Style "lên xuống như tàu lượn cao tốc" của Jang Wonyoung

Mặt đẹp, dáng xinh nhưng không phải lúc nào Jang Won Young cũng ghi điểm mặc đẹp.

Sở hữu nhan sắc nổi bật, vóc dáng thanh mảnh và vị trí thuộc nhóm nữ idol đình đám nhất hiện tại, Jang Wonyoung gần như luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Thế nhưng có một điều khá thú vị: phong cách thời trang cá nhân của cô lại không phải lúc nào cũng duy trì được phong độ ổn định. Có những lần Jang Wonyoung khiến người hâm mộ xuýt xoa với diện mạo như bước ra từ thế giới công chúa, vừa ngọt ngào vừa sang chảnh. Nhưng cũng không ít lần, cách phối đồ của nữ idol lại gây tranh luận vì quá nhiều chi tiết, khiến tổng thể mất đi vẻ thanh lịch vốn là thế mạnh của cô. Nói về style của Jang Wonyoung, có lẽ cụm từ "lên xuống như tàu lượn cao tốc" không hề quá lời.

Không thể phủ nhận rằng Jang Wonyoung có nhiều khoảnh khắc thời trang cực kỳ ấn tượng. Những bộ váy có phom dáng nữ tính, đường cắt gọn gàng, màu sắc nhẹ nhàng thường giúp cô phát huy tối đa lợi thế ngoại hình. Đặc biệt, hình ảnh "công chúa hiện đại" dường như là một trong những phong cách phù hợp nhất với Wonyoung. Những chiếc váy ngắn thanh lịch, áo blouse nữ tính, chân váy chữ A, nơ, ngọc trai hay những món phụ kiện nhỏ xinh đều có thể tạo nên diện mạo vừa đáng yêu vừa sang trọng. Điểm mạnh của Jang Wonyoung là gương mặt có đường nét mềm mại và thần thái tự tin. Vì vậy, cô không cần quá nhiều chi tiết để tạo hiệu ứng. Một bộ trang phục có màu sắc hài hòa, phom dáng đẹp và một vài món phụ kiện được lựa chọn kỹ đã đủ giúp nữ idol nổi bật. Thậm chí, những lần cô diện trang phục tối giản lại thường nhận được nhiều lời khen hơn. Khi quần áo đóng vai trò nền tảng, nhan sắc và thần thái của Wonyoung trở thành điểm nhấn tự nhiên.

Vấn đề bắt đầu xuất hiện khi trang phục được cộng thêm quá nhiều yếu tố cùng lúc. Một số lần xuất hiện của Jang Wonyoung cho thấy cô lựa chọn trang phục họa tiết, sau đó tiếp tục kết hợp cùng túi xách, giày dép và phụ kiện có thiết kế khá nổi bật. Từng món đồ nếu đứng riêng có thể không có vấn đề, nhưng khi đặt cạnh nhau, tổng thể dễ trở nên nhiều thông tin và thiếu điểm nghỉ.

Đặc biệt, với những bộ trang phục đã có họa tiết hoặc màu sắc nổi bật, việc thêm quá nhiều phụ kiện dễ khiến hình ảnh chuyển từ nữ tính sang hơi cầu kỳ. Đây cũng là lý do một số outfit của nữ idol nhận được phản ứng trái chiều, khi người hâm mộ cho rằng cô sẽ đẹp hơn nếu tiết chế bớt một vài chi tiết. Thực tế, đây là bài toán không chỉ riêng Jang Wonyoung gặp phải. Với những người sở hữu vóc dáng thanh mảnh và gương mặt nổi bật, trang phục quá nhiều chi tiết đôi khi có thể "lấn át" chính người mặc.

