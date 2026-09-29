Tỉnh Bách Nhiên có gì mà được giới luxury ưu ái: Gương mặt trông “đắt tiền” chỉ là một phần lý do

Tỉnh Bách Nhiên sở hữu kiểu visual và khí chất đặc biệt hợp với thời trang cao cấp.

Tỉnh Bách Nhiên không phải cái tên xa lạ với khán giả yêu phim Hoa ngữ. Sinh năm 1989, nam diễn viên đã có gần hai thập kỷ hoạt động trong giới giải trí, đi từ xuất phát điểm là một ca sĩ thần tượng đến những vai diễn trong Hot Summer Days, Monster Hunt, Time Raiders, Us and Them, Road Home, Regeneration... Gần đây, sức hút của anh một lần nữa tăng nhiệt nhờ The Early Spring, khi hình tượng người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh cùng phong thái có phần lạnh lùng khiến khán giả đặc biệt chú ý. Không chỉ visual, loạt tạo hình chỉn chu với những bộ suit sắc nét, sơ mi thanh lịch và bảng màu trung tính trong phim cũng góp phần khiến hình ảnh Tỉnh Bách Nhiên thêm cuốn hút, mỗi lần xuất hiện đều toát lên khí chất "đắt giá" rất riêng.

Thực tế, nếu theo dõi Tỉnh Bách Nhiên đủ lâu sẽ thấy gu thời trang ấn tượng ấy không chỉ xuất hiện trên màn ảnh, bởi nam diễn viên vốn đã là gương mặt quen thuộc của giới luxury. Anh xuất hiện tại sự kiện high jewellery của CHANEL từ năm 2015 và chính thức trở thành đại sứ thương hiệu vào năm 2020, đồng thời là một trong những gương mặt nam hiếm hoi gắn với dòng trang sức Coco Crush. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn từng xuất hiện ở hàng ghế đầu của Valentino và Zegna.

Tỉnh Bách Nhiên là một trong những ngôi sao Hoa ngữ quen mặt với các nhà mốt lớn thế giới.

Vậy điều gì khiến Tỉnh Bách Nhiên đặc biệt hợp với thế giới luxury?

Điểm thú vị nằm ở chỗ vẻ ngoài của Tỉnh Bách Nhiên không hoàn toàn thuộc kiểu mỹ nam ngọt ngào hay thân thiện ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Các đường nét sắc nét, phần chân mày rõ, cấu trúc gương mặt gọn cùng biểu cảm khi ở trạng thái nghỉ khá điềm tĩnh tạo cho anh cảm giác lạnh và có khoảng cách.

Đây cũng gần với khái niệm "expensive face" (gương mặt đắt giá) đang được nhắc đến trên mạng xã hội. Theo phân tích của một bác sĩ thẩm mỹ, một gương mặt tạo cảm giác "đắt giá" không nhất thiết phải là gương mặt dễ thương hay ấm áp nhất. Thay vào đó, yếu tố quan trọng nằm ở sự tiết chế: cấu trúc rõ ràng, đường nét sạch, biểu cảm được kiểm soát và một chút lạnh lùng.

Tỉnh Bách Nhiên khá khớp với mô tả này. Gương mặt của anh không cần quá nhiều biểu cảm vẫn có khả năng giữ ánh nhìn của người đối diện. Và với thời trang cao cấp, sự "tĩnh" ấy lại trở thành một lợi thế: người mặc đủ hiện diện nhưng không lấn át trang phục hay trang sức.

Nói một cách dễ hiểu, Tỉnh Bách Nhiên không chỉ đẹp trai, gương mặt của anh còn rất "ăn" ảnh thời trang.

Một chi tiết khác cũng được bác sĩ này nhắc đến trong bài phân tích là khả năng "chịu" được ánh sáng editorial mạnh - kiểu ánh sáng có thể khiến nhiều gương mặt trở nên phẳng hơn khi lên hình.

Với cấu trúc xương và đường nét rõ, ánh sáng lại có thể làm nổi bật các khối trên gương mặt Tỉnh Bách Nhiên. Bởi vậy, khi đặt anh vào những bộ suit sắc nét, trang sức cao cấp hay những shoot hình mang tinh thần tối giản, vẻ ngoài không bị chìm mà ngược lại càng dễ tạo cảm giác lạnh, sang và có phần xa cách. Đây cũng là lý do visual của anh đặc biệt hợp với những hình ảnh thời trang không cần quá nhiều "chiêu trò".

