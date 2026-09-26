Mỹ nam cứ xuất hiện là giật spotlight, mặc chất cỡ này ai làm lại?

Mỹ nam này luôn khiến dân tình phải "wow" mỗi khi xuất hiện.

Nếu như nhiều sao nam Cbiz vẫn thường đóng khung trong những bộ suit an toàn mỗi khi bước lên thảm đỏ, Mika luôn là nhân tố mang đến màu sắc mới lạ cho các sự kiện thời trang của làng giải trí Hoa ngữ.

Mới đây, nam ca sĩ tiếp tục gây chú ý tại Bazaar Gala 2026 với một outfit được tạo nên từ những chiếc tai nghe, biến món đồ công nghệ quen thuộc thành một chi tiết thời trang đầy tính nghệ thuật. Thiết kế độc đáo giúp mỹ nam sinh năm 1998 nổi bật giữa dàn khách mời, đồng thời cho thấy tư duy thời trang không ngại thử nghiệm của anh. Từ cách xử lý chất liệu, phom dáng đến tổng thể futuristic, outfit mang đến cảm giác vừa cá tính, vừa có chút siêu thực. Có thể nói, Mika không chỉ đi dự sự kiện mà còn biến mỗi lần xuất hiện thành một màn trình diễn thời trang đáng chú ý.

Mika với outfit ấn tượng tại Bazaar Gala 2026. (Nguồn: Weibo)

Điểm khiến outfit của Mika gây chú ý nằm ở thiết kế cực kỳ táo bạo khi những chiếc tai nghe có dây được biến thành chất liệu chính để tạo nên phần áo độc đáo. Hàng loạt dây tai nghe màu trắng đan xen, chồng lớp như những đường nét ngẫu hứng, tạo thành một lớp áo có cấu trúc lạ mắt, kéo dài xuống tận phần eo và tạo hiệu ứng chuyển động đầy nghệ thuật. Bên ngoài, nam ca sĩ diện 1 bộ suit đen phom rộng, càng làm nổi bật sự tương phản giữa vẻ chỉn chu, mạnh mẽ và chi tiết mang tinh thần avant-garde bên trong. Chiếc áo đầy sáng tạo và nghệ thuật của Mika. Không chỉ trang phục, visual của Mika cũng đủ khiến tổng thể trở nên đặc biệt. Mái tóc sáng màu được vuốt dựng gọn gàng, tôn lên gương mặt góc cạnh với đường chân mày sắc, sống mũi cao, quai hàm rõ nét và ánh mắt lạnh của mỹ nam Cbiz. Sở hữu những đường nét nam tính, sắc bén, Mika mang cảm giác như một nhân vật bước ra từ truyện tranh rồi xuất hiện giữa đời thực. Visual sắc lạnh cùng thần thái ngút ngàn của Mika. Netizen tấm tắc dành lời khen cho tạo hình độc, đẹp, lạ của Mika. Đây không phải lần đầu Mika khiến truyền thông phải chú ý bởi những màn lên đồ khác biệt. Tại thảm đỏ Vogue Thịnh Điển, nam diễn viên từng gây sốt khi xuất hiện với một thiết kế mô phỏng hình ảnh áo thun, quần jeans và boots đen, nhưng được biến tấu theo hướng cực kỳ phá cách. Phần thân trước kín đáo, tạo cảm giác như một set đồ streetwear bụi bặm, trong khi phía sau lại hoàn toàn đối lập khi để lộ trọn tấm lưng rộng cùng phần cơ bắp cuồn cuộn của Mika. Chi tiết bất ngờ này khiến diện mạo của nam diễn viên càng trở nên táo bạo và khó đoán. Chưa kể, bộ cánh có phom dáng khá cồng kềnh tưởng chừng như để dự Met Gala, đến mức nam ca sĩ phải nhờ ê-kíp hỗ trợ trong quá trình di chuyển trên thảm đỏ. 1 outfit đi thảm đỏ khác cũng rất sáng tạo và độc lạ của Mika. Mika dường như chưa bao giờ muốn mình bị hòa lẫn giữa dàn mỹ nam Cbiz mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện. Nam ca sĩ liên tục thử nghiệm những bộ cánh chất chơi, phá cách và mang đậm dấu ấn cá nhân, từ đó tạo nên hình ảnh thời trang rất khó nhầm lẫn. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đường nét sắc bén cùng thần thái lạnh lùng càng giúp Mika có thêm lợi thế khi chinh phục những thiết kế mang hơi hướng high fashion. Gương mặt đẹp cùng khí chất rất fashion của Mika. Dù sở hữu chiều cao khoảng 1m76, không quá nổi bật nếu đặt cạnh mặt bằng chung các mỹ nam Trung Quốc, anh vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm nhờ visual hút mắt và khả năng cân đồ đáng chú ý. Quan trọng hơn, Mika có gu thẩm mỹ riêng, không ngại thử nghiệm những ý tưởng kỳ quặc hay khác thường. Chính sự tự tin này giúp mỗi lần anh bước lên thảm đỏ đều tạo cảm giác như một màn trình diễn thời trang. Mỹ nam sinh năm 1998 luôn gây ấn tượng với mỗi lần xuất hiện.

Ảnh: Xiaohongsu, Instagram.