Lộ ảnh vợ CEO 37 tuổi của Akira Phan thử váy cưới trước giờ G, khăn voan có chi tiết đặc biệt

Trước giờ hôn lễ với ca sĩ Akira Phan tối nay (26/9) tại TP.HCM, Phương Maika thử hai bộ đầm cưới được Chung Thanh Phong thiết kế riêng.

Theo Chung Thanh Phong, anh bắt đầu lên ý tưởng cho các thiết kế từ nhiều tuần trước đám cưới, dựa trên câu chuyện tình yêu của cặp đôi.

Bộ váy cưới chính có tông bạc, thiết kế trễ vai với phom corset 3D ôm sát cơ thể. Phần thân và tùng váy được đính pha lê thủ công. Thiết kế có thể tháo rời phần tùng xòe, giúp cô dâu thay đổi phom váy và thuận tiện di chuyển trong buổi lễ.

Akira Phan và Phương Maika.

Điểm đặc biệt nằm ở chiếc khăn voan đi kèm. Trên nền voan mỏng, các nốt nhạc được đính bằng pha lê Swarovski, cùng tên ca khúc "The Vow". Đây là bản tình ca do Châu Đăng Khoa viết lời để Akira Phan dành tặng vợ trong ngày cưới. Chi tiết này cũng là điểm nhấn riêng của bộ váy, gắn với món quà âm nhạc mà chú rể dành cho cô dâu.

Thay vì hoa tươi, Phương Maika sử dụng một bó hoa cưới được tạo hình từ pha lê. Các khối pha lê trong suốt được ghép thủ công thành bó hoa hoàn chỉnh. Theo ê-kíp Chung Thanh Phong, quá trình thực hiện kéo dài hơn một tháng, từ khâu lên ý tưởng, tạo hình đến hoàn thiện từng chi tiết.

Bộ váy thứ hai sẽ được Phương Maika mặc trong phần chào bàn và tiệc after party. Vẫn sử dụng tông bạc, thiết kế này có phom ôm sát với những nếp gấp được xử lý bằng kỹ thuật draping. So với bộ váy cưới chính có phần tùng xòe rộng, trang phục thứ hai gọn nhẹ hơn, phù hợp để cô dâu di chuyển và giao lưu với khách mời.

Phương Maika lộng lẫy trong váy cưới của NTK Chung Thanh Phong.

Trên thân váy, các viên pha lê được đính theo hình giọt nước, gợi liên tưởng đến những giọt nước mắt hạnh phúc trong ngày cưới. Chi tiết này cũng tạo sự liên kết với bộ váy cưới chính, vốn sử dụng pha lê làm điểm nhấn.

Hôn lễ của Akira Phan và Phương Maika diễn ra tối nay tại một trung tâm hội nghị cao cấp ở TP.HCM, với khoảng 700 khách mời. Trước đó, cả hai tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 2/5 tại TP.HCM. Akira Phan cho biết đám cưới đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc sống của anh, đồng thời chia sẻ mong muốn sớm có con chung với vợ.

Trước khi đến với nhau, cả hai từng trải qua nhiều biến cố tình cảm: Akira Phan có một con riêng hiện sống tại Australia còn Phương Maika là mẹ đơn thân của ba con. Cô cho biết sự hiền lành, chân thành của bạn đời là lý do khiến mình quyết định tiến tới hôn nhân và cả hai đều nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên.

Cận nhan sắc vợ Akira Phan trước giờ cưới.

Akira Phan, tên thật Phan Võ Thanh Hùng, 41 tuổi, quê TP HCM, gia nhập showbiz từ năm 2010 với các bản hit như Lời nguyền, Mùa đông không lạnh, Mong kiếp sau vẫn là anh em. Năm 2015, anh đứt dây chằng khi đá bóng, phải ngưng hoạt động nghệ thuật một thời gian và từ đó không còn chơi thể thao vận động mạnh. Anh tái xuất năm 2019 với ngoại hình thay đổi rõ rệt, sau đó xác nhận có can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ.

Phương Maika, 37 tuổi, kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm, quen Akira Phan từ tháng 8 năm ngoái qua các buổi tiệc chung.