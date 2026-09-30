Vũ Thanh Quỳnh bất ngờ bị lôi ảnh cũ vào drama miệt thị nhan sắc Việt trên Threads.

Vũ Thanh Quỳnh - người đẹp sinh năm 1992 - từng nổi lên sau ca phẫu thuật thẩm mỹ thành công năm 2015, mới đây bất ngờ bị cuốn vào drama miệt thị nhan sắc người Việt đang gây xôn xao trên Threads. Cụ thể, bài đăng thu hút lượng tương tác lớn đến từ một tài khoản sử dụng tiếng Hàn đã đào lại hình ảnh của Vũ Thanh Quỳnh thời trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, kèm dòng chú thích mang thái độ cười cợt, gọi đây là "Gương mặt bình quân của Việt Nam".

Bài đăng nhanh chóng viral với hàng chục nghìn lượt tương tác, kéo theo làn sóng phẫn nộ dữ dội từ cộng đồng mạng. Không dừng lại ở việc phân bua bằng lời nói, dưới bài đăng này, một "đại hội nhan sắc" đúng nghĩa từ các netizen Việt cũng vô tình xuất hiện. Hàng loạt trai xinh gái đẹp liên tục xả ảnh cá nhân để đòi lại sự công bằng cho Vũ Thanh Quỳnh cũng như khẳng định nét đẹp hiện đại của người Việt Nam đang cố tình bị nhìn nhận sai lệch.

Vũ Thanh Quỳnh chia sẻ và lên tiếng về bài đăng chế giễu ngoại hình của một tài khoản nước ngoài.

Trực tiếp đứng ở tâm bão miệt thị độc hại, Vũ Thanh Quỳnh chọn cách đối diện thẳng thắn. Cô để lại bình luận đáp trả bằng tiếng Hàn ngay dưới bài viết: "Đừng lấy gương mặt của tôi ra để biện minh cho những suy nghĩ lệch lạc và sự thù ghét của bạn."

Trên trang cá nhân, người đẹp cũng chia sẻ lại hình ảnh sự việc kèm dòng trạng thái bức xúc: "Đi quá xa rồi đấy P*** ơi. Làm ơn để tôi yên đi mà!!". Trong chia sẻ này, Vũ Thanh Quỳnh đề cập đến tên một tựa game Hàn Quốc đang dính drama trong cộng đồng mạng Việt Nam gần đây, như lý giải vì sao hình ảnh quá khứ của cô bất ngờ bị netizen nước ngoài đào lại với mục đích xấu.

Diện mạo hiện tại của hot girl thẩm mỹ Vũ Thanh Quỳnh - cô gái vừa bị đào lại ảnh quá khứ với mục đích cực đoan.

Nhận thấy sự việc đang có dấu hiệu bị đẩy đi quá xa, sau gần 1 ngày đăng tải, người đẹp Nam Định tiếp tục lên tiếng. Bằng một thái độ tiết chế và cầu thị, cô khẳng định bản thân chọn cách đối diện trực tiếp để bảo vệ bản thân chứ không phải do xấu hổ về quá khứ. Người đẹp mong chủ động khép lại drama để tránh gây ra những hiểu lầm tiêu cực.

"Vì là người trực tiếp bị lôi hình ảnh ra chế giễu, nên mình nghĩ mình cần lên tiếng và đối diện trực tiếp, chứ không né tránh... Mình chỉ muốn nói rõ một điều: mình không xấu hổ về hình ảnh của mình, và càng không muốn hình ảnh của mình bị sử dụng để xúc phạm hay làm tổn thương bất kỳ ai. Thật sự mình rất buồn và thất vọng khi vẫn có những người lựa chọn cách hành xử như vậy. Mình lên tiếng chỉ để bảo vệ chính mình, và mong mọi chuyện dừng lại ở đây." - Vũ Thanh Quỳnh chia sẻ.

Người đẹp cho hay cô không mặc cảm với hình ảnh trong quá khứ. Trên trang cá nhân, những tư liệu này vẫn thường xuyên được Thanh Quỳnh chia sẻ lại với mục đích truyền cảm hứng.

