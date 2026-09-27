Jacob Elordi muốn "bốc hỏa" vì Kendall Jenner

Tại show Bottega Veneta, Jacob Elordi gây chú ý với phản ứng khi bạn gái Kendall Jenner sải bước chân vedette.

Milan Fashion Week SS27 càng về lại liên tiếp làm bùng nổ truyền thông toàn cầu với show diễn của Bottega Veneta diễn ra rạng sáng 27/9. Nếu truyền thông châu Á đổ dồn sự chú ý vào khoảnh khắc hội ngộ của Tân đại sứ thương hiệu Song Hye Kyo và minh tinh Cbiz Thư Kỳ, thì ống kính phương Tây lại hướng ánh nhìn về mỹ nam đáng quan tâm nhất: Jacob Elordi. Giữ vững vị thế là nam đại sứ thương hiệu đắt giá bậc nhất nhà mốt những năm qua, mỗi lần xuất hiện của Jacob là một lần "sách mẫu" thời trang nam có thêm một chỉ dẫn ấn tượng.

Jacob Elordi tại show Bottega Veneta - Milan Fashion Week SS27 (Clip: Vogue).

Trở lại thảm đỏ Milan SS27, nam diễn viên Đồi Gió Hú tiếp tục chứng minh phong độ phối đồ thượng thừa bằng công thức tối giản nhưng đạt hiệu quả tối đa. Anh chọn chiếc quần khaki phom rộng phối cùng áo thun trắng, khoác ngoài jacket tông màu xanh olive lịch lãm. Điểm nhấn bứt phá cho tổng thể bộ trang phục chính là clutch da dệt Intrecciato màu đỏ tươi cầm tay. Nhìn vẻ lãng tử, bí ẩn của Jacob Elordi, phải nói từ lóng "bá khí" đang rần rần trên mạng xã hội quả thực sinh ra để dành cho khoảnh khắc nam thần sinh năm 1997 lướt qua ống kính của Vogue.

"Bá khí" tràn màn hình với look mới của Jacob Elordi.

Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng sức hút của cái tên Jacob Elordi mùa mốt này đã phải san sẻ kha khá spotlight cho chuyện tình hót-hòn-họt của anh. Không rõ vô tình hay hữu ý, Kendall Jenner chính là nhân vật đảm nhận vị trí vedette kết màn show diễn. Chân dài đình đám nhà Kardashian - Jenner sải bước đầy quyền lực trong thiết kế đầm đen bất đối xứng mang cấu trúc tà rủ phức tạp, điểm xuyết chi tiết phồng vai phóng khoáng cùng mái tóc chẻ ngôi vuốt ngược sắc sảo.

Kendall Jenner quyền lực ở vị trí vedette kết màn show Bottega Veneta SS27.

Ngay khoảnh khắc nữ siêu mẫu xuất hiện trên sàn catwalk, mọi ống kính nhanh chóng quay sang bắt trọn biểu cảm của nam đại sứ ở hàng ghế đầu. Không thể giữ vẻ lạnh lùng thường trực, Jacob Elordi lộ rõ nét tự hào và hào hứng. Anh chàng đã thủ sẵn trên máy ảnh kỹ thuật số để sẵn sàng ghi lại hình ảnh người yêu. Đặc biệt, khi Kendall lướt qua vị trí của mình, nam diễn viên sinh năm 1997 cố nén nụ cười rồi phát ra tiếng huýt sáo khe khẽ để chữa ngượng, tạo nên đoạn video viral nhất nhì show Bottega Veneta.

Màn đụng mặt của cặp đôi hot nhất nhì Hollywood đang khiến "con dân" tan chảy (Clip: Instagram).

Cố tỏ ra lạnh lùng là không thể, Jacob cười khẽ khi Kendall đã lướt qua anh.

Nam diễn viên trông khá hồi hộp khi trước mặt có nhiều ống kính đang "săn" phản ứng của mình.

Bạn trai chủ động chụp ảnh cho Kendall khi cô quay lại.

Dù chỉ là phản ứng thoáng qua, biểu cảm của nam diễn viên vẫn nhanh chóng trở thành chủ đề được cộng đồng mạng mổ xẻ, chia làm 2 ngã trái dấu. Một bên không giấu được sự thích thú trước khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi, để lại hàng loạt bình luận bênh vực: "Không kìm được mà huýt sáo luôn", hay ngưỡng mộ tình cảm mà nam diễn viên dành cho bạn gái.

Ở chiến tuyến ngược lại, không ít netizen tỏ ra hoài nghi cho sự chân thành của nam diễn viên đào hoa nhất là khi đặt cạnh những lùm xùm tình ái trước đó của nam diễn viên. Nhiều tài khoản để lại ý kiến châm biếm:

"Đây không phải là phản ứng điển hình của một chàng trai đang yêu. Huýt sáo chỉ là phản ứng bất chợt, thậm chí cậu ấy còn không có cả một nụ cười"; "Vậy nên cách quảng bá thương hiệu hiện nay là mời một người mẫu nổi tiếng cùng bạn trai của cô ấy đến, rồi quay lại phản ứng của anh ta trong khi cô ấy trình diễn... quần áo thì ai quan tâm chứ?".

Mạng xã hội tranh luận xung quanh biểu cảm của Jacob Elordi dành cho Kendall Jenner.

Ảnh: Instagram