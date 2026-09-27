Hồ Ngọc Hà toả sáng ở Milan, đúng đẳng cấp ‘Friend of House’ của Gucci

Là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt tại sự kiện thời trang “The Store Show” ra mắt Bộ sưu tập Xuân Hè 2027 của Gucci tại Milan (Ý) tối 25/9, Hồ Ngọc Hà một lần nữa khẳng định vị thế "vương hậu thời trang".

Giữa dàn khách mời quyền lực toàn cầu, Hồ Ngọc Hà xuất hiện nổi bật với tư cách là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam. Đây cũng là lần thứ tư nữ ca sĩ trở lại Milan kể từ khi chính thức đảm nhận danh xưng danh giá "Friend of House" (Bạn thân thương hiệu) của nhà mốt xa xỉ hàng đầu thế giới.

Không chỉ dừng lại ở tư cách khách mời, vị thế đại diện duy nhất của Việt Nam càng được khẳng định qua sự gắn kết đặc biệt với lãnh đạo cấp cao của thương hiệu. Ngay trước giờ G, Hồ Ngọc Hà đã có màn chào hỏi thân mật và nhận được sự đón tiếp vô cùng nồng hậu từ CEO Francesca Ballettini của Gucci.

Sức hút của Hồ Ngọc Hà tại sự kiện lớn này nhanh chóng bùng nổ ngay từ khoảnh khắc cô vừa bước vào. Hồ Ngọc Hà lập tức lọt vào tầm ngắm của "rừng" ống kính truyền thông quốc tế. Hàng loạt nhiếp ảnh gia cùng các tạp chí thời trang danh tiếng liên tục ghi lại những khoảnh khắc thả dáng đẳng cấp của người đẹp Việt. Đặc biệt, Tạp chí Harper's Bazaar Thái Lan đã nhanh chóng đăng tải clip ghi lại cận cảnh thần thái ngút ngàn của nữ ca sĩ trên các nền tảng mạng xã hội.

Tại Việt Nam, truyền thông cũng dành sự ưu ái đặc biệt khi "nhất cử nhất động" của Hồ Ngọc Hà tại Milan, từ lúc khởi hành cho đến khi tỏa sáng tại sự kiện, đều được cập nhật liên tục với sự tự hào lớn.

Không chỉ ghi dấu ấn với giới truyền thông, đại diện Việt Nam còn chứng minh sức ảnh hưởng tại hàng ghế đầu khi sánh đôi và trò chuyện vui vẻ cùng Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach. Đã nhiều lần gặp gỡ tại các sự kiện quốc tế và từng có buổi chụp ảnh streetstyle đầy thần thái trên đường phố Milan đêm trước đó, sự thân thiết và ăn ý của hai biểu tượng thời trang trước ống kính càng làm tăng thêm sức hút đặc biệt cho sự kiện.

Để ghi dấu ấn đậm nét cho lần tái xuất Milan trong vị thế đại diện Việt Nam duy nhất, Hồ Ngọc Hà tạo bất ngờ lớn khi rũ bỏ những bộ cánh lộng lẫy, quyến rũ ở các mùa mốt trước để kết hợp phong cách khỏe khoắn, hiện đại nhưng vẫn tràn ngập sự xa hoa.

Cô khoác lên mình look số 12 thuộc BST GUCCI CORE - thiết kế từng được Giám đốc Sáng tạo Demna ra mắt tại Quảng trường Thời đại (New York) trong khuôn khổ Cruise 2027. Nữ ca sĩ phối khéo léo chiếc áo khoác lông dáng ngắn màu nâu khoác hờ bên ngoài đi kèm quần jeans ống suông giúp tôn triệt để đôi chân dài. Sự xuất hiện của mỹ nhân Việt càng thêm phần cá tính và quyền lực khi kết hợp cùng túi xách Gucci Starlet handbag họa tiết Monogram, kính mát bản to, mái tóc uốn sóng nhẹ bồng bềnh thả tự nhiên rẽ ngôi lệch cùng tông trang điểm sắc sảo.

Màn xuất hiện đầy khí chất lần này tại Milan thêm một lần nữa khẳng định vị thế vững chắc và đẳng cấp quốc tế không thể thay thế của Hồ Ngọc Hà.