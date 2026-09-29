Bang & Olufsen – cho hành trình đầy ắp những thanh âm tuyệt đẹp

Có những hành trình được ghi dấu không phải bằng điểm đến, mà bằng một giai điệu cất lên đúng lúc. Âm thanh đi cùng ta suốt chặng đường, rồi ở lại và hóa thành ký ức, để nhiều năm sau, chỉ vài nốt nhạc quen là cả một khoảnh khắc sống lại nguyên vẹn.

Với Bang & Olufsen, âm thanh không đơn thuần là điều ta nghe thấy, mà là cách ta cảm nhận và lưu giữ từng chặng đường đã qua. Đồng hành cùng Helly Tống, JSOL và Văn Mai Hương, bộ 3 sản phẩm Beoplay H100, Beo Grace và Beosound A1 bước vào ba hành trình, ba nhịp sống khác biệt, nơi âm nhạc kể nên những câu chuyện không lời.

Beoplay H100 x Helly Tống – Hành trình của sự tinh tuyển

Buổi sớm trên một chuyến bay xuyên lục địa, thành phố dần thu nhỏ phía dưới ô cửa kính. Khi Helly Tống đeo chiếc Beoplay H100, thế giới ồn ào phía sau nhẹ nhàng tan biến. Chỉ còn lại chất âm tinh tế, sâu lắng đặc trưng của Bang & Olufsen, nơi mỗi nốt nhạc hiện lên với độ chi tiết đáng kinh ngạc, tựa một buổi hòa nhạc riêng.

Đó là đặc quyền của công nghệ chống ồn chủ động thích ứng, tự điều chỉnh theo từng không gian ta đi qua. Cùng vòng điều khiển cảm ứng sapphire và cấu trúc cho phép thay thế từng bộ phận, H100 được tạo nên để đồng hành qua nhiều năm tháng. Chế tác từ nhôm nguyên khối và da cừu thượng hạng theo ngôn ngữ thiết kế Bắc Âu, H100 là người bạn của những tâm hồn không ngừng dịch chuyển nhưng luôn tìm kiếm sự hoàn mỹ.

Beo Grace x JSOL – Hành trình giữa lòng thành phố

Có những hành trình chỉ dài bằng một quãng đường quen. JSOL bước ra khỏi sảnh khi thành phố vừa lên đèn, chiếc Beo Grace ánh bạc nằm gọn nơi vành tai, và nhịp sống đô thị lập tức có một đường dẫn cảm xúc riêng. Trên chuyến xe băng qua phố, giữa những khung cửa kính trôi qua thật nhanh, âm nhạc giữ lại cho anh một khoảng lặng của riêng mình.

Ẩn sau vẻ ngoài tựa một món trang sức là bản lĩnh âm thanh hiếm có hội tụ trong tai nghe Beo Grace. Thân tai nghe nhôm đánh bóng ôm trọn màng loa titanium 12mm, tái hiện dải âm rộng và giàu chi tiết đúng chất Bang & Olufsen. Công nghệ chống ồn chủ động thích ứng, mạnh mẽ gấp bốn lần thế hệ trước, khép lại mọi ồn ã của phố phường; và chỉ một cái chạm, chế độ TrueTransparency đưa thế giới bên ngoài trở lại thật tự nhiên. Chiếc hộp sạc nhôm phun cát tinh xảo không chỉ tiếp thêm năng lượng cho cả ngày dài mà còn trở thành cầu nối truyền âm không dây, để Beo Grace luôn sẵn sàng cho mỗi điểm đến tiếp theo.

Beosound A1 x Văn Mai Hương – Hành trình của những ngày thường

Có cả những hành trình không cần nhiều điểm đến, chỉ cần một khoảng lặng để thả mình theo nhịp sóng và tận hưởng sự tự do giữa biển khơi. Trong khoảnh khắc thư thái ấy, Beosound A1 trở thành người bạn đồng hành hoàn hảo cùng Văn Mai Hương.

Nhỏ gọn nhưng đầy nội lực, A1 hiện diện thật tự nhiên trong mọi khoảnh khắc thường ngày, từ buổi sáng bên tách cà phê đến một chiều làm việc tại nhà. Thanh lịch như một món phụ kiện chế tác dành riêng cho những tâm hồn yêu cái đẹp, A1 nhắc ta rằng sự xa xỉ không nằm ở điều phô trương, mà là đặc quyền tận hưởng những khoảnh khắc đẹp nhất theo cách riêng mình.

Ba sản phẩm, ba nhịp sống, nhưng cùng chung một tinh thần chế tác. Nhiều thập kỷ theo đuổi sự hoàn mỹ đã hình thành nên cách Bang & Olufsen làm việc với âm thanh: chọn vật liệu bền đẹp theo thời gian, đặt từng chi tiết vào đúng vị trí, và tin rằng một thiết kế tốt phải nghe hay trước khi được nhìn ngắm.

Bởi mỗi hành trình đều có những thanh âm riêng. Và những thanh âm ấy, đến một lúc nào đó, trở thành phần đẹp nhất của ký ức. Với Beoplay H100, Beo Grace và Beosound A1, Bang & Olufsen không chỉ kiến tạo trải nghiệm âm thanh, mà còn giữ lại những gì đáng nhớ nhất trên mỗi chặng đường.

Tại Việt Nam, thương hiệu Bang & Olufsen được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

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