Gạt nước mắt, Jisoo (BLACKPINK) đã có người đàn ông thay thế

Từng kề cận Lisa ở Celine, người đàn ông này nay trở thành điểm tựa mới của Jisoo tại Dior.

Dior Spring/Summer 27 đánh dấu bộ sưu tập nữ ready-to-wear thứ 3 của Jonathan Anderson kể từ khi gia nhập nhà mốt vào giữa năm 2025. Đây cũng là show diễn đặc biệt nhất của Dior những năm gần đây khi dành để tưởng nhớ một nhân sự cấp cao của thương hiệu, ghi dấu nhiều khoảnh khắc đong đầy cảm xúc của Jisoo.

Sau sự ra đi đột ngột của Mathilde Favier, nguyên Giám đốc Quan hệ Công chúng từng dành cho nữ đại sứ sự chăm sóc đặc biệt, chị cả BLACKPINK trở lại Paris với phong thái điềm tĩnh và chuyên nghiệp. Bên cạnh cuộc tái ngộ đong đầy nước mắt cùng gia đình cố Giám đốc, hành trình tiếp theo của "Công chúa Dior" chính thức mở ra bước chuyển giao mới với sự kề cận của Peter Utz.

Jisoo đối diện với loạt ý kiến trái chiều xoay quanh tạo hình tại show Dior mới.

Sự xuất hiện của nữ người mẫu Héloïse Agostinelli, con gái bà Mathilde Favier, tại sự kiện trở thành một điểm chạm cảm xúc đặc biệt. Ngay khi gặp mặt, Jisoo và Héloïse nén xúc động trao nhau cái ôm ấm áp để sẻ chia nỗi mất mát chung.

Héloïse bày tỏ sự trân trọng trước những lời động viên của Jisoo, đồng thời chia sẻ rằng mẹ cô khi còn sống luôn dành tình cảm sâu sắc cho nữ ca sĩ. Cô cũng trân trọng giới thiệu Jisoo với cha mình gọi đây là con gái của mẹ ở Hàn Quốc. Mối liên kết giữa hai tâm hồn không cùng huyết thống nhưng chung một điểm tựa tình yêu đã lay động đông đảo giới mộ điệu trên toàn cầu.

Jisoo và cuộc gặp gỡ xúc động với Héloïse Agostinelli, con gái cố Giám đốc Mathilde Favier.

Sau show diễn, Jisoo cập nhật liên tiếp 5 bài đăng dành cho Dior trên trang cá nhân. Trong đó, khoảnh khắc cô sải bước cùng Peter Utz trên hành lang tiến vào khu vực hàng ghế đầu nhận được sự chú ý từ công chúng quan tâm, khi gợi liên tưởng trực tiếp đến khung hình cuối cùng giữa Jisoo và cố Giám đốc Mathilde Favier tại show diễn Fall/Winter 2026 diễn ra hồi tháng 3. Dù nụ cười của nàng đại sứ khi đi bên người mới không hoàn toàn rạng rỡ như xưa, ánh mắt Jisoo vẫn ánh lên sự điềm tĩnh và niềm tin vào một chặng đường mới.

Ông Peter Utz - người đứng đầu bộ phận Quan hệ công chúng của Dior hiện tại sẽ thay thế bà Mathilde Favier khi đón tiếp các VIP của nhà mốt.

Jisoo có mối quan hệ tốt đẹp, vượt ngoài khuôn khổ công việc với người tiền nhiệm quá cố.

Đảm nhận vị trí Director of Global PR (Men's & Women's) tại Dior từ tháng 9/2025, Peter Utz từng có thời gian làm việc song song cùng Mathilde Favier trong những tháng ngày cuối đời của bà. Trước khi trở lại Dior lần thứ 2 trong sự nghiệp, Peter Utz sở hữu hồ sơ năng lực hơn 20 năm tại các thị trường xa xỉ hàng đầu Pháp và Mỹ.

Khởi đầu từ mảng bán lẻ tại Christian Dior Couture vào năm 2002, ông từng kinh qua các vị trí quan trọng tại Prada, trước khi đảm nhận vai trò Head of VIP Relations tại Saint Laurent dưới thời Hedi Slimane. Đến năm 2018, ông tiếp tục đồng hành cùng Hedi tại Celine với vị trí Director of Couture & Events.

Peter Utz từng có mối quan hệ thân thiết với Lisa thời điểm cả hai còn đồng hành tại Celine.

Tái xuất Dior vào thời điểm nhà mốt Pháp bước vào kỷ nguyên mới dưới sự dẫn dắt của GĐST Jonathan Anderson, Peter Utz chính là nhân sự cốt cán trực tiếp điều hành mảng Global PR & Celebrity Relations, hứa hẹn trở thành điểm tựa vững chắc, bảo chứng cho vị thế độc tôn của "Công chúa Dior" Jisoo trong những chiến dịch quốc tế tới đây.

Ảnh: IGNV, Internet