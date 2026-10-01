Màn đụng hàng nóng bỏng nhất mạng xã hội

Màn đụng hàng của Hailey Bieber và mỹ nhân này phải gọi là "một 9 một 10".

Đụng hàng luôn là topic được giới mộ điệu đặc biệt quan tâm, nhất là khi hai mỹ nhân cùng diện một thiết kế lại được dịp để dân tình đặt lên "bàn cân" so sánh. Mới đây, tại show diễn Saint Laurent Xuân/Hè 2027, màn đụng độ thời trang giữa Hailey Bieber và Serenay Sarıkaya cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Cả hai không những cùng lựa chọn một thiết kế của nhà mốt Pháp mà tạo hình và vibe "girl boss" cũng mang đến sự tương đồng. Nếu Hailey Bieber mang đến vẻ ngoài hiện đại, cool ngầu với thần thái phóng khoáng đặc trưng thì Serenay Sarıkaya cũng không hề kém cạnh với bản phối đầy nữ tính và quyến rũ. Thậm chí, cả 2 còn đều lựa chọn kính đen để hoàn thiện outfit, nhìn thoáng qua còn tưởng nhầm là chị em sinh đôi với visual và thần thái khó phân định.

Hailey Bieber đầy cá tính và cool ngầu tại show diễn. (Nguồn: wmag)

Serenay Sarıkaya khí chất ngút ngàn không hề kém cạnh. (Nguồn: elleturkiye)

Hailey Bieber và Serenay Sarıkaya cùng diện một thiết kế suit đen tối giản với blazer một khuy, đường vai sắc nét, cổ V sâu và quần ống rộng, tạo cảm giác vừa quyền lực vừa gợi cảm. Đây cũng là kiểu tailoring không mấy xa lạ với nhà mốt Saint Laurent, mang vẻ tối giản, sang trọng và phóng khoáng. Thiết kế được cắt may tỉ mỉ, phom dáng ôm vừa vặn và tôn lên tỷ lệ cơ thể cùng vóc dáng cao ráo của 2 người đẹp.

Giao diện "nữ tổng tài" quyến rũ được Hailey Bieber và Serenay Sarıkaya mang đến show Saint Laurent SS27.

Cùng cấu trúc suit đen nhưng cách thể hiện của bà xã Justin Bieber có phâm mềm mại và tối giản, hiện đại hơn. Blazer ôm vừa cơ thể, phần ve áo kéo dài xuống cổ V sâu, kết hợp quần ống rộng tạo silhouette thanh mảnh mà không quá cứng. Không thêm nhiều phụ kiện, bà chủ Rhode để chính đường cắt của bộ suit trở thành điểm nhấn. Makeup của cô vẫn chuẩn style clean girl đặc trưng, thiên về nền glowy, má hồng nude và môi bóng tự nhiên, trong khi mắt chỉ nhấn vừa đủ để giữ vẻ trong trẻo, effortless. Tóc nâu đậm uốn sóng nhẹ ôm khuôn mặt, giúp tổng thể cân bằng giữa sự gợi cảm và tinh thần minimalism.

Hailey Bieber tiết chế phụ kiện, layout makeup tông nude hoàn thiện tạo hình.

Với Serenay Sarıkaya, bộ suit đen được đẩy theo hướng sắc lạnh, cá tính và có phần dramatic. Điểm làm diện mạo của nữ diễn viên trở nê nổi bật và hút mắt chính là makeup mắt khói đậm: viền mắt được nhấn tối, tạo ánh nhìn sâu và hơi sắc, kết hợp làn da lì tự nhiên và môi nude nhẹ để không cạnh tranh với đôi mắt. Mỹ nhân sinh năm 1992 lựa chọn kiểu tóc nâu xoã bồng bềnh, rẽ ngôi giữa đúng chất cool-girl đầy quyền lực.

Cận cảnh lớp makeup mắt tông khói sắc lạnh và cá tính của Serenay Sarıkaya.

Ảnh: Instagram.