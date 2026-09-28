Thủ lĩnh băng đảng đang gây sốt màn ảnh, xuất hiện lần nào cũng khiến người xem điêu đứng

Nữ thủ lĩnh Yakuza trong Made in Korea 2 không đẹp kiểu “sắc nước hương trời” nhưng gương mặt càng nhìn càng cuốn.

Đặc biệt khi hóa thân thành Ikeda Yuji trong Made in Korea 2, Won Ji An gần như "đổi người" với thần thái lạnh lùng, ánh mắt sắc và phong thái quyền lực. Ngoài đời, cô lại chuộng những món đồ basic đến bất ngờ.

Won Ji An - nữ thủ lĩnh yakuza cực ngầu trong phim Made in Korea 2. (Nguồn: TikTok)

Sinh năm 1999, Won Ji An bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2021 với D.P., sau đó góp mặt trong nhiều dự án đáng chú ý như If You Wish Upon Me, HeartBeat, Squid Game 2 và Polaris. Chỉ sau vài năm hoạt động, nữ diễn viên đã liên tục xuất hiện trong những dự án có quy mô lớn, từng bước tạo dấu ấn riêng thay vì bị đóng khung trong một kiểu nhân vật.

Với khán giả quốc tế, Won Ji An được biết đến rộng rãi hơn sau vai Semi (người chơi số 380) trong Squid Game 2. Kiểu tóc ngắn, gương mặt có phần lạnh và biểu cảm tiết chế giúp cô trở thành một trong những gương mặt dễ nhận diện của dàn diễn viên trẻ.

Won Ji An từng gây sốt vì quá "đẹp trai" trong Squid Game.

Nhưng đến Made in Korea, đặc biệt là mùa 2 đang lên sóng, Won Ji An lại cho thấy một phiên bản hoàn toàn khác. Cô vào vai Ikeda Yuji, nhân vật được sinh ra với tên Choi Yuji, được Ikeda Osamu - người đứng đầu một gia tộc Yakuza - nhận nuôi. Yuji tham vọng kế thừa vị trí của cha nuôi và trở thành một nhân vật có ảnh hưởng trong tổ chức.

Điều khiến Won Ji An gây chú ý không nằm ở kiểu đẹp "đập vào mắt" mà là khí chất. Mái tóc được chải gọn, những bộ suit có đường vai sắc nét, giày cao gót cùng ánh mắt gần như không biểu lộ cảm xúc khiến cô mang đến cảm giác lạnh, sang và có phần nguy hiểm.

Won Ji An được nhận xét là đóng vai tình cảm nhẹ nhàng cũng hay mà vào vai hành động cũng ngầu. (Nguồn: TikTok)

Trái ngược với Yuji trên màn ảnh, phong cách đời thường của Won Ji An không hề cố gắng tạo cảm giác quyền lực hay cầu kỳ. Cô thường xuất hiện trong những combo quen thuộc như áo phông, quần jeans, blazer, áo sơ mi hoặc những món đồ có phom dáng cơ bản. Màu sắc cũng thiên về bảng màu dễ mặc như trắng, đen, xám, xanh denim và các gam trung tính.

Netizen dánh nhiều lời khen cho nhan sắc của Won Ji An khi đóng series mới. (Nguồn: TikTok)

Một chiếc áo phông đơn giản kết hợp cùng jeans đã đủ tạo nên diện mạo trẻ trung. Khi cần chỉn chu hơn, cô khoác thêm blazer hoặc thay sneakers bằng một đôi giày có thiết kế thanh lịch. Không quá nhiều phụ kiện, không layer phức tạp, Won Ji An gần như để chính gương mặt và vóc dáng đảm nhiệm phần còn lại.

Phong cách basic ngoài đời của cô nàng. (Nguồn: Instagram)

Đây cũng là điểm khiến phong cách của nữ diễn viên khá dễ ứng dụng. Cô không cần những món đồ quá đặc biệt để tạo dấu ấn mà chủ yếu dựa vào phom dáng, tỷ lệ trang phục và cách phối màu. Với chiều cao khoảng 1,7 m cùng vóc dáng thanh mảnh, những item tưởng như đơn giản trên người Won Ji An lại có cảm giác gọn gàng và thời thượng hơn.

Có lẽ cũng vì thế mà vẻ đẹp của Won Ji An không thuộc kiểu càng trang điểm đậm càng nổi bật. Ngược lại, khi để makeup nhẹ, tóc tự nhiên và diện những món đồ basic, đường nét gương mặt cùng khí chất riêng của cô càng được phát huy.

Lớp makeup trong veo, nhẹ nhàng tôn trọn đường nét tự nhiên của nữ diễn viên. (Nguồn: Instagram)



