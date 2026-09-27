25 idol K-pop mặc đẹp nhất mọi thời đại: Vương và Hậu ai cũng biết là ai, số 3 liệu có hơi lấn cấn?

Complex vừa công bố danh sách 25 ngôi sao K-pop mặc đẹp nhất mọi thời đại, gây chú ý với nhiều lựa chọn bất ngờ.

Tạp chí Complex vừa qua đã công bố một trong những BXH thời trang K-pop đáng chú ý nhất 2026: 25 ngôi sao K-pop mặc đẹp nhất mọi thời đại.

Không chỉ nhìn vào những gương mặt đang phủ sóng các tuần lễ thời trang hay sở hữu hàng loạt hợp đồng đại sứ xa xỉ, tờ tạp chí lần này đánh giá cả hành trình sự nghiệp của từng nghệ sĩ, từ khả năng tạo xu hướng, sự đa dạng trong phong cách cho đến sức ảnh hưởng kéo dài qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, danh sách mới không chỉ có những cái tên đương thời như Jennie, Lisa hay Felix mà còn đưa cả những biểu tượng thuộc thế hệ trước vào cùng một cuộc chơi.

G-Dragon đứng đầu danh sách, Jennie giữ vị trí số 2, nhưng cái tên gây nhiều bất ngờ lại là người đứng thứ 3: RM của BTS. Trong khi nhiều lựa chọn khác gây ấn tượng bằng những màn biến hóa táo bạo, Complex lại nhìn thấy ở RM một sức hút khác.

1. G-Dragon (BIGBANG)

Những cái tên còn lại trong danh sách dường như đều đang cạnh tranh cho một vị trí mà G-Dragon đã tự mình tạo ra. Trước thời điểm các idol thường xuyên ngồi front row tại fashion week hay mỗi nhóm nhạc đều có thành viên sở hữu hợp đồng với một nhà mốt, G-Dragon đã được Karl Lagerfeld đích thân lựa chọn để đại diện cho Chanel. Anh là nghệ sĩ K-pop đầu tiên trở thành gương mặt đại diện cho một nhà mốt, và mối quan hệ này vẫn được duy trì cho đến ngày nay. Chỉ riêng điều đó đã đủ để thay đổi cách thế giới thời trang nhìn nhận một idol Hàn Quốc. Tại Hàn Quốc thậm chí có một câu nói rằng thời trang xứ kim chi sẽ không thực sự chuyển động nếu G-Dragon chưa hoạt động trở lại.

Điều khiến G-Dragon khác biệt với những đại sứ ăn mặc đẹp khác là anh không chỉ mặc thời trang - anh thực sự tạo ra nó. Peaceminusone khởi đầu như một dự án nghệ thuật rồi phát triển thành một thương hiệu thời trang thực thụ, chứ không đơn thuần là dòng merchandise. Bạn có thể nhớ những màn hợp tác nổi tiếng của thương hiệu với Nike Air Force 1, bên cạnh nhiều đối tác khác như Comme des Garçons và BMW.

G-Dragon cũng thường xuyên xuất hiện với những thiết kế custom táo bạo của Jacob & Co. và Chrome Hearts. Phong cách của anh được xây dựng cùng stylist lâu năm Gee Eun, trong một mối quan hệ tương tự Zendaya và Law Roach. Cả hai liên tục tìm kiếm những món đồ hiếm từ các nhà thiết kế thuộc nhiều thế hệ, không ngừng thử nghiệm và đẩy giới hạn của thời trang.

Điểm xuyên suốt trong phong cách G-Dragon là cách anh xem thời trang như một phần của nghệ thuật. Sau 20 năm trở thành cái tên được những nghệ sĩ khác tham chiếu và học hỏi, anh vẫn giữ nguyên vị trí đó.

2. Jennie (BLACKPINK)

Không có nghệ sĩ K-pop nào định hình cách mọi người ăn mặc rõ rệt như Jennie. Là một trong những phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới, sức ảnh hưởng của cô vô cùng lớn, và “Jennie effect” đã trở thành một hiện tượng có thật. Jennie là đại sứ toàn cầu của Chanel từ năm 2019, đủ lâu để người hâm mộ đơn giản gọi cô là “Human Chanel”.

Cô từng xuất hiện trong chiến dịch túi Chanel 25 và Coco Crush, ra mắt tại Met Gala 2023 trong thiết kế Chanel vintage từ thập niên 1990 cho màn tri ân Karl Lagerfeld, rồi trở lại Met Gala năm 2026 với một thiết kế Chanel đặt riêng. Nhưng tủ đồ của Jennie không chỉ xoay quanh Chanel. Cô cũng thường xuyên diện Alaïa, Jacquemus và nhiều thương hiệu khác. Gần như mọi lựa chọn styling của Jennie, dù lớn hay nhỏ, đều có khả năng nhanh chóng trở thành xu hướng trong cộng đồng người hâm mộ.

