm nhẹ với phần cổ kín, kết hợp cùng quần cạp cao có phom rộng, xếp ly tinh tế và điểm nhấn là chi tiết thắt nơ ở phần hông. Cách phối này vừa tạo cảm giác thanh lịch, vừa tôn lên vòng eo gọn và tỷ lệ cơ thể cao ráo của nữ diễn viên. Một chiếc túi đeo vai nhỏ màu tím tạo điểm nhấn vừa đủ trên nền trang phục đơn sắc.

Tôn Thiên diện set đồ đen tối giản đầy khí chất.

Mỹ nhân sinh năm 1997 hoàn thiện tạo hình bằng đôi khuyên tai ngọc trai nổi bật, mang đến nét sang trọng nhưng không phô trương. Mái tóc dài được duỗi thẳng, rẽ ngôi lệch cùng lối makeup nhẹ nhàng làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của mỹ nhân Cbiz.

Nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào của nữ chính Đầu Xuân Tươi Sáng.

Bên cạnh đó, show diễn còn có sự xuất hiện của 2 đại sứ Trung Quốc Lưu Thi Thi và Vương An Vũ. Mỹ nhân sinh năm 1987 gây ấn tượng với mái tóc hồng đầy cá tính, mới mẻ cùng set váy đầy nữ tính, hiện đại. Cô phối cùng quần tất đen, giày mũi nhọn cùng túi đeo nhỏ hoàn thiện diện mạo. Với Vương An Vũ, nam diễn viên gây thương nhớ với giao diện bảnh bao, lãng tử trong với áo sơ mi, quần âu cổ điển.

Lưu Thi Thi xuất hiện với mái tóc hồng mới mẻ.

Nhóm nhạc TWS với những set đồ đen đầy hiện đại.

Vương An Vũ vẫn gây thương nhớ với vẻ ngoài điển trai.

Ảnh: Getty Images, Instagram.