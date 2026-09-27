Mỹ nhân đẹp nhất thế giới mang đôi môi thị phi nhất mạng xã hội đến Ý sau bão dư luận

Nana xuất hiện tại Milan cho show Xuân/Hè 2027 của Ferragamo ngay sau bão tranh cãi đôi môi tiêm filler.

Tuần lễ thời trang Milan Xuân/Hè 2027 đang tiến gần về hồi kết, song sức nóng từ dàn khách mời hàng ghế đầu vẫn liên tục phủ sóng truyền thông. Show diễn của nhà mốt Ferragamo vào chiều ngày 26/9 ghi nhận sự đổ bộ của hàng loạt tên tuổi đình đám như tài tử Lâm Tâm Như, Hoàng Cảnh Du, nữ diễn viên Thái Lan Faye Peraya và đặc biệt là sự xuất hiện của Nana.

Dàn sao châu Á tại show Ferragamo SS27 (Clip:Instagram).

Là gương mặt quen thuộc mỗi mùa mốt tháng 9 qua các show diễn của Isabel Marant hay Courrèges, mỹ nhân từng được bình chọn đẹp nhất thế giới tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng thời trang khi đến Ý theo lời mời của Ferragamo. Xuất hiện tại sự kiện, cựu thành viên After School diện mẫu đầm hai dây hai tông màu tối giản, kết hợp cùng quần tất mỏng, giày cao gót và túi xách tông đen đồng điệu.

Mùa này Nana góp mặt tại MLW với show Ferragamo (Clip:Instagram).

Cô giữ nguyên kiểu tóc bob ngắn duỗi thẳng dạng wet-look kết hợp màu son đỏ tươi. Dù đây là layout đã khá quen thuộc thường được Nana lựa chọn, song, tiêu điểm thu hút ống kính lần này vẫn tập trung vào đôi môi đang nổi "rần rần" mạng xã hội dạo gần đây. Milan Fashion Week SS27 là sự kiện lớn đầu tiên Nana tham dự sau bão tranh cãi về tạo hình phim ảnh vừa qua.

Tạo hình của Nana tại show diễn Ferragamo trong khuôn khổ Milan Fashion Week SS27.

Góc cận đôi môi son đỏ nổi bật của Nana.

Làn sóng chỉ trích bùng nổ khi Nana tham gia dự án cổ trang The Scandal. Dù nỗ lực ép cân và diện trang phục hanbok đúng tinh thần nhân vật, gương mặt mang nét phương Tây cùng dáng môi filler căng mọng lại khiến cô hoàn toàn "lệch pha" khỏi bối cảnh lịch sử. Việc tạo hình hiện đại làm khán giả phân tâm buộc nữ diễn viên phải công khai xin lỗi trên truyền thông, thừa nhận sở thích cá nhân của cô chưa thực sự phù hợp với vai trò một diễn viên.

Mỹ nhân đẹp nhất thế giới phải xin lỗi khán giả vì đôi môi của mình không phù hợp với tạo hình cổ trang.

Trước đó, đôi môi khác lạ của mỹ nhân sinh năm 1991 thực chất đã thành chủ đề bàn tán từ khi Climax - tác phẩm giúp Nana nổi đình nổi đám khi đóng cặp cùng đàn chị Ha Ji Won - lên sóng. Một chuyên gia y khoa tại Úc khi ấy đã thực hiện video phân tích góc nghiêng của Nana, cho biết môi trên của nữ diễn viên đã vượt quá đường E-line, thậm chí so sánh đôi môi đầy filler của nữ diễn viên giống như... mỏ gà.

Với kịch bản của Climax, Nana được nhận xét bùng nổ nhan sắc với kiểu tóc và đôi môi sexy, phóng khoáng.

Động thái "thả tim" trực tiếp cho video này của Nana được dân tình coi là cách thừa nhận thẳng thắn. Tuy nhiên, phải nói rằng ở bối cảnh hiện đại của Climax, nét môi căng mọng vẫn được xem là điểm cộng giúp cô khắc họa trọn vẹn sự phóng khoáng, quyến rũ cho nhân vật.

Nana tiêm quá dày phần môi trên làm lệch ra khỏi đường E-line vốn khá hoàn mỹ.

Tái xuất Milan sau ồn ào nhan sắc, chi tiết bị coi là điểm trừ trên màn ảnh cổ trang lại tìm thấy đúng không gian để tỏa sáng. Đặt vào bối cảnh thời trang cao cấp, đôi môi mọng cùng thần thái sắc sảo giúp Nana nhập cuộc hoàn hảo với tinh thần hiện đại, quyến rũ và cá tính của show diễn Ferragamo.

Ảnh: Instagram