3. RM (BTS)

RM chứng minh rằng đôi khi cách ăn mặc thông minh nhất lại là không cần quá phô trương. Trong khi nhiều cái tên trong danh sách chuộng những lựa chọn thời trang táo bạo và nổi bật, trưởng nhóm BTS lại đi theo hướng ngược lại. Anh yêu thích tailoring mềm mại và những gam màu trầm, đồng thời đã theo đuổi tinh thần “quiet luxury” từ trước khi thuật ngữ này trở nên phổ biến.

Bottega Veneta nhận ra sự tương đồng đó và bổ nhiệm RM làm đại sứ người nổi tiếng đầu tiên của thương hiệu vào năm 2023 - một lựa chọn giàu ý nghĩa với nhà mốt vốn xây dựng bản sắc xoay quanh kỹ nghệ thủ công không logo. RM từng tự giải thích về mối quan hệ này khi cho biết anh dần mất hứng thú với logo và vòng xoay xu hướng liên tục, trong khi Bottega thu hút anh bởi cách thương hiệu không cần phải “hét lên” để được chú ý.

Niềm yêu thích thời trang của RM cũng không chỉ dừng ở những lần xuất hiện trước công chúng. Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh âm thầm lập một tài khoản Instagram thứ hai, @rpwprpwprpwp, chuyên đăng những hình ảnh về các bộ trang phục của mình. Người hâm mộ nhanh chóng phát hiện ra tài khoản này chỉ sau vài ngày.

4. Seo Taiji

Mọi ngôi sao trong danh sách này, cũng như mọi album K-pop từng tạo nên hiện tượng, đều có thể lần về một cái tên: Seo Taiji. Ông chính là một trong những người định hình cách nhạc pop Hàn Quốc tồn tại ngày nay. Khi Seo Taiji and Boys ra mắt năm 1992, âm nhạc của họ ban đầu gây sốc đến mức không lập tức được đón nhận. Thời trang là một phần quan trọng tạo nên cú sốc ban đầu ấy.

Seo Taiji đưa tinh thần hip-hop Mỹ vào một Hàn Quốc khi đó còn hoàn toàn xa lạ với phong cách này: áo phông oversized, áo khoác gió, quần yếm, áo jersey thể thao và mũ đội ngược. Nhưng sau thành công đầu tiên, ông nhất quyết không lặp lại một hình ảnh. Seo Taiji cũng thay đổi chính cách ngành công nghiệp vận hành khi phổ biến mô hình có stylist chuyên trách, điều giờ đây đã trở thành tiêu chuẩn của mọi nghệ sĩ K-pop.

5. Lisa (BLACKPINK)

Lisa luôn là thành viên BLACKPINK có sức ảnh hưởng quốc tế rõ nét nhất. Là thành viên duy nhất không phải người Hàn Quốc, đồng thời là người Thái duy nhất của nhóm, cô vốn đã có nền tảng để xây dựng một lượng người hâm mộ khổng lồ bên ngoài Hàn Quốc. Năm 2020, Lisa trở thành đại sứ thương hiệu đầu tiên của Celine và nhanh chóng trở thành nàng thơ của Hedi Slimane. Sau đó, cô tiếp tục hợp tác với Bvlgari và bắt đầu mối quan hệ mới với Louis Vuitton vào năm 2024.

Lisa ra mắt tại Met Gala năm 2025 trong một thiết kế bodysuit Louis Vuitton theo phong cách “không quần”, rồi trở lại vào năm 2026 với một thiết kế avant-garde của Robert Wun, nổi bật với phần tay điêu khắc nâng tấm mạng che mặt phía trên đầu. Và tất nhiên, không thể bỏ qua vai trò của Lisa trong việc đưa Labubu trở thành hiện tượng toàn cầu. Cô bắt đầu đăng ảnh cùng Labubu từ năm 2024, góp phần biến một món đồ sưu tầm vốn chỉ phổ biến trong cộng đồng nhỏ của Pop Mart thành cơn sốt toàn cầu và một phụ kiện thời trang đúng nghĩa. Rất ít idol có khả năng dịch chuyển cả văn hóa đại chúng theo cách Lisa đã làm.

