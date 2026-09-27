“Bộ tứ” sao Trung đi fashion week sang nhất lúc này: Tình cũ Tỉnh Bách Nhiên với Điền Hi Vi thi nhau slay!

Dàn sao Gucci Trung Quốc gây chú ý ở Milan khi cùng xuất hiện với những set đồ mang đậm tinh thần retro, sang trọng và cá tính của nhà mốt.

Gucci Xuân-Hè 2027 tại Milan không chỉ thu hút bởi màn trở lại của Demna với một Gucci đầy phong cách, mà còn gây chú ý bởi dàn khách mời đông đảo. Đặc biệt, sự xuất hiện của dàn sao Trung Quốc gồm Tống Uy Long, Văn Kỳ, Nghê Ni và Điền Hi Vi cũng nhận được nhiều lời khen có cánh.

Cùng xuất hiện trong một khung hình, 4 người gần như không chọn cùng một công thức nhưng vẫn tạo thành tổng thể rất ăn ý: người lạnh lùng, người cá tính, người sang trọng, người lại pha chút nghịch ngợm. Trên MXH, nhiều bình luận dành lời khen cho nhóm vì cả 4 đều gây ấn tượng từ thần thái đến tạo hình mà không bị cảm giác “cố mặc đồ hiệu”.

Nhóm 4 nghệ sĩ đến từ Trung Quốc thu hút sự chú ý của truyền thông tại show của Gucci. (Nguồn: TikTok)

Điểm thú vị là trang phục của cả nhóm cũng khá sát với tinh thần Gucci mùa này. Bộ sưu tập Xuân-Hè 2027 của Demna khai thác nhiều dấu ấn từ di sản Gucci, pha giữa tailoring, denim, da, họa tiết cưỡi ngựa và vẻ quyến rũ mang hơi hướng thập niên 1990.

Tống Uy Long, Văn Kỳ, Nghê Ni, Điền Hi Vi cùng hội ngộ tại show Gucci. (Nguồn: Instagram)

Đầu tiên phải kể tới Tống Uy Long chọn một set denim xanh đậm đồng điệu từ áo khoác đến quần. Chiếc jacket cổ đứng, khóa kéo phía trước và phom tương đối gọn giúp phần thân trên trông sắc nét, trong khi quần denim ống rộng tạo độ phóng khoáng cho tổng thể. Bề mặt denim hơi bóng cũng khiến bộ đồ mang cảm giác trưởng thành hơn thay vì giống một set đồ streetwear thông thường.

Nam diễn viên giữ phụ kiện ở mức tối giản với kính râm đen bản lớn, giày tối màu và những chiếc nhẫn bạc và chiếc thắt lưng của thương hiệu. Chính sự tiết chế này giúp mỹ nam xứ tỷ dân thu hút mọi ánh nhìn ngay từ khi xuất hiện, vừa bảnh bao vừa chất ngất.

Tống Uy Long với outfit cá tính. (Nguồn: Instagram)

Văn Kỳ với công thức có phần nghịch ngợm hơn. Nữ diễn viên diện áo croptop đen ôm sát, để lộ một khoảng eo nhỏ, bên ngoài là jacket da nâu dáng lửng. Quần jeans xanh có phom rộng giúp tổng thể mang hơi hướng retro rõ rệt, đồng thời tạo cảm giác thoải mái thay vì quá trau chuốt.

Kính râm tối màu và chiếc túi Gucci đeo lệch bên hông tiếp tục kéo outfit về đúng không khí Milan Fashion Week. Văn Kỳ không sử dụng quá nhiều món đồ cầu kỳ nhưng mỗi item đều có vai trò riêng: áo đen tạo nền, jacket da tăng độ “cool”, denim tạo sự bụi bặm còn phụ kiện giúp hoàn thiện chất thời trang. Đây cũng là một trong những điểm khiến outfit của cô được chú ý: không quá nữ tính, không quá nổi loạn nhưng vẫn có cá tính riêng.

