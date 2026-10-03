Vòng eo mỏng dính của nàng thơ bí mật sinh con cho tổng tài

Bà xã Trần Vỹ Đình tiếp tục gây choáng với body mảnh mai siêu thực.

Sau khi sinh con đầu lòng, Hà Tuệ tiếp tục khiến công chúng trầm trồ với màn về dáng ấn tượng, nhanh chóng lấy lại vóc dáng mảnh mai đặc trưng của một siêu mẫu. Mới đây, bà xã "tổng tài" Trần Vỹ Đình tiếp tục khẳng định đẳng cấp thiên thần Victoria's Secret qua loạt khoảnh khắc được ghi lại bằng camera thường tại sân bay.

Qua ống kính tự nhiên chân thực, mỹ nhân sinh năm 1989 vẫn gây chú ý với thân hình mảnh mai, đôi chân dài cùng tỷ lệ cơ thể đáng ngưỡng mộ. Đáng nói, dù vừa trải qua quá trình mang thai và sinh nở, vóc dáng của nữ siêu mẫu gần như vẫn giữ được đường nét thanh thoát vốn có. Những hình ảnh đời thường này càng cho thấy khí chất và lợi thế hình thể nổi bật của Hà Tuệ, đồng thời khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước khả năng giữ dáng đáng nể của siêu mẫu đình đám.

Vóc dáng mảnh mai của Hà Tuệ qua ống kính cam thường. (Nguồn: TikTok)

Hà Tuệ xuất hiện tại sân bay với set đồ thể thao màu xanh navy của thương hiệu Alo, gồm áo khoác croptop kéo khóa và quần legging cạp trễ cùng tông. Phần áo ngắn để lộ một khoảng eo nhỏ, tạo đường nét gọn gàng giữa thân trên và phần hông. Quần legging ôm sát, kéo dài đến mắt cá chân, làm nổi bật đôi chân dài và thon của nữ siêu mẫu. Dù diện đồ đơn giản nhưng bà xã Trần Vỹ Đình vẫn ghi điểm với tỷ lệ vóc dáng chuẩn, tay và chân thon cùng phần eo mỏng dính không chút mỡ thừa. Khoảnh khắc người đẹp bước đi cũng được ví von như catwalk, với dáng đi thẳng, tự tin và vững chãi.

Hà Tuệ diện 1 set đồ tập đơn giản nhưng vẫn tôn triệt để được vóc dáng chuẩn từng centimet.

Vòng eo mỏng dính của nữ siêu mẫu qua ống kính cam thường.

Trước đó, tại sự kiện của thương hiệu Alo, Hà Tuệ cũng nhận được nhiều lời khen có cánh nhờ diện mạo nổi bật cùng khí chất thanh lịch và sang trọng. Người đẹp xuất hiện trong set đồ tông nâu tối giản, khoe khéo vóc dáng cao ráo, mảnh mai và tỷ lệ cơ thể nuột nà. Ở tuổi 37, bà xã Trần Vỹ Đình vẫn ghi điểm với gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn, đường nét sắc cùng thần thái lạnh và tự tin khiến Hà Tuệ dễ dàng thu hút ánh nhìn ngay khi xuất hiện. Thậm chí, sức hút của cô tại sự kiện được nhận xét không hề kém cạnh Triệu Lộ Tư, khi cả hai đều tạo được dấu ấn riêng trước ống kính và người hâm mộ.

Nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ của bà mẹ 1 con.

Đây không phải lần đầu Hà Tuệ gây sốt với những khung hình được người qua đường tình cờ chụp lại. Siêu mẫu đình đám từng nhiều lần viral với những diện mạo cực kỳ giản dị, thậm chí chỉ đi dép bệt, ăn mặc thoải mái nhưng vẫn toát lên khí chất sang chảnh khó lẫn. Đáng chú ý, vóc dáng mảnh mai và thần thái cuốn hút của Hà Tuệ khiến nhiều người gần như quên mất cô đã trải qua một lần sinh nở. Từ làn da trắng sáng nổi bật đến thần thái cuốn hút, phóng khoáng, Hà Tuệ không cần sàn runway hay ánh đèn sân khấu cũng vẫn cho thấy khí chất chuẩn một "thiên thần" Victoria's Secret.

Sắc vóc của Hà Tuệ vẫn đỉnh như chưa hề có cuộc sinh nở nào.

Ảnh: Instagram.