6. Taeyang (BIGBANG)

Muốn hiểu phong cách của Taeyang, phải bắt đầu từ Bigbang. Nhóm là một trong những idol K-pop đầu tiên được thế giới thời trang thực sự coi trọng. Trước khi các hợp đồng đại sứ trở thành điều quá đỗi quen thuộc, Taeyang đã thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang cùng G-Dragon và từng bước xây dựng phong cách cá nhân riêng, được người hâm mộ theo dõi và học hỏi. Anh là một trong những nhân tố góp phần khiến việc một idol K-pop sở hữu quan điểm thời trang riêng trở thành điều gần như bắt buộc.

Phong cách của Taeyang luôn chịu ảnh hưởng mạnh từ hip-hop và rock, thể hiện qua chất liệu da, denim, bạc và những lớp trang sức xếp chồng, thường xuyên có sự xuất hiện của các thiết kế Chrome Hearts đặt riêng. Khi được hỏi để định nghĩa phong cách của mình, anh từng nói rằng bản thân không thể gọi tên chính xác, chỉ biết “hip-hop và rock 'n' roll luôn là gốc rễ”.

7. Lee Hyo Ri

Lee Hyo Ri là “it girl” nguyên bản của Hàn Quốc. Nếu Uhm Jung Hwa là Madonna của xứ kim chi thì Lee Hyo-ri chính là Britney Spears của Hàn Quốc. Cô ra mắt cùng nhóm nhạc nữ thế hệ đầu Fin.K.L vào năm 1998, nhưng phải đến bản hit solo 10 Minutes năm 2003, Lee Hyo Ri mới thực sự trở thành một hiện tượng. Những trang phục gắn với ca khúc - áo tank top, mọi kiểu đồ cạp trễ và mũ trucker - phổ biến đến mức truyền thông Hàn Quốc gọi cả năm đó là “Năm của Hyo Ri”. Hai thập kỷ sau, phong cách của cô đã chuyển sang vẻ mềm mại, thoải mái hơn, nhưng sức ảnh hưởng của một “it girl” vẫn nguyên vẹn.

8. J-Hope (BTS)

Tất cả thành viên BTS đều đang hoạt động tích cực trong lĩnh vực thời trang, bởi họ là nhóm nhạc K-pop lớn nhất từng tồn tại. Nhưng khi nhìn vào những bộ đồ đời thường của J-Hope, có thể nhận thấy rõ niềm yêu thích cá nhân của anh dành cho thời trang và streetwear. Louis Vuitton bổ nhiệm anh làm House Ambassador vào năm 2023, và J-Hope thường xuyên xuất hiện trong những thiết kế đặt riêng của nhà mốt. Năm 2025, anh thậm chí ra mắt phiên bản riêng của mẫu sneaker LV Buttersoft: đôi giày suede hồng với chữ “HOPE” trên phần lưỡi gà. J-Hope cũng thường xuyên kết nối với những tên tuổi như Hiroshi Fujiwara của Fragment hay Jiyong Kim - nhà thiết kế menswear Hàn Quốc có cộng đồng người hâm mộ riêng tại Seoul và London.

9. Oh Hyuk (Hyukoh)

Oh Hyuk là giọng ca kiêm trưởng nhóm của ban nhạc alternative rock Hyukoh, đồng thời nhắc chúng ta rằng âm nhạc Hàn Quốc còn rộng lớn hơn rất nhiều so với K-pop. Tinh thần alternative của ban nhạc được thể hiện rõ trong cách anh ăn mặc. Những bộ suit mang vẻ lived-in, trang phục workwear và đồ vintage thường được Oh Hyuk phối cùng giày Converse. Anh không xuất hiện thường xuyên như các idol K-pop trên thảm đỏ, nhưng phong cách và khả năng tạo hình của nam nghệ sĩ được giới nghệ thuật tại Seoul đánh giá cao.

10. CL (2NE1)

CL là một trong những người tiên phong đưa K-pop trở thành một thế lực toàn cầu trong lĩnh vực thời trang. Với vai trò trưởng nhóm, CL luôn là thành viên nổi bật nhất và hoàn toàn nhập vai vào hình tượng “Baddest Female”. Cô tiếp tục mang tinh thần này sang thị trường Mỹ, trở thành một trong những Kpop idol đầu tiên xuất hiện tại Met Gala vào năm 2021.

