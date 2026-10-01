Tổng tài Hàn Quốc cất Scandal, lên đồ bảnh nhất Paris: Fan bên Tây hò hét đến khản cổ

Tạm gác lại ồn ào từ The Scandal, Ji Chang Wook tái xuất Paris Fashion Week với thần thái thượng thừa, khiến bầu không khí trước show Tom Ford SS27 bùng nổ.

Tối ngày 30/9 (theo giờ Pháp), Tom Ford là nhà mốt chốt màn ngày thứ 3 của Paris Fashion Week. Dưới sự dẫn dắt của GĐST Haider Ackermann, tinh thần gợi cảm mang tính di sản của Tom Ford tiếp tục được nhìn thấy ở mùa Xuân Hè 2027 qua những đường cắt táo bạo và kỹ thuật may đo khiêu khích. Không cần đợi đến khi show diễn bắt đầu để công chúng cảm nhận về độ "hot" của bộ sưu tập mà ngay từ diện mạo của dàn khách mời "thở ra quyến rũ" như Kate Moss, Shakira, Cara Delevingne, Cynthia Erivo, Sam Claflin, Tate McRae, Paris Jackson... đã bắt đầu làm điều đó.

Ji Chang Wook

Shakira

Rosie Huntington

Kate Moss

Paris Jackson

Một nhân tố không thể thiếu khi nhắc đến dàn khách mời của Tom Ford những mùa qua chính là Ji Chang Wook. Từ khi gắn bó với thương hiệu này, cái mác "tổng tài số khổ" (ngoại hình bảnh bao nhưng luôn đóng vai nghèo) của nam diễn viên có vẻ như cũng dần khác đi.

Suit Tom Ford liên tục xuất hiện cùng Ji Chang Wook tại các lễ trao giải chuyên môn danh giá, từ Rồng Xanh đến Cannes, hay ở các hoạt động ra mắt phim rầm rộ. Gần nhất, khi vào vai một quý tộc đào hoa trong K-drama 19+ The Scandal, danh tiếng của nam diễn viên ít nhiều bị bàn tán vì chất lượng sản phẩm. Dù vậy, điều đó dường như không làm ảnh hưởng đến hào quang của anh khi trở lại Paris Fashion Week mùa này.

Ji Chang Wook xuất hiện gây sốt show Tom Ford tối 30/9 (Clip: Instagram).

Xuất hiện tại sự kiện, Ji Chang Wook lựa chọn bản phối đen - trắng thanh lịch nhưng không kém phần phóng khoáng. Anh khoác lên mình áo măng-tô dáng dài từ BST FW26, với chất liệu gấm dệt họa tiết hình học chìm, nhấn nhá phần ve áo lót lụa trắng tương phản, item này tạo liên tưởng đến một mẫu áo choàng tắm. Thiết kế kết hợp cùng áo sơ mi trắng cúc cài ngực tự do và kính râm classic, khắc hoạ diện mạo một quý ông ngông nghênh, bí ẩn lại vô cùng đắt giá.

Không khí tại Quảng trường Vendôme - tọa độ quen thuộc của Tom Ford - được nhìn thấy sôi động không kém thời điểm 6 tháng trước khi Ji Chang Wook có mặt tại đây cho show Thu Đông 2026. Khí chất tài phiệt của nam thần Hàn Quốc lôi kéo sự quan tâm đông đảo của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tại Paris, trong khi đám đông người hâm mộ quốc tế liên tục reo hò khản cổ. Chỉ sau một đêm, hàng loạt thước phim và hình ảnh chất lượng cao của nam tài tử đã nhanh chóng phủ sóng Instagram và hashtag #TomFord.

Làn sóng cuồng nhiệt mỗi khi Ji Chang Wook sánh đôi cùng Tom Ford đến nay đã hoàn toàn được bảo chứng. Đi qua từng mùa mốt, công chúng lại được dịp nhắc về điệp khúc "giải cứu" nam diễn viên khỏi những vai diễn số khổ:"Đẹp trai thế này mà vai nào cũng khổ", "Xin hãy cho anh tôi đóng vai tài phiệt một lần", hay "Anh ấy sinh ra để mặc Tom Ford".

Tần suất duy trì phong độ ở tuổi 40 cũng đặt anh vào những cuộc thảo luận so sánh với đồng nghiệp cùng lứa Lee Min Ho. Mặc cho những thâm trầm lên xuống của người bạn đồng niên, Ji Chang Wook vẫn giữ được gương mặt sắc nét cùng thần thái phong nhã, củng cố vị thế vững chắc từ màn ảnh Hàn cho đến bản đồ xa xỉ quốc tế.

Ảnh: Instagram