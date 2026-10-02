Đối thủ của Kỳ Duyên đi thi Hoa hậu, được ví với bạn gái Tỉnh Bách Nhiên

Mỹ nhân này đang được nhiều người dự đoán sẽ đăng quang Miss Universe Việt Nam 2026.

Miss Universe 2026 vẫn là một trong những cuộc thi nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng fan sắc đẹp. Bên cạnh màn xuất hiện của các gương mặt mới, sự trở lại của những người đẹp quen mặt cũng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên MXH. Một trong những cái tên nhận được nhiều kỳ vọng tại cuộc thi năm nay chính là Quỳnh Anh – Á hậu 1 Miss Universe 2024.

Từng để lại dấu ấn với ngoại hình nổi bật, phong thái tự tin và kinh nghiệm sân khấu sau mùa giải trước, đối thủ của Kỳ Duyên được kỳ vọng sẽ mang đến một diện mạo trưởng thành, bản lĩnh hơn khi trở lại đường đua. Sự tái xuất của người đẹp vì thế nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến hành trình của cô tại Miss Universe 2026 được người hâm mộ đặc biệt chờ đợi.

Quỳnh Anh khoe thần thái cùng sắc vóc ngày càng "chín" chinh chiến Miss Universe 2026. (Nguồn: TikTok sieumauquynhanh)

Quỳnh Anh tạo được dấu ấn riêng với vẻ đẹp đậm nét Á Đông, vừa thanh tú vừa sắc sảo, đặc biệt nổi bật nhờ đường nét gương mặt cân đối và ánh mắt có chiều sâu. Đôi mắt dài, hàng mi cong cùng đường eyeliner gọn giúp tổng thể diện mạo người đẹp trở nên cuốn hút hơn, trong khi sống mũi cao và bờ môi đầy đặn tạo nên vẻ đẹp trưởng thành, sang trọng. Mái tóc đen dài buông thẳng càng tôn lên khí chất cuôn hút của mỹ nhân sinh năm 1999.

Vẻ đẹp đậm chất Á Đông giúp Quỳnh Anh tạo nên sự khác biệt giữa dàn thí sính cùa Miss Universe.

Bên cạnh visual, vóc dáng xuất thân từ model của Quỳnh Anh cũng là điểm cộng đáng chú ý với bờ vai thanh mảnh, vòng eo thon gọn và đường cong cơ thể mềm mại. Trong chiếc váy quây ôm sát màu tím, hình thể cân đối cùng đôi chân dài giúp nàng Á hậu trông càng nổi bật.

Người đẹp sở hữu chiều cao ấn tượng 1m73 cùng hình thể mảnh mai, tỷ lệ body chuẩn từng centimet.

Dưới phần bình luận, nhiều cộng đồng mạng cho rằng gương mặt của Quỳnh Anh vừa đẹp vừa sang, có nét riêng không trộn lẫn và là đối thủ đáng gờm cho chiếc vương miện năm nay. Người đẹp hội tụ đủ lợi thế visual, vóc dáng đến thần thái rất hợp với những đấu trường sắc đẹp quốc tế. Đặc biệt, có ý kiến còn cho rằng mỹ nhân sinh năm 1999 mang nét đẹp và khí chất tương đồng với siêu mẫu Lưu Văn.

Netizen dành nhiều mỹ từ cho vẻ đẹp của Quỳnh Anh.

Vẻ đẹp Á Đông của Quỳnh Anh khiến nhiều người liên tưởng đến bạn gái Tỉnh Bách Nhiên.

Quỳnh Anh không phải gương mặt xa lạ của làng thời trang hay các cuộc thi nhan sắc. Người đẹp sinh năm 1999 từng giành danh hiệu Á quân The Face Vietnam 2018, lọt Top 10 Face of Asia 2019 và đặc biệt đăng quang Siêu mẫu châu Á 2021 tại Singapore. Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, mỹ nhân sinh năm 1999 trở thành gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang trong nước, được đánh giá là một trong những người mẫu đắt show và thường xuyên góp mặt trong các show diễn lớn.

Năm 2024, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi giành ngôi vị Á hậu 1 Miss Universe Vietnam. Sau hai năm, màn trở lại tại Miss Universe Vietnam 2026 nhanh chóng thu hút chú ý, đặc biệt khi Quỳnh Anh hiện sở hữu cả kinh nghiệm thi nhan sắc lẫn nhiều năm chinh chiến trên sàn runway.

Quỳnh Anh chỉ phải dừng chân trước Kỳ Duyên tại Miss Universe Vietnam 2024.

Mỹ nhân sinh năm 1999 sở hữu từ face, body đến kỹ năng trình diễn ấn tượng.

Ảnh: Instagram.