11. Rosé (BLACKPINK)

Rosé là hình mẫu cho sự kết hợp hoàn hảo giữa một nàng thơ và nhà mốt. Cô trở thành đại sứ toàn cầu của Saint Laurent từ năm 2020 - một khoảng thời gian gần như “cổ đại” nếu xét theo tốc độ thay đổi của K-pop. Nhưng suốt thời gian đó, Rosé chưa một lần tạo cảm giác lạc lõng với hình ảnh của thương hiệu. Vẻ quyến rũ sắc sảo nhưng vẫn nữ tính của Saint Laurent dưới thời Anthony Vaccarello đặc biệt phù hợp với cô và mái tóc vàng đặc trưng, biến Rosé thành một “YSL girl” đích thực. Trong những lần xuất hiện trên thảm đỏ lớn như Met Gala 2026 hay Grammy, cô được Law Roach - stylist đứng sau hình ảnh của Zendaya - đảm nhiệm phần tạo dựng hình ảnh.

12. T.O.P (Bigbang)

T.O.P đã xem việc sưu tầm nghệ thuật như một cách định hình gu thẩm mỹ từ rất lâu, trước khi thú chơi này trở nên phổ biến trong giới idol K-pop. Năm 2016, anh đồng giám tuyển một phiên đấu giá tại Sotheby’s, thu về 17,4 triệu USD và vượt xa mức ước tính ban đầu - cho thấy con mắt nghệ thuật của nam nghệ sĩ thực sự được coi trọng ngay cả trong những không gian vốn không dành nhiều sự quan tâm cho các ngôi sao nhạc pop. Tinh thần đó cũng thể hiện rõ trong cách T.O.P ăn mặc: thường là những bộ suit đơn sắc, may đo hoàn hảo. Cùng với G-Dragon và Taeyang, anh là một trong những thành viên nguyên bản của Bigbang, nhóm nhạc góp phần đưa K-pop trở thành hiện tượng toàn cầu.

13. Lil Moshpit

Lil Moshpit, tên thật là HWIMIN, là một nửa của bộ đôi siêu nhà sản xuất GroovyRoom. Anh nghiêng về trường phái streetwear, thường xuyên diện Chrome Hearts, Stüssy và Off-White. Lil Moshpit cũng là người sáng lập hãng đĩa cult AREA, từng hợp tác với AMBUSH và đặc biệt thành công trong việc kết hợp các món đồ vintage mang tính lưu trữ với những thiết kế streetwear kinh điển.

14. Hyein (NewJeans)

Năm 2022, Hyein trở thành đại sứ Louis Vuitton khi còn chưa học xong cấp hai, trở thành gương mặt trẻ nhất từng được nhà mốt ký hợp đồng. Trong khi phần còn lại của NewJeans thiên về vẻ mềm mại và retro, Hyein hướng đến hình ảnh high fashion hơn, đồng thời đặc biệt phù hợp với tinh thần sắc sảo, neo-futuristic của Louis Vuitton dưới thời Nicolas Ghesquière.

15. Lee Chanhyuk (AKMU)

Lee Chanhyuk là bộ não đứng sau bộ đôi anh em AKMU. Anh sáng tác và sản xuất toàn bộ discography của nhóm, đồng thời đảm nhiệm cả định hướng hình ảnh. Trong nhiều năm, Chanhyuk từng bị chế giễu vì mắc “지디병” - cách nói của người Hàn về những nghệ sĩ cố bắt chước sự lập dị của G-Dragon. Nhưng Chanhyuk đã vượt qua trò đùa đó. Những gì từng bị xem là bắt chước giờ đây đã trở thành phong cách riêng. Anh cho thấy thời trang K-pop thú vị không nhất thiết phải xoay quanh những nhà mốt lớn.

16. Lara (KATSEYE)

Lara của KATSEYE là người Mỹ gốc Tamil và công khai là người queer. Cô luôn tìm cách đưa di sản Nam Á vào những bộ cánh Y2K maximalist của mình, từ bindi được phối đồng điệu với trang phục cho tới khuyên mũi. Lara từng chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn rằng cô muốn những cô gái da nâu có thể nhìn thấy chính mình trên các tấm billboard. Và đó chính xác là điều cô đang làm thông qua những chiến dịch với Gap cùng nhiều thương hiệu khác.

17. Annie (ALLDAY PROJECT)

Phong cách của Annie cực kỳ gọn gàng và chỉn chu. Nhiều người có thể gọi đó là tinh thần old money, và trong trường hợp của cô, điều này thực sự xuất phát từ gia thế. Khi ra mắt vào năm 2025, truyền thông Hàn Quốc gọi cô là “idol chaebol đầu tiên”. Annie diện sự giàu có theo đúng cách của những người vốn đã sinh ra trong thế giới ấy: kín đáo và không cần phô trương.