11 năm kể từ ngày khiến truyền thông bùng nổ với màn "đập đi xây lại" thành công nhất Việt Nam, Vũ Thanh Quỳnh ở tuổi 34 vẫn là cái tên khiến công chúng phải trầm trồ mỗi khi nhắc lại. Không chỉ bảo toàn được nhan sắc đỉnh cao sau hơn một thập kỷ, cô gái Nam Định năm nào giờ đây đã xây dựng cho mình một cuộc sống tự chủ, rực rỡ tại Hàn Quốc.

Năm 2015, Thanh Quỳnh từng bất ngờ trở thành hiện tượng, gây xôn xao mạng xã hội khi được trao cơ hội đổi đời thông qua một chương trình truyền hình thực tế. Thời điểm được phát hiện, cô gái sinh năm 1992 vừa ra trường nhưng không xin được việc làm vì vấn đề ngoại hình.

Khiếm khuyết hàm hô, đường nét chưa cân đối khiến Thanh Quỳnh luôn sống trong mặc cảm và ánh mắt thiếu tự tin. Cô hạn chế tiếp xúc với bạn bè, không dám mơ ước vì cho rằng vẻ ngoài chính là rào cản lớn nhất trên con đường tương lai. May mắn được chương trình tài trợ gói phẫu thuật toàn diện tại Hàn Quốc là bước ngoặt đã thay đổi hoàn toàn số phận của Vũ Thanh Quỳnh.

Màn lột xác ấn tượng của Vũ Thanh Quỳnh vào năm 2015.

Màn "thay đầu" thành công ngoài mong đợi không chỉ trả lại cho Thanh Quỳnh gương mặt cân đối mà còn đánh thức những đường nét mỹ nhân vốn bị chôn giấu. Sau hành trình phẫu thuật đau đớn, Thanh Quỳnh đã có một diện mạo hoàn toàn mới: đường nét hài hòa, thần thái tươi tắn và tràn đầy sức sống. Những nét đẹp tiềm ẩn như đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn từng bị khuyết điểm che lấp cũng hiện lên rõ nét.

Nhan sắc sau dao kéo của Vũ Thanh Quỳnh khiến không ít người ngỡ ngàng và phải công nhận đây thực sự là một ca thẩm mỹ thành công ngoài sức mong đợi. Không chỉ xinh đẹp, Thanh Quỳnh còn toát lên sự tự tin và rạng rỡ, thứ mà cô chưa từng có được trước đây.

"Tái sinh" với diện mạo mỹ nhân mở ra cho Thanh Quỳnh nhiều cơ hội mới.

Công cuộc lột xác không chỉ giúp người đẹp này tự tin hơn mà còn mở ra vô số cơ hội nghề nghiệp và tài chính mà trước đây cô chưa từng dám nghĩ tới. Từ một cô gái ít khi dám nhìn thẳng vào ống kính, Thanh Quỳnh nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón trong nhiều lĩnh vực.

Cô được mời làm mẫu ảnh, tham gia quảng cáo, thử sức với vai trò MC và sau đó bén duyên với công việc tư vấn trong lĩnh vực thẩm mỹ tại Hàn Quốc. Sự thấu hiểu sâu sắc của một người từng trải qua nỗi đau mặc cảm ngoại hình lẫn cảm giác hồi phục trên bàn mổ giúp cô trở thành người đồng hành đáng tin cậy cho nhiều chị em trên hành trình tìm lại sự tự tin.

Hàn Quốc là nơi Thanh Quỳnh làm việc với vai trò tư vấn thẩm mỹ.

Hiện tại, sau một thập kỷ tái sinh, Thanh Quỳnh không chỉ giữ được phong độ nhan sắc mà còn ngày càng xinh đẹp, mặn mà và cuốn hút hơn. Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống độc thân đầy màu sắc, sang chảnh với những chuyến du lịch, buổi gặp gỡ bạn bè và đặc biệt là hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp, tự chủ.