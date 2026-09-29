Trở lại Paris Fashion Week mùa này, Jisoo mang theo một khoảng trống lớn khi không còn người đồng hành thân thiết sau sự ra đi đột ngột của bà Mathilde Favier hồi tháng 8.

Tối ngày 29/9 (giờ Việt Nam), Paris Fashion Week Spring/Summer 27 sẽ đón chào một trong những sự kiện được mong đợi nhất toàn mùa với bộ sưu tập mới của Dior và GĐST Jonathan Anderson. Show diễn được chờ đón khi quy tụ dàn sao châu Á đầy sức nóng: Đại sứ Toàn cầu Jisoo, bộ đôi Lingling Kwong và Orm Kornnaphat, cùng sự xuất hiện đặc biệt của Jang Wonyoung lần đầu dự show Dior sau khi kết thúc hợp tác với Miu Miu.

Trong khi dàn sao Hàn đồng loạt khởi hành vào sáng sớm ngày 28/9, Jisoo đã lên đường từ sáng 25/9 để thực hiện lịch trình công tác cùng Dior Beauty tại London trước khi di chuyển sang Pháp. Mới đây, chị cả BLACKPINK đã trải lòng cùng người hâm mộ qua những dòng tin nhắn riêng tư, tiết lộ trạng thái trĩu nặng cảm xúc trước giờ G.

Theo đó, Jisoo cho biết cô vừa hoàn thành buổi thử trang phục cho show diễn chuẩn bị diễn ra. Dù buổi làm việc kết thúc suôn sẻ, trong lòng nữ idol lại dâng lên sự đau buồn và trống rỗng khó tả.

"Khi đến nơi và tiến hành thử đồ, mình cảm thấy có chút buồn. Cảm giác như chuyến đi Paris lần này có chút khác biệt, bởi người bạn vốn luôn đón chào mình đã không còn ở đây. Nhưng mọi người đều chăm sóc mình rất chu đáo, nên tất cả đã cùng mỉm cười trở lại và hoàn thành tốt buổi fitting. Khi nhìn thấy những người mà mình luôn cùng họ đón nhận mọi thứ trước đây, mình đột nhiên cảm nhận rất rõ khoảng trống ấy và điều đó làm mình buồn" - Jisoo bộc bạch.

Đọc những dòng chia sẻ chân thành, khán giả hoàn toàn thấu hiểu cho nỗi hụt hẫng của Jisoo. Chuyến đi Paris lần này trở nên khác biệt bởi sự thiếu vắng bà Mathilde Favier, Giám đốc Quan hệ Công chúng của nhà mốt, người đồng hành thân thiết và là chỗ dựa tinh thần luôn ân cần chào đón Jisoo mỗi khi đến Pháp.

Trước đó vào ngày 18/8, thông tin bà Mathilde Favier đột ngột qua đời ở tuổi 57 sau tai nạn giao thông thảm khốc tại Pháp đã gây chấn động giới thời trang toàn cầu. Được coi là biểu tượng cho sự thanh lịch, lòng tận tụy và nhịp cầu nối các ngôi sao quốc tế với Dior, sự ra đi của bà để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho nội bộ nhà mốt Pháp cũng như cộng đồng người hâm mộ.

Đối với Jisoo, bà Mathilde Favier từ lâu đã là một người cộng sự thân thuộc. Với vai trò phụ trách quan hệ quốc tế với các ngôi sao, bà chính là người trực tiếp chăm sóc và che chở cho các đại sứ. Mỗi lần Tuần lễ thời trang Paris sáng đèn, hình ảnh bà Mathilde với mái tóc ngắn cá tính, phong thái tinh tế luôn nắm chặt tay, ân cần dìu dắt và cẩn trọng hộ tống Jisoo len qua những đám đông náo loạn đã trở thành ký ức khó quên. Sự săn sóc chu đáo ấy vượt qua khuôn khổ công việc thuần túy, thể hiện tình cảm chân thành và sự trân trọng sâu sắc.

Thời điểm đột ngột đón nhận tin buồn, Jisoo đã đăng tải hình ảnh kỷ niệm cùng những lời từ biệt nghẹn ngào. Cô chia sẻ rằng bà Mathilde đã đón nhận mình bằng tất cả sự ấm áp ngay từ những ngày đầu gắn bó với Dior, biến Paris thành ngôi nhà thứ hai đối với cô qua những dịp sinh nhật mừng rỡ hay những buổi quây quần như một gia đình. Jisoo vốn rất mong chờ ngày gặp lại bà tại Paris mùa này, và chính điều đó càng làm cho sự chia ly trở nên đau đớn.

Trước khi trở thành linh hồn trong mảng quan hệ VIP toàn cầu tại Dior, Mathilde Favier từng có 11 năm cống hiến quan trọng tại Prada và Miu Miu. Sự ra đi của bà để lại một khoảng trống lớn không thể lấp đầy. Sự xuất hiện của Jisoo tại show diễn Xuân Hè 2027 lần này, dù mang theo nỗi buồn lặng lẽ, vẫn là một nỗ lực chuyên nghiệp và là lời tri ân đẹp đẽ nhất gửi tới người bạn quá cố đã luôn tin yêu cô trên mọi nấc thang của hành trình thời trang cùng Dior.

Ảnh: IGNV, Internet