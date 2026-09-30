Rosé bùng nổ "bá khí", mợ chảnh Jun Ji Hyun xuất sắc hơn mong đợi nhờ nền văn minh Saint Laurent

Đã tìm thấy Rosé của Saint Laurent mà người ta luôn mong chờ.

Rạng sáng 30/9, vài giờ sau khi chị cả BLACKPINK - Jisoo và Dior - chiếm lĩnh từ khoá Paris Fashion Week. Tuần lễ thời trang nữ Xuân Hè 2027 chào đón sự trở lại của Rosé và Saint Laurent. Một tháng 9 ngập tràn các chiến dịch lớn được khởi chạy trên toàn cầu, cô gái quảng bá iPhone 18 Pro và những chiếc quần jeans Levi's đã quay lại thánh địa quyến rũ của Anthony Vacarello cùng một người bạn mới - Jun Ji Hyun.

Trong khi Song Hye Kyo vừa cập bến Bottega Veneta, thì Saint Laurent cũng nhanh chóng gọi mời Jun Ji Hyun. Sự xuất hiện của nữ minh tinh như một thông báo ngầm về sự dừng lại của cô với Louis Vuitton sau 2 năm lên hàng đại sứ. Saint Laurent SS27 cũng diễn ra vào thời điểm tin hành lang cho rằng GĐST Anthony Vacarello có khả năng rời vị trí sau 10 năm cầm trịch nhà mốt. Hy vọng đây sẽ không phải lần cuối cùng bản sắc quyến rũ của YSL được diễn giải bởi những cái tên kể trên.

Đại sứ toàn cầu Rosé tại show Saint Laurent SS27.

Sau những mùa trải nghiệm nhiều tính nữ với chất liệu ren xuyên thấu hay lông vũ bồng bềnh, Rosé tái xuất tại Saint Laurent SS27 bằng một ngôn ngữ tạo hình tinh giản đến mức tối đa, mang sắc đen nguyên bản - DNA bất biến của nhà mốt Pháp - một lần nữa phủ tràn diện mạo của Đại sứ Toàn cầu.

Lựa chọn cho đêm diễn là sự kết hợp chuẩn mực giữa nét gai góc và sự kiêu kỳ: áo blouse da dáng ngắn với phần đệm vai sắc nét, điểm xuyết chi tiết thắt nơ lụa mềm mại ở cổ áo, sóng đôi cùng quần ôm sát và high heels tôn trọn đôi chân dài thanh thoát. Mái tóc bạch kim duỗi thẳng kinh điển cùng lối trang điểm nhấn nhẹ vào ánh mắt khói càng làm nổi bật thần thái lạnh lùng, tự do rất đỗi Saint Laurent.

Mái tóc bạch kim thẳng tắp cùng diện mạo tối giản gợi nhắc về những mùa Paris Fashion Week đầu tiên của nữ ca sĩ cùng Saint Laurent.

Rũ bỏ những thiết kế rườm rà, Rosé tái xuất tại Paris Fashion Week SS27 với sắc đen nguyên bản và phom dáng tối giản kinh điển.

Rũ bỏ những tầng nấc cấu trúc phức tạp, Rosé như thể đang đưa người hâm mộ trở lại với những mùa PFW đầu tiên cô đồng hành cùng Anthony Vaccarello - nơi tinh thần Rock Chic kiêu hãnh và nét quyến rũ từng định hình nên một trong những cú bắt tay thành công làng mốt hiện đại.

Rosé qua loạt ảnh của ống kính Getty Images.

Rời khỏi mối duyên trước đó, màn xuất hiện của Jun Ji Hyun tại Saint Laurent SS27 mang đến cảm giác như một sự tìm thấy đúng nghĩa, nơi khí chất của đại minh tinh cuối cùng đã chạm ngõ "nền văn minh" dành cho mình.

Lần đầu ngồi front row của YSL, Jun Ji Hyun diễn giải sự nổi loạn này bằng thiết kế xuyên thấu đầy kiêu hãnh. Chất liệu ren mỏng nhẹ, tinh xảo phủ lên vóc dáng thanh thoát, kết hợp cùng chi tiết cài áo ánh kim nổi bật ở cổ và chiếc clutch cầm tay gãy gọn, phô diễn trọn vẹn nét quyến rũ trưởng thành, bí ẩn mà không cần một khoảng hở phô phang. Sự tiết chế tinh tế ấy tôn lên thần thái điềm tĩnh, quyền lực của một biểu tượng nhan sắc hàng đầu.

Jun Ji Hyun sang chảnh không tì vết qua ống kính truyền thông quốc tế.

Khoảnh khắc đắt giá dành cho những người hâm mộ Kbiz chính là tương tác giữa Jun Ji Hyun và Rosé. Cái bắt tay cùng nụ cười rạng rỡ giữa hai người đẹp dưới ánh đèn đêm Paris được xem như sự giao thoa lịch sử giữa hai thế hệ. Sự hội ngộ của hai đại diện châu Á cùng chung một tần số đã tạo nên một dấu ấn khó quên cho show diễn Saint Laurent mùa này.

Cái bắt tay kính cẩn của Rosé dành cho tiền bối Jun Ji Hyun.

Khung hình chung của Rosé và Jun Ji Hyun.

Cái ôm của Rosé và Hailey Bieber.

Cô đại sứ Saint Laurent bên NTK Donatella Versace.

Bên cạnh Rosé và Jun Ji Hyun, hàng ghế đầu của Saint Laurent SS27 còn chứng kiến cuộc hội tụ đông đảo của dàn sao quốc tế trong tệp dress code sắc đen đồng điệu. Không gian đêm Paris trở nên lấp lánh dưới ánh đèn, làm nền cho những "mã gen" đặc trưng nhất của nhà mốt được phô diễn trọn vẹn: cấu trúc suit cắt may sắc nét, chất liệu ren xuyên thấu kiêu kỳ cùng phom dáng da thuộc gai góc.

Sự xuất hiện của các gương mặt trẻ từ châu Á như Trần Triết Viễn, MILK hay Anton (RIIZE) mang đến diện mạo chỉn chu, hiện đại qua những thiết kế suit may đo tối giản nhưng đầy quyền lực. Trong khi đó, sự góp mặt của huyền thoại siêu mẫu Kate Moss sóng đôi cùng con gái Lila Moss, "nàng thơ" Hailey Bieber, Zoë Kravitz, nữ ca sĩ Rosalía, fashionista Livia Nunes hay DJ Honey Dijon. Tất cả cùng hội tụ dưới một ngôn ngữ tạo hình duy nhất - sắc đen kiêu hãnh, bí ẩn và bất biến của Saint Laurent dưới thời Anthony Vaccarello.

Adèle Exarchopoulos, Zoë Kravitz và Hailey Bieber.



Charlotte Gainsbourg, Rami Malek, Rosé và Post Malone.

Trần Triết Viễn

MILK

Kiko Mizuhara

Anton

Heeseung

Kate Moss

Lila Moss

Rosalía

Livia Nunes

Honey Dijon

Ảnh: Instagram, Getty Images.