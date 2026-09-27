Thư Kỳ ngồi cạnh Song Hye Kyo: Hai tường thành nhan sắc châu Á tạo nên tâm điểm truyền thông

Sự đổ bộ của những cái tên đình đám như Song Hye Kyo, Thư Kỳ, Jacob Elordi... đã khiến show Bottega có thêm những khoảnh khắc thú vị.

Tối 26/9 (theo giờ địa phương), dàn diễn thời trang của Bottega Veneta đã chính thức diễn ra tại Milan, Ý. Bên cạnh những thiết kế mới mang đậm tinh thần quite luxury, sự kiện đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới mộ điệu khi khi quy tụ loạt ngôi sao đình đám từ điện ảnh, âm nhạc đến thời trang. Song Hye Kyo, Jacob Elordi, Thư Kỳ, Tyler, The Creator, Travis Scott, Julianne Moore hay Sungchan cùng xuất hiện, tạo nên một front row đa quốc tịch chặt chém từ visual tới outfit.

Dàn sao xuất hiện tại show diễn Bottega Veneta nằm trong khuôn khổ Milan Fashion Week Spring/Summer 2027

Thu hút đông đảo ống kính chính là "ngọc nữ Hàn Quốc" Song Hye Kyo. Nữ diễn viên xuất hiện với diện mạo thanh lịch nhưng không hề đơn điệu, gây ấn tượng bởi mái tóc bob đen cắt gọn ôm lấy gương mặt cùng layout trang điểm trong trẻo, tôn lên đường nét thanh tú và nụ cười tươi tắn. Ở tuổi 44, Song Hye Kyo vẫn giữ được vẻ trẻ trung, sang trọng, đặc biệt là thần thái nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút trước công chúng.

Nữ diễn viên xuất hiện với diện mạo trẻ trung, sang trọng

Song Hye Kyo lựa chọn một thiết kế trench coat màu ghi xám với phom dáng dài, chiết eo bằng phần đai thắt tạo điểm nhấn cho vóc dáng. Chi tiết cổ áo bản lớn phủ chất liệu da đan intrecciato là điểm nhấn đắt giá, vừa gợi nét cổ điển vừa mang đậm dấu ấn Bottega Veneta. Nữ diễn viên hoàn thiện tổng thể bằng túi xách da đan màu đen cùng boots cao cổ ton-sur-ton, tạo nên màn kết hợp giữa vẻ nữ tính và tinh thần thời trang cao cấp.

Chi tiết cổ áo bản lớn phủ chất liệu da đan intrecciato mang đậm dấu ấn Bottega Veneta

Mới đây, Bottega Veneta đã chính thức công bố nữ diễn viên Song Hye Kyo trở thành Đại sứ Thương hiệu của nhà mốt. Động thái này một lần nữa cho thấy sức hút toàn cầu của làn sóng văn hóa Hàn Quốc vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bên cạnh Song Hye Kyo, Thư Kỳ gây ấn tượng trong thiết kế tông vàng kem gồm áo cape phối cùng quần ống rộng bằng chất liệu tweed, mang đến vẻ ngoài cổ điển và trang nhã. Nữ diễn viên kết hợp phụ kiện đồng điệu, từ túi xách đến giày cao gót, giúp tổng thể giữ được sự hài hòa mà vẫn nổi bật giữa dàn khách mời. Đặc biệt, khoảnh khắc Thư Kỳ ngồi cạnh Song Hye Kyo nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Hai mỹ nhân cùng lọt vào một khung hình tạo nên màn đối lập thú vị: Song Hye Kyo dịu dàng, trong trẻo trong khi Thư Kỳ cuốn hút với đường nét sắc sảo, quyến rũ, khiến front row Bottega Veneta trở thành nơi quy tụ màn đọ visual hot nhất nhì show.

Thư Kỳ sang trọng, quý phái giữa dàn sao quốc tế

Khung hình tràn ngập visual giữa Song Hye Kyo và Thư Kỳ

Góp mặt tại show diễn của Bottega Veneta, Jacob Elordi ghi điểm nhờ phong cách thời trang tối giản nhưng đậm chất nam tính. Nam diễn viên diện áo dài tay trắng ngà cùng jacket dáng gọn màu xám đậm, phối cùng quần be sáng và kính râm bản nhỏ, toát lên vẻ ngoài vừa lạnh lùng vừa phóng khoáng. Mái tóc xoăn rối tự nhiên cùng bộ ria mép càng làm nổi bật vẻ ngoài bụi bặm, cá tính.

Đáng chú ý, bạn trai Kendall còn mang theo chiếc túi đỏ nổi bật, tạo điểm nhấn màu sắc thú vị cho set đồ trung tính. Khoảnh khắc nam diễn viên chăm chú ngắm người tình Kendall Jenner, một trong những chân dài sải bước cho show diễn lần này cũng khiến dân tình thích thú. Không những thế, Jacob còn chụp hình bạn gái, thậm chí huýt sáo khi cô nàng bước qua.

Jacob Elordi ghi điểm nhờ phong cách thời trang tối giản nhưng đậm chất nam tính

Khoảnh khắc Jacob Elordi phản ứng trước bạn gái Kendall Jenner đang viral X

Sungchan (CNT) khiến fan nữ đứng ngồi không yên trong set đồ mang gam xanh navy và xám trung tính. Áo len với phần vai phối da tạo điểm nhấn hiện đại, kết hợp cùng quần cạp cao và thắt lưng họa tiết, giúp tổng thể vừa gọn gàng vừa có gọn gàng.

Mỹ nam Thái Lan, Dew Jsu, diện lên mình trench coat hoạt tiết kẻ sọc màu nâu, mang đến tinh thần châu Âu cổ điển nhưng không kém phần cuốn hút