Văn Kỳ với một outfit toàn đồ basic những vẫn tạo được ấn tượng mạnh. (Nguồn: Instagram)

Nếu Tống Uy Long và Văn Kỳ thiên về vẻ cool ngầu thì Nghê Ni lại mang đến cảm giác sang trọng, trưởng thành. Nữ diễn viên diện sơ mi kẻ sọc xanh trắng oversized, kết hợp với lớp áo lông xám có độ xù lớn khoác hờ bên ngoài. Chiếc túi Gucci họa tiết GG Supreme và kính râm đen tiếp tục nhấn mạnh vẻ retro đặc trưng.

Điểm đắt giá nằm ở cách tình cũ Tỉnh Bách Nhiên xử lý tỷ lệ. Chiếc sơ mi rộng và lớp lông có độ phồng lớn nhưng được cân bằng bằng phần quần ngắn và đôi boots trắng mũi nhọn, giúp tổng thể không bị nặng nề. Chất liệu lông vốn rất dễ khiến outfit trở nên phô trương, nhưng sắc xám trầm lại khiến diện mạo của cô giữ được vẻ lạnh và sang.

Nghê Ni nhận nhiều lời khen cho màn phối áo lông cùng sơ mi sọc và túi GG, gọi tổng thể là vừa retro vừa hiện đại. (Nguồn: Instagram)

Người tạo ra sự tương phản thú vị nhất có lẽ là Điền Hi Vi. Cô diện jacket da đen dáng lửng, bên trong là áo họa tiết paisley nâu đỏ, kết hợp chân váy đen dài và giày cao gót mũi nhọn. So với hình ảnh ngọt ngào quen thuộc, outfit lần này trưởng thành và sắc sảo hơn hẳn.

Họa tiết paisley chính là điểm giúp bộ đồ không bị chìm giữa bảng màu đen. Khi kết hợp với chất liệu da, họa tiết này tạo ra cảm giác vintage khá đặc trưng, trong khi chân váy dài và giày cao gót kéo tổng thể về hướng thanh lịch. Gucci cũng được nhận diện rõ qua những chi tiết phụ kiện, nhưng không đến mức phủ kín logo.

Điền Hi Vi vì thế giống như phiên bản “Gucci girl” trẻ hơn, vẫn có nét đáng yêu, nhưng được thêm da, họa tiết cổ điển và phom dáng sắc nét để tạo vẻ cá tính. Lựa chọn này cũng được các trang thời trang Trung Quốc nhận xét là có sự chuyển đổi thú vị từ hình ảnh ngọt ngào sang retro, mạnh mẽ hơn.

Điền Hi Vi tạo bất ngờ lớn với sự chuyển đổi thú vị từ hình ảnh ngọt ngào sang retro, mạnh mẽ hơn. (Nguồn: Instagram)

Khung hình của 4 nghệ sĩ vì thế cũng nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ netizen. Không chỉ mỗi người đều có điểm nhấn riêng, cả Tống Uy Long, Văn Kỳ, Nghê Ni và Điền Hi Vi còn được nhận xét là đều sang, đều có khí chất thời trang và đặc biệt hợp với tinh thần của nhà mốt.

Từ denim, da, họa tiết retro đến những món phụ kiện mang dấu ấn thương hiệu, các lựa chọn đều có sự liên kết nhất định nhưng không khiến 4 người bị “đồng phục hóa”. Nhiều bình luận cho rằng cả nhóm đứng cạnh nhau rất hài hòa, không ai bị lạc quẻ hay trở nên kém nổi bật, ngược lại mỗi người lại bổ sung một sắc thái khác cho tổng thể. Sự khác biệt nhưng vẫn chung một “vibe” này khiến màn xuất hiện của hội đại sứ Gucci Trung Quốc tại Milan Fashion Week tạo được nhiều sự ấn tượng so với giới mộ điệu.