Luxury cần người "mặc được đồ", Tỉnh Bách Nhiên lại thực sự hiểu quần áo

Tất nhiên, một gương mặt hợp high fashion chưa phải toàn bộ câu chuyện. Điểm đáng chú ý hơn ở Tỉnh Bách Nhiên là thời trang đã trở thành một phần trong hình ảnh cá nhân của anh suốt nhiều năm.

Điều này thể hiện khá rõ trong The Early Spring. Nhân vật Loan Niệm xuất hiện với những bộ suit được cắt may gọn ghẽ, sơ mi sắc nét và bảng màu trung tính chỉn chu. Tuy nhiên, outfit không bị đóng khung thành hình ảnh "sếp tổng" cứng nhắc mà luôn có một chút relaxed, tạo cảm giác đây thực sự là cách nhân vật sẽ ăn mặc chứ không đơn thuần là costume được khoác lên người.

Đáng nói hơn, theo thông tin từ Vogue Hong Kong, Tỉnh Bách Nhiên đã mang hơn 120 món đồ từ tủ quần áo cá nhân đến trường quay để góp phần xây dựng tạo hình cho Loan Niệm. Trong số những món đồ được anh mang tới còn có các thiết kế của CHANEL và Valentino.

Chi tiết này phần nào lý giải vì sao quần áo trên người Tỉnh Bách Nhiên thường tạo cảm giác rất tự nhiên. Anh không đơn thuần là một diễn viên được stylist "mặc đẹp" mà có gu thẩm mỹ và sự chủ động với hình ảnh của chính mình.

Một trong những đặc điểm nổi bật nhất ở hình ảnh Tỉnh Bách Nhiên là sự tiết chế. Anh không cần liên tục tạo biểu cảm hay cố gắng chứng minh sức hút trước ống kính. Điều tương tự cũng xuất hiện trong The Early Spring. Loan Niệm được xây dựng là một người thông minh, tự tin, có phần xa cách và không bước vào căn phòng với mong muốn được tất cả mọi người yêu thích. Tỉnh Bách Nhiên thể hiện nhân vật bằng những chi tiết nhỏ: ánh mắt nhìn nghiêng, khoảng dừng trước khi trả lời hay biểu cảm được giữ lại vừa đủ.

Vô tình, chính những đặc điểm ấy lại trùng khớp với thứ khiến visual của anh hợp với thời trang cao cấp: restraint - structure - coolness, hay có thể hiểu là sự tiết chế, cấu trúc rõ nét và một chút lạnh lùng.

Thế nên khi khoác lên mình một bộ suit hay đeo trang sức, Tỉnh Bách Nhiên không tạo cảm giác đang cố "gồng" để trở nên sang trọng. Trang phục, phụ kiện và người mặc có khoảng thở riêng nhưng vẫn hòa vào cùng một tổng thể.

Từ CHANEL đến màn ảnh, công thức vẫn là một

Nhìn lại hành trình thời trang của Tỉnh Bách Nhiên, việc anh được các thương hiệu cao cấp chú ý không đơn thuần chỉ đến từ ngoại hình. Từ lần tham dự sự kiện high jewellery của CHANEL năm 2015, trở thành đại sứ thương hiệu vào năm 2020 cho tới những lần xuất hiện tại front row Valentino hay Zegna, nam diễn viên đã xây dựng mối liên hệ với thời trang trong một khoảng thời gian dài.

Đến The Early Spring, những đặc điểm ấy lại được đưa lên màn ảnh một cách rõ ràng hơn. Gương mặt sắc nét, biểu cảm tiết chế, phong thái trưởng thành cộng thêm khả năng hiểu và lựa chọn quần áo khiến hình ảnh Loan Niệm gần như trở thành phiên bản điện ảnh hóa của chính lợi thế thời trang mà Tỉnh Bách Nhiên sở hữu ngoài đời.

Có lẽ cách mô tả ngắn gọn nhất về sức hút của Tỉnh Bách Nhiên chính là: "He's not just handsome, he's editorial" (Anh không chỉ đẹp trai mà còn sở hữu gương mặt và khí chất sinh ra để xuất hiện trong những bộ ảnh thời trang). Nói cách khác, sức hút của nam diễn viên không chỉ đến từ đường nét điển trai mà còn nằm ở thần thái, cấu trúc gương mặt và khả năng truyền tải tinh thần của thời trang cao cấp.

Nguồn ảnh: Instagram @jingxiaoxiansheng, Vogue, Alamy, Herworld, Getty Images

