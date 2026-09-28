Jeon Ji Hyun để mặt siêu mộc ra sân bay, chuẩn bị đụng độ Rosé tại show Saint Laurent

Mối quan hệ của Jeon Ji Hyun và Saint Laurent cũng đang được giới mộ điệu bàn tán.

Paris Fashion Week đang nóng lên từng giờ tại kinh đô thời trang nước Pháp, quy tụ loạt ngôi sao đình đám từ châu Á đến quốc tế. Trước thềm sự kiện, những màn đổ bộ đầu tiên của các đại sứ và khách mời VIP đã bắt đầu thu hút sự chú ý, trong đó có Jeon Ji Hyun - một trong những gương mặt được mong chờ nhất của nhà mốt Pháp.

"Mợ chảnh" vừa xuất hiện tại sân bay để lên đường sang Paris, lập tức gây chú ý với diện mạo tối giản nhưng cực kỳ thời thượng, đặc biệt là visual mặt mộc vẫn sắc nét và thần thái ngôi sao khó che giấu.

Jeon Ji Hyun xuất hiện tại sân bay, thẳng tiến tới Paris Fashion Week

Không cần layout trang điểm cầu kỳ, nữ diễn viên để lộ làn da trắng sáng, mịn màng, giúp tôn lên đường nét gương mặt thanh thoát cùng đôi mắt sắc sảo phía sau cặp kính bản lớn. Mái tóc nâu đen xõa tự nhiên, hơi rối nhẹ càng làm tăng vẻ phóng khoáng, trong khi thần thái lạnh lùng, tự tin khiến cô gần như không cần tạo dáng vẫn chiếm trọn mọi ánh nhìn. Ở những khoảnh khắc cận mặt, Jeon Ji Hyun vẫn giữ được nét đẹp trẻ trung hơn tuổi, kiêu kỳ cực kỳ "bánh cuốn".

Ở những khoảnh khắc cận mặt, Jeon Ji Hyun vẫn giữ được nét đẹp trẻ trung hơn tuổi, kiêu kỳ cực kỳ "bánh cuốn".

Về trang phục, “mợ chảnh” chọn nguyên cây đen theo đúng tinh thần Saint Laurent với áo khoác da oversized, áo đen tối giản, quần ống rộng và túi xách cùng tông. Đặc biệt, cách nữ diễn viên diện áo khoác da rộng, để phần cổ áo dựng tự nhiên kết hợp quần suông khiến tổng thể có chút bất cần, khá chic nhưng vẫn sang. Không trưng dụng váy vóc cầu kỳ, phụ kiện phủ kín người, Jeon Ji Hyun vẫn tạo ra một airport look vừa hiện đại, vừa đậm chất high fashion.

Jun Ji Hyun tạo ra một airport look vừa hiện đại, vừa đậm chất high fashion.

Đáng chú ý, màn xuất hiện lần này cũng khiến giới mộ điệu không khỏi đặt câu hỏi về “chương mới” của Jeon Ji Hyun trong địa hạt thời trang cao cấp. Trước đó, nữ diễn viên từng được Louis Vuitton lựa chọn làm House Ambassador vào tháng 10/2024 và vẫn đồng hành cùng nhà mốt trong nhiều hoạt động, gần nhất là chiến dịch kết hợp với Gong Yoo hồi tháng 5/2026. Vì vậy, việc cô bất ngờ lên đường dự show Saint Laurent khiến một bộ phận người hâm mộ đặt giả thuyết rằng mối quan hệ với Louis Vuitton có thể đã bước sang một giai đoạn khác, thậm chí hợp đồng đã được điều chỉnh hoặc kết thúc.

Trong chuyến đi lần này, Jeon Ji Hyun cũng sẽ có màn hội ngộ đáng mong chờ với Rosé, nàng thơ đã gắn bó với Saint Laurent trong nhiều năm. Trước thềm show diễn, Rosé cũng vừa xuất hiện tại sân bay để lên đường sang Paris, gây xuýt xoa với diện mạo cá tính trong áo khoác dáng dài màu nâu đen, quần jeans ống rộng và mái tóc vàng bạch kim buông xõa. Nếu Jeon Ji Hyun mang đến vẻ đẹp trưởng thành, phóng khoáng thì Rosé lại ghi điểm với nét thời thượng. Hai biểu tượng thời trang thuộc hai thế hệ cùng xuất hiện tại một show hứa hẹn sẽ tạo nên pha “đụng độ visual” trên hàng ghế đầu tại show diễn chính.