Bà cả Penthouse tập gì để có đôi chân số 11?

Bí quyết này giúp Lee Ji Ah có được một đôi chân vạn người mê ở tuổi 48.

Mới đây, Lee Ji Ah chia sẻ trên trang cá nhân loạt hình ảnh và video ghi lại những khoảnh khắc thư giãn bên bờ biển. Trong trang phục thể thao thoải mái, nữ diễn viên dành thời gian thực hiện các động tác giãn cơ ngay trên bãi cát. Không cần lên đồ cầu kỳ hay tạo dáng quá nhiều, vóc dáng của người đẹp vẫn trở thành tâm điểm chú ý.

Ở độ tuổi chuẩn bị bước sang ngưỡng U50, bà cả Penthouse gây ấn tượng với thân hình gọn gàng, gần như không có phần mỡ thừa đáng kể. Đặc biệt, đôi chân thẳng, tạo thành đường nét song song được ví như "số 11" càng làm nổi bật vẻ ngoài thanh mảnh của nữ diễn viên. Những hình ảnh đời thường này cũng phần nào cho thấy cô duy trì thói quen vận động khá đều đặn thay vì chỉ dựa vào chế độ ăn uống hay các phương pháp làm đẹp.

Chạy bộ giúp tăng cường tiêu hao năng lượng

Trước đó, Lee Ji Ah từng chia sẻ hình ảnh chạy bộ, cho thấy đây là một trong những hình thức vận động cô lựa chọn để duy trì vóc dáng. Chạy bộ là bài tập cardio quen thuộc, có khả năng làm tăng mức tiêu hao năng lượng của cơ thể và hỗ trợ quá trình sử dụng chất béo làm năng lượng.

Đặc biệt, sau tuổi 40, những thay đổi nội tiết tố ở phụ nữ có thể đi kèm với sự thay đổi về quá trình trao đổi chất và xu hướng tích tụ mỡ. Duy trì hoạt động thể chất đều đặn vì thế có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng và sức khỏe tổng thể.

Theo nội dung được chia sẻ, với người đã quen chạy bộ, duy trì tốc độ ở mức có thể trò chuyện nhưng vẫn cảm thấy hơi hụt hơi và kéo dài khoảng 30 phút trở lên có thể là một lựa chọn phù hợp cho việc rèn luyện sức bền. Tuy nhiên, người mới bắt đầu không nên vội chạy đường dài. Có thể xen kẽ giữa đi bộ và chạy nhẹ, sau đó tăng dần thời gian và cường độ khi cơ thể đã thích nghi.

Giãn cơ trước và sau khi chạy cũng quan trọng

Một chi tiết đáng chú ý trong hình ảnh của Lee Ji Ah là cô dành thời gian stretching trước khi vận động. Đây cũng là thói quen được khuyến nghị khi tập luyện, bởi việc làm nóng cơ thể và vận động các nhóm cơ, khớp trước khi chạy giúp cơ thể chuẩn bị tốt hơn cho bài tập.

Bên cạnh đó, lựa chọn giày chạy có khả năng đệm tốt và ưu tiên những khu vực, đường chạy phù hợp cũng có thể giúp hạn chế áp lực lên chân trong quá trình vận động. Sau khi hoàn thành bài tập, stretching nhẹ nhàng cũng là bước nên được duy trì để cơ thể thả lỏng.

Tuy nhiên, chạy bộ không có nghĩa càng chạy nhiều càng tốt. Với người mới tập, việc tăng quãng đường hoặc tốc độ quá nhanh có thể khiến cơ thể chịu áp lực lớn. Duy trì khoảng 2-3 buổi chạy mỗi tuần và điều chỉnh cường độ theo thể trạng là một cách tiếp cận hợp lý hơn.

Bù nước và dinh dưỡng sau tập

Sau khi vận động, việc bổ sung đủ nước cũng rất quan trọng, đặc biệt khi cơ thể đổ nhiều mồ hôi. Bên cạnh đó, một bữa ăn có protein cùng nguồn carbohydrate chất lượng có thể hỗ trợ quá trình phục hồi cơ bắp và bổ sung năng lượng sau tập.

Từ những hình ảnh được Lee Ji Ah chia sẻ, có thể thấy bí quyết giữ dáng của nữ diễn viên không nhất thiết nằm ở những phương pháp quá phức tạp. Chạy bộ đều đặn, stretching trước và sau khi tập, kết hợp với chế độ dinh dưỡng phù hợp là những thói quen tương đối đơn giản nhưng cần sự kiên trì. Và có lẽ chính việc duy trì vận động lâu dài mới là điều giúp Lee Ji Ah giữ được vóc dáng săn chắc, đôi chân thon gọn cùng diện mạo đầy sức sống ở tuổi U50.

Ảnh: Instagram.