Một trong những điểm thường được nhắc tới trong các outfit đời thường của Jang Wonyoung là cách lựa chọn giày dép. Nữ idol từng xuất hiện với những mẫu dép quai bản lớn hoặc kiểu dép sục có thiết kế khá nặng mắt. Khi kết hợp với những bộ đồ ngắn và để lộ phần lớn đôi chân, kiểu giày này có thể tạo ra sự tương phản khá mạnh với tổng thể thanh mảnh của cô. Không phải bản thân đôi dép có vấn đề, mà nằm ở tỷ lệ giữa giày, trang phục và vóc dáng. Một thiết kế có phần đế hoặc quai quá dày đôi khi khiến phần thân dưới trở thành điểm nặng nhất của outfit, trong khi những đôi giày thanh mảnh, ballet flats hoặc cao gót mũi nhọn có thể tạo cảm giác liền mạch hơn. Đây cũng là ví dụ cho thấy chỉ một món phụ kiện nhỏ cũng đủ thay đổi hoàn toàn cảm nhận về một bộ trang phục.

Một điểm khác khiến style của Jang Wonyoung gây tranh luận là những outfit sân bay. Sân bay vốn là nơi các idol thường ưu tiên sự thoải mái, vì vậy áo phông, quần short, cardigan, váy ngắn hay những chất liệu mềm mại đều rất phổ biến. Tuy nhiên, khi những món đồ này được kết hợp cùng nhau mà thiếu sự cân bằng về độ dài, chất liệu và phom dáng, tổng thể có thể trông kém chỉn chu hơn trên ảnh. Một số bộ trang phục sử dụng vải ren, chất liệu mềm rũ hoặc quần short khá ngắn từng khiến hình ảnh của Wonyoung nhận về những ý kiến trái chiều. Với những lần xuất hiện trước công chúng, đặc biệt là khi có rất nhiều ống kính theo dõi, việc lựa chọn trang phục có cấu trúc rõ ràng đôi khi sẽ giúp diện mạo trông tinh tế hơn. Không nhất thiết phải mặc kín hay quá nghiêm túc. Chỉ cần cân bằng một món đồ ngắn với một item có phom đứng, hoặc phối chất liệu mềm với một phụ kiện có cấu trúc cứng, outfit đã có thể trở nên hài hòa hơn.

Điều thú vị là những lời nhận xét trái chiều về Jang Wonyoung không xuất phát từ việc cô thiếu lợi thế thời trang. Ngược lại, cô sở hữu quá nhiều ưu điểm để có thể thử nghiệm rất nhiều phong cách khác nhau. Nhưng chính vì vậy, sự tiết chế càng trở nên quan trọng. Khi diện một chiếc váy đẹp, cô không nhất thiết phải thêm quá nhiều phụ kiện. Khi chọn trang phục họa tiết, những món đồ còn lại có thể đơn giản hơn. Khi diện giày dép có thiết kế nổi bật, trang phục nên giữ phom dáng gọn gàng để tạo sự cân bằng. Nói cách khác, Jang Wonyoung không thiếu khả năng mặc đẹp, cô chỉ đôi khi chưa duy trì được sự nhất quán trong cách lựa chọn và phối hợp các món đồ.

Có những ngày cô xuất hiện với hình ảnh công chúa kiêu kỳ, khiến mọi thứ từ trang phục, tóc tai đến phụ kiện đều hoàn hảo. Nhưng cũng có những ngày, chỉ một đôi dép, một chiếc túi hoặc cách phối quá nhiều chi tiết đã khiến tổng thể mất điểm. Và có lẽ chính sự "lên xuống" ấy lại khiến thời trang của Jang Wonyoung trở thành chủ đề đáng bàn. Bởi với một idol đã có sẵn nhan sắc và thần thái nổi bật, đôi khi mặc ít hơn, chọn kỹ hơn và tiết chế hơn mới là cách giúp cô tỏa sáng mạnh nhất. Vậy theo bạn, đâu mới là phong cách phù hợp nhất với Jang Wonyoung: hình ảnh công chúa nữ tính, sang chảnh hay phong cách đời thường trẻ trung, cá tính?