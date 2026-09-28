Gucci hứng búa rìu dư luận vì bán sneaker 1.000 USD "Made in China": Tự hào sản xuất tại Ý nay còn đâu?

Lần đầu tiên trong hơn 100 năm lịch sử, một sản phẩm giày chủ lực của Gucci được sản xuất hoàn toàn tại Trung Quốc và ghi rõ trên nhãn. Điều gì đang xảy ra với thương hiệu từng dẫn đầu phân khúc xa xỉ toàn cầu?

1.000 USD cho một đôi giày không còn "Made in Italy" từ nhà mốt xa xỉ

Tháng 8/2026, Gucci bắt đầu bán ra dòng sneaker Drip thuộc bộ sưu tập Primavera, thiết kế không dây buộc, chất liệu nylon và vải canvas pha da lộn. Đây là sản phẩm đầu tay của Demna, giám đốc nghệ thuật mới được bổ nhiệm từ tháng 3/2025, người từng gây tiếng vang lớn khi còn dẫn dắt Balenciaga.

Giá bán tại châu Âu khoảng 800 euro, tại Mỹ khoảng 1.000 USD (hơn 26 triệu đồng). Nhưng điều khiến giới thời trang xôn xao không phải mức giá, mà là dòng chữ trên nhãn: "Made in China".

Theo Reuters, Gucci giải thích rằng họ chọn nhà máy Trung Quốc vì "năng lực kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng phù hợp nhất với thiết kế này", đồng thời nhấn mạnh từng hợp tác với nhà sản xuất Thụy Sĩ và Nhật Bản cho mảng đồng hồ, kính mắt. Tuy nhiên, giá bán vẫn giữ nguyên mức luxury dù chi phí sản xuất tại Trung Quốc được cho là thấp hơn so với Ý.

Từ 10,49 tỷ euro xuống 7,7 tỷ euro trong hai năm: doanh thu Gucci sụt giảm trầm trọng

Quyết định chuyển sản xuất không đến từ sự tự tin hay thử nghiệm sáng tạo. Nó đến từ áp lực tài chính.

Năm 2022, Gucci đạt doanh thu 10,49 tỷ euro, chiếm hơn một nửa tổng doanh thu tập đoàn mẹ Kering. Năm 2023 giảm xuống 9,87 tỷ. Năm 2024, theo báo cáo tài chính của Kering, con số chỉ còn 7,7 tỷ euro, giảm 23% chỉ trong một năm. Bước sang quý 1/2025, Gucci tiếp tục giảm thêm 25% so với cùng kỳ, theo Hypebeast.

Gucci chiếm tới 63% lợi nhuận hoạt động của Kering, nên khi Gucci sụt, cả tập đoàn chao đảo. Hệ quả: đóng hàng loạt cửa hàng, cắt giảm chi phí toàn diện. Luca de Meo, CEO mới của tập đoàn Kering từ tháng 9/2025 (trước đó là CEO hãng xe Renault), đang phải tái cấu trúc bộ máy từ gốc. Việc chuyển một phần sản xuất sang Trung Quốc nằm trong bức tranh lớn đó.

"Made in China is not a good look"

Phản ứng từ giới chuyên gia không mấy tích cực.

Simon Whitehouse, chuyên gia tư vấn thương hiệu xa xỉ tại Milan, nói thẳng với truyền thông: "Made in China is not a good look" (tạm dịch: gắn mác sản xuất tại Trung Quốc không phải hình ảnh đẹp cho thương hiệu xa xỉ). Nhà phân tích Carole Madjo của ngân hàng Barclays cảnh báo rằng việc vừa giảm giá vừa chuyển sản xuất có thể khiến người mua đặt lại câu hỏi: tại sao phải trả giá luxury cho sản phẩm không còn xuất xứ châu Âu? Ngân hàng đầu tư Berenberg cũng nhận định có "mâu thuẫn rõ ràng giữa xuất xứ sản phẩm và định vị xa xỉ mà Gucci đang cố xây lại".

Gucci không phải hãng đầu tiên, nhưng là hãng ghi thẳng lên nhãn

Thực tế, sản xuất tại Trung Quốc không phải chuyện mới trong ngành luxury.

Theo The Fashion Law, Balenciaga từng chuyển sản xuất dòng sneaker Triple S từ Ý sang Trung Quốc năm 2018 và bị phản ứng dữ dội. Prada thừa nhận khoảng 20% túi xách, quần áo và giày được gia công tại Trung Quốc. Louis Vuitton sản xuất linh kiện giày ở Romania rồi hoàn thiện tại Ý hoặc Pháp để đủ điều kiện gắn nhãn "Made in Italy". Kering, công ty mẹ của Gucci, từng bị kiện năm 2017 vì gắn nhãn sai xuất xứ cho kính mắt của Gucci và YSL mà thực chất sản xuất tại Trung Quốc.

Điểm khác biệt lần này: Gucci ghi thẳng "Made in China" lên sản phẩm, dù đây cũng là yêu cầu bắt buộc theo quy định xuất xứ hàng hoá của EU khi sản phẩm được sản xuất hoàn toàn ngoài khối. Gucci cũng khẳng định với Reuters rằng "nước Ý sẽ luôn là trung tâm của mô hình sản xuất Gucci" và "không có kế hoạch mở rộng sản xuất ra ngoài nước Ý".

Câu hỏi lớn hơn cả xuất xứ

Vấn đề thực sự không phải Gucci sản xuất ở đâu. Vấn đề là khi người mua biết rõ đôi giày 1.000 USD trên chân mình không còn đến từ một xưởng thủ công ở Florence, thì hai chữ "thương hiệu" còn đủ sức nặng để giữ chân họ được bao lâu.

Nguồn: Reuters, Business Today, Hypebeast, The Fashion Law, Forbes, Barclays Research, Berenberg