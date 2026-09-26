Siêu mẫu Lan Khuê, Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh xác nhận góp mặt tại L’Oréal Paris Le Défilé

Siêu mẫu Lan Khuê và Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh sẽ chính thức góp mặt tại Paris để tham dự Le Défilé L’Oréal Paris vào ngày 28/09/2026.

Cả hai đại diện Việt Nam đã sẵn sàng ghi dấu ấn tại Paris Fashion Week 2026, cùng L'Oréal Paris lan tỏa tinh thần "Chính Nữ – Vì Bạn Xứng Đáng" trên hành trình tôn vinh vẻ đẹp, bản lĩnh người phụ nữ.

Le Défilé L’Oréal Paris là show diễn thời trang – làm đẹp ngoài trời thường niên mang tính biểu tượng trong khuôn khổ Paris Fashion Week. Năm nay, sự kiện bước sang mùa thứ 9 và sẽ diễn ra từ 21h ngày 28/09 (giờ địa phương tại Paris), ngay trong ngày khai màn Paris Fashion Week Womenswear Xuân/Hè 2027. Đặc biệt, Le Défilé 2026 sẽ diễn ra tại Place Joffre, dưới chân tháp Eiffel, biến không gian biểu tượng của Paris thành sàn diễn ngoài trời cho đêm thời trang – làm đẹp quy mô toàn cầu.

Hằng năm, Le Défilé quy tụ các đại sứ toàn cầu của L’Oréal Paris cùng nhiều nhà thiết kế và chuyên gia làm đẹp, qua đó tôn vinh sức mạnh của sắc đẹp và tiếp tục lan tỏa cam kết trao quyền cho phụ nữ của thương hiệu hơn 120 năm tuổi này. Ở mùa thứ 9, Kendall Jenner, Viola Davis, Cara Delevingne, Jane Fonda, Eva Longoria hay Aishwarya Rai tiếp tục góp mặt, tạo nên một trong những điểm hẹn nổi bật của Paris Fashion Week.

Đáng chú ý, Le Défilé 2026 là lần đầu tiên L’Oréal Paris Vietnam góp mặt tại sự kiện, mở ra một dấu mốc mới trên hành trình đưa tinh thần thương hiệu "Chính Nữ - Vì Bạn Xứng Đáng" từ Việt Nam đến sân khấu quốc tế. Đồng hành cùng thương hiệu là Siêu mẫu Lan Khuê và Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh – hai đại diện mang theo những câu chuyện riêng, góp phần lan tỏa hình ảnh phụ nữ Việt tự tin, hiện đại giữa không khí Paris Fashion Week.

Với Siêu mẫu Lan Khuê, Le Défilé 2026 là dịp tái ngộ L’Oréal Paris sau 10 năm kể từ khi cô trở thành Đại sứ Thương hiệu đầu tiên của L’Oréal Paris tại Việt Nam. Đánh dấu hành trình một thập kỷ, Siêu mẫu Lan Khuê trở lại Paris với vai trò khách mời danh dự.

Từ các cuộc thi sắc đẹp trong nước đến đấu trường quốc tế, Siêu mẫu Lan Khuê đã không ngừng nỗ lực, từng bước tạo dựng dấu ấn riêng trong làng thời trang Việt. Sau sàn catwalk, cô tiếp tục mở rộng vai trò với tư cách huấn luyện viên, giám khảo và hiện đảm nhiệm vị trí Managing Editor tại một tạp chí thời trang danh tiếng. Hành trình ấy cho thấy sự dịch chuyển rõ nét từ hình ảnh người mẫu sang một vị trí đòi hỏi nhiều hơn ở tư duy, khả năng dẫn dắt và bản lĩnh nghề nghiệp.

Trong khi đó, với Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh, Paris lần này là một cột mốc đặc biệt khi cô lần đầu xuất hiện tại Paris Fashion Week và Le Défilé cùng L’Oréal Paris. Sau danh hiệu Miss Cosmo Vietnam 2025 và thành tích Top 10 Miss Cosmo 2025, hành trình này sẽ đưa Hoa hậu Phương Linh sang một không gian mới, từ đấu trường sắc đẹp đến tâm điểm thời trang của thế giới.

Được biết, bên cạnh sở hữu nhan sắc nổi bật, tinh thần "Chính Nữ" ở Hoa hậu Phương Linh còn được thể hiện rõ nét bằng nền tảng học vấn và năng lực vượt trội ở nhiều lĩnh vực như: tốt nghiệp Đại học Washington (Mỹ), từng học ngành Kinh doanh tại Houston và có kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghệ thông tin. Vì vậy, quyết định chuyển mình từ môi trường doanh nghiệp sang đấu trường sắc đẹp là minh chứng cho thấy cô không giới hạn mình trong một lựa chọn cố định, mà luôn mở rộng năng lực và thử sức ở nhiều lĩnh vực.

Lần đầu góp mặt tại Paris Fashion Week và Le Défilé có thể nói cũng là bước tiến mới trong hành trình của Hoa hậu Phương Linh, cho thấy cô đang từng bước lan tỏa dấu ấn cá nhân và sẵn sàng chinh phục ở những sân chơi quốc tế lớn hơn .

Dù với hai định hướng sự nghiệp riêng biệt, nhưng Siêu mẫu Lan Khuê và Hoa hậu Phương Linh đều là đại diện Chính Nữ tiêu biểu thể hiện sự tự tin, tự định giá trị mình của người phụ nữ hiện đại mà L’Oréal Paris luôn hướng tới. Sự hiện diện của hai đại diện Việt Nam tại không gian biểu tượng Place Joffre, ngay dưới chân tháp Eiffel, không chỉ mở ra một cột mốc mới cho thương hiệu L’Oréal Paris tại Việt Nam mà còn góp phần nâng tầm hình ảnh phái đẹp Việt trên bản đồ thế giới.

Cùng hướng về Le Défilé L’Oréal Paris 2026 vào lúc 02:00 ngày 29/09/2026 theo giờ Việt Nam, tương đương 21:00 ngày 28/09/2026 tại Paris, để chờ đón những khoảnh khắc bùng nổ của hai đại diện Việt Nam.