18. Felix (Stray Kids)

Nicolas Ghesquière đưa Felix trở thành đại sứ Louis Vuitton vào năm 2023. Kể từ đó, anh đã hai lần sải bước trên sàn diễn dành cho dòng nữ của nhà mốt tại Paris, vào năm 2024 và 2025. Năm 2025, Felix cũng được bổ nhiệm làm đại sứ toàn cầu của Gentle Monster, một mối quan hệ giúp mở ra khía cạnh thử nghiệm táo bạo hơn trong phong cách của nam idol.

19. Martin (CORTIS)

Martin - thủ lĩnh CORTIS - nhóm nhạc từng phát hành ca khúc có tên FaSHioN - là một trong những gương mặt mới nhưng đáng theo dõi. Anh đại diện cho hình ảnh một Gen Z fashion kid điển hình, lấy cảm hứng từ indie sleaze và grunge của thập niên 2010. Các thương hiệu như Chanel, Saint Laurent và Dior đã sớm để mắt đến anh và Complex đánh giá Martin là người có tương lai hứa hẹn nhất trong lĩnh vực thời trang.

20. Hanni (NewJeans)

Hanni là thành viên NewJeans thể hiện rõ nhất sức hút effortless, mềm mại và đậm chất retro vốn là DNA của nhóm. Gucci ký hợp đồng với cô chưa đầy 3 tháng sau khi NewJeans ra mắt. Hanni có khả năng biến những bộ đồ như bước ra từ một trung tâm mua sắm đầu những năm 2000 thành vẻ ngoài đầy cuốn hút. Đây chính là kiểu tủ đồ mang tinh thần “girl-next-door” ở phiên bản thời trang nhất.

21. Zion.T

Zion.T đôi khi tự trêu mình là “anh chàng gầy gò đeo kính”. Thay vì cố gắng thoát khỏi hình ảnh đó, anh biến nó thành dấu ấn phong cách riêng. Không phải idol nên Zion.T cũng không chạy theo những hợp đồng đại sứ thương hiệu, nhưng anh thường xuyên diện các thiết kế cao cấp và từng là một trong 9 nhân vật được lựa chọn cho triển lãm “Tabi Collectors” của Maison Margiela tại Thành Đô, Trung Quốc vào đầu năm nay. Phong cách của Zion.T hoàn toàn mang dấu ấn cá nhân.

22. Uhm Jung Hwa

Với những ai chưa quen thuộc, Uhm Jung Hwa chính là “Madonna của Hàn Quốc”. Những tạo hình sân khấu của cô trong thập niên 1990 và 2000, điển hình như kiểu tóc bob bằng đặc trưng trong Poison, từng trở thành xu hướng được giới trẻ săn đón. Cô chính là hình mẫu đặt nền móng cho nhiều nữ nghệ sĩ solo Hàn Quốc xuất hiện sau này. Dù thời kỳ đỉnh cao đã thuộc về một kỷ nguyên khác, sức ảnh hưởng và di sản thời trang đó vẫn còn nguyên giá trị.

23. Yeonjun (TXT)

Thỉnh thoảng, bạn sẽ bắt gặp một idol xuất hiện trên chính sàn diễn thời trang - và Yeonjun là một trong số đó. Tháng 3/2026, Miu Miu đưa anh lên runway cùng những tên tuổi như Gillian Anderson và Chloë Sevigny. Yeonjun có khả năng thể hiện trọn vẹn vẻ tinh nghịch, quirky đặc trưng của Miu Miu mà không khiến nó trở nên gượng gạo hay như đang “đóng vai”.

24. Ningning (aespa)

Ningning từng bước xây dựng sức ảnh hưởng thời trang kể từ khi aespa được bổ nhiệm làm đại sứ cho Givenchy. Phong cách cá nhân của Ningning thiên về vẻ đẹp futuristic, hay như cách người hâm mộ Hàn Quốc gọi là “쇠맛” - một cảm giác sắc lạnh, đậm chất kim loại. Tháng 4/2026, cô ký hợp đồng với Gucci. Đôi mắt smoky đậm, nhòe kết hợp với tầm nhìn quyến rũ của Demna tạo nên sự đối lập hoàn hảo với những hình ảnh trước đây của thương hiệu.

25. Jaehyun (NCT)

Jaehyun là kiểu idol khiến thời trang xa xỉ trông thật nhẹ nhàng và tự nhiên. Nhưng mỗi khi cần xuất hiện chỉn chu, Jaehyun vẫn giữ được sự effortless ấy khi diện những thiết kế may đo thú vị. Anh được Prada bổ nhiệm làm đại sứ vào năm 2022 và sau 4 năm, Jaehyun vẫn là một trong những gương mặt được nhà mốt đặc biệt yêu thích.

Nguồn: Complex; Ảnh: Internet