Vì sao không nên gội đầu hàng ngày?

Nếu phải gội thường xuyên, hãy chọn dầu gội dịu nhẹ, dùng nước ấm vừa phải, tập trung làm sạch da đầu thay vì chà mạnh phần thân tóc.

Gội đầu là bước cơ bản để giữ da đầu sạch sẽ, loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn và cặn sản phẩm tạo kiểu. Tuy nhiên, không phải cứ gội càng thường xuyên thì tóc càng khỏe. Với nhiều người, việc gội đầu hàng ngày có thể khiến tóc và da đầu dễ khô, xơ hoặc mất cân bằng, đặc biệt khi sử dụng dầu gội có khả năng làm sạch mạnh. Thay vì áp dụng một lịch gội đầu giống nhau cho tất cả mọi người, điều quan trọng hơn là quan sát tình trạng da đầu và mái tóc để tìm ra tần suất phù hợp.

1. Gội quá thường xuyên có thể khiến tóc khô hơn

Dầu tự nhiên trên da đầu không hoàn toàn là "kẻ thù" của mái tóc. Sebum được tiết ra giúp tạo một lớp bảo vệ tự nhiên, đồng thời góp phần giữ cho tóc và da đầu không bị mất độ ẩm quá mức. Khi gội đầu quá thường xuyên, đặc biệt với dầu gội có khả năng làm sạch mạnh, lượng dầu này có thể bị loại bỏ liên tục. Hệ quả dễ nhận thấy nhất là phần thân và ngọn tóc trở nên khô, xơ, thiếu độ mềm mại. Với những người có tóc uốn, nhuộm hoặc tẩy, tình trạng này có thể càng rõ bởi tóc vốn đã chịu nhiều tác động hóa học. Vì vậy, nếu sau khi gội tóc thường xuyên có cảm giác khô căng, rối hoặc khó chải, đây có thể là dấu hiệu bạn cần xem lại cả loại dầu gội lẫn tần suất gội.

2. Da đầu có thể trở nên khô và khó chịu

Không chỉ mái tóc, da đầu cũng có thể phản ứng khi bị làm sạch quá mức. Một số người sau khi gội liên tục có thể xuất hiện cảm giác căng, khô, ngứa hoặc khó chịu. Đặc biệt, nếu kết hợp dầu gội làm sạch mạnh với nước quá nóng và thói quen chà xát da đầu bằng móng tay, cảm giác kích ứng càng dễ xuất hiện. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng cứ gội đầu thường xuyên là chắc chắn gây tổn thương da đầu. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào tình trạng da đầu, loại dầu gội, nhiệt độ nước và cách gội. Người có da đầu dầu hoặc thường xuyên vận động có thể cần làm sạch thường xuyên hơn người có da đầu khô. Vì vậy, thay vì cố ép bản thân phải "nhịn gội", hãy điều chỉnh tần suất dựa trên nhu cầu thực tế.

3. Tóc dễ khô xơ, rối và gãy do tác động cơ học

Một điều thường bị bỏ qua là bản thân quá trình gội và làm khô tóc cũng tạo ra tác động cơ học. Khi tóc ướt, sợi tóc trở nên dễ bị kéo giãn và tổn thương hơn. Nếu ngày nào cũng gội, tóc cũng phải trải qua nhiều lần xoa bóp, xả nước, lau bằng khăn, chải và sấy. Nếu thao tác quá mạnh, đặc biệt là chải tóc khi còn ướt hoặc dùng khăn vò tóc, tình trạng rối và gãy có thể tăng lên. Đây không nhất thiết là "rụng tóc từ chân", mà có thể là tóc bị gãy dọc thân khiến bạn cảm giác lượng tóc rụng nhiều hơn bình thường. Vì thế, nếu không cần thiết, việc giảm số lần gội có thể giúp giảm bớt những tác động cơ học lặp lại này. Quan trọng không kém là sau khi gội, nên dùng khăn mềm thấm nhẹ nước và hạn chế kéo, giật tóc khi tóc còn ướt.

4. Không phải lúc nào tóc bết cũng có nghĩa là phải gội ngay

Với những người có da đầu dầu, đây có lẽ là vấn đề khó nhất. Khi tóc bắt đầu bết, cảm giác đầu không sạch khiến nhiều người lập tức muốn gội. Nhưng tần suất gội không nên chỉ dựa vào việc tóc có bóng dầu hay không mà còn phụ thuộc vào mức độ khó chịu của da đầu. Nếu da đầu tiết nhiều dầu, đổ mồ hôi hoặc thường xuyên sử dụng sản phẩm tạo kiểu, bạn hoàn toàn có thể cần gội thường xuyên hơn. Ngược lại, với da đầu khô và tóc khô, gội hàng ngày có thể không cần thiết. Điều quan trọng là tìm được điểm cân bằng: da đầu sạch, không ngứa và có mùi khó chịu nhưng thân tóc vẫn giữ được độ mềm mại.





5. Tần suất gội phù hợp với mỗi người là khác nhau

Không có một con số cố định như "tất cả mọi người chỉ nên gội 2-3 lần mỗi tuần". Một người có da đầu dầu có thể cần gội mỗi ngày, trong khi người có tóc khô hoặc tóc xoăn có thể chỉ cần gội cách ngày hoặc ít hơn. Những người tập thể thao, làm việc trong môi trường nhiều bụi hoặc đội mũ bảo hiểm trong thời gian dài cũng có nhu cầu làm sạch khác nhau. Thay vì bắt chước lịch gội của người khác, hãy quan sát những dấu hiệu của chính mái tóc và da đầu. Nếu da đầu nhanh bết, ngứa hoặc có nhiều mồ hôi, hãy ưu tiên làm sạch. Nếu tóc khô, xơ và da đầu dễ căng sau mỗi lần gội, có thể thử giãn khoảng cách giữa các lần gội hoặc chuyển sang dầu gội dịu nhẹ hơn.

Cuối cùng, không gội đầu hàng ngày không phải một nguyên tắc bắt buộc để tóc khỏe, cũng như gội hàng ngày không phải lúc nào cũng gây hại. Điều quan trọng nằm ở sự phù hợp giữa loại da đầu, chất tóc, sản phẩm sử dụng và lối sống. Nếu phải gội thường xuyên, hãy chọn dầu gội dịu nhẹ, dùng nước ấm vừa phải, tập trung làm sạch da đầu thay vì chà mạnh phần thân tóc và luôn sử dụng dầu xả cho phần thân - ngọn khi cần. Một mái tóc đẹp không đến từ việc gội ít hay nhiều một cách máy móc, mà từ cách bạn hiểu và chăm sóc đúng nhu cầu của chính mái tóc mình.