Rihanna thản nhiên đến muộn 63 phút, hơn 500 khách mời show thời trang phải chờ

Hành động của ngôi sao này đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Độ nổi tiếng cùng vị thế của Rihanna trong làng giải trí khiến nữ ca sĩ luôn được chào đón tại hàng ghế đầu của những show thời trang đình đám. Tuy nhiên, mới đây, ngôi sao hàng đầu Hollywood lại trở thành tâm điểm bàn tán vì màn "đi trễ" tại show diễn của Matières Fécales trong khuôn khổ Paris Fashion Week.

Cụ thể, theo thông tin được chia sẻ, Rihanna đã đến trễ tới 63 phút, khiến hơn 500 khách mời phải chờ đợi. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về đặc quyền của những ngôi sao hạng S trong ngành thời trang. Dù sức hút của Rihanna là điều khó phủ nhận nhưng việc hàng trăm khách mời phải điều chỉnh lịch trình để chờ một nhân vật khiến công chúng đặt câu hỏi về ranh giới giữa sức ảnh hưởng của người nổi tiếng và sự tôn trọng dành cho thương hiệu cũng như những người tham dự khác.

Rihanna xuất hiện tại show diễn của Matières Fécales. (Nguồn: Instagram)

Nữ ca sĩ tại hàng ghế front row của show diễn.

Việc Rihanna đến muộn tới hơn 1 tiếng khiến câu chuyện nhanh chóng vượt khỏi phạm vi một màn “fashionably late” thông thường. Nhiều khán giả cho rằng khoảng thời gian chờ đợi quá lâu là điều khó chấp nhận, đặc biệt khi sự kiện có tới hơn 500 khách mời và lịch trình của cả show bị ảnh hưởng. Trên mạng xã hội, một số ý kiến cho rằng Rihanna chính là "main event" hút truyền thông của show nên việc chờ đợi là xứng đáng, số còn lại bày tỏ sự không hài lòng. Nhiều người nhận xét nữ ca sĩ đã thiếu chuyên nghiệp khi để sự xuất hiện của mình tác động đến thời gian của một sự kiện quy mô lớn.

Netizen tranh cãi về việc đến muộn của Rihanna.

Rihanna xuất hiện với tạo hình mang đậm tinh thần táo bạo và nổi loạn. Nữ ca sĩ diện set đồ tông nâu đồng gồm áo khoác dáng rộng, chân váy dài có chất liệu tua rua, kết cấu xù xì như những sợi kim loại li ti phủ kín bề mặt. Thiết kế tạo hiệu ứng bắt sáng mạnh, giúp diện mạo nữ ca sĩ trở nên nổi bật giữa không gian tối. Bên trong, Rihanna chỉ diện một chiếc corset xuyên thấu, tăng thêm vẻ gợi cảm và tạo điểm nhấn tương phản với lớp ngoài cầu kỳ. Cô phối cùng túi xách da đen bóng dáng nhỏ gọn, vòng cổ kim loại và nhẫn để tăng vẻ cá tính.

Nữ tỷ phú hoàn thiện tạo hình với kiểu tóc đen xoăn gợn sóng, được tạo phồng tự nhiên, phần mái vuốt lệch và uốn ôm lấy gương mặt. Lớp makeup tông nude mịn lì, môi căng bóng càng làm nổi bật thần thái quyến rũ, sắc sảo.

Rihanna với tạo hình cầu kỳ, cá tính sau khi đi muộn hơn tiếng.

Khí chất quyền lực của bà mẹ 3 con.

Rihanna từng có một màn xuất hiện "vedette" gây tranh luận tương tự tại show Alaïa vào tháng 9/2024. Theo Vogue, show được ấn định bắt đầu lúc 20h30 tại Bảo tàng Guggenheim, nhưng đến 21h08, tức đã muộn hơn 30 phút, hàng ghế đầu vẫn phải chờ đợi và sự vắng mặt của Rihanna. Chỉ một phút sau, nữ ca sĩ mới xuất hiện dưới sự hộ tống của đội ngũ an ninh, khiến cả khán phòng lập tức chú ý. Đáng nói, ngôi sao sinh năm 1988 khi ấy vừa tham dự Daily Front Row Fashion Media Awards và di chuyển thẳng tới show Alaïa, phần nào giải thích cho việc đến trễ. Ngay sau khi cô ổn định chỗ ngồi, show mới bắt đầu. Đây cũng được truyền thông thời trang mô tả như một màn “grand entrance” rất đặc trưng của Rihanna, dù việc chương trình phải chờ đợi hơn nửa giờ vẫn gây chú ý.

Trong quá khứ, Rihanna cũng từng có màn đi trễ tương tự và khiến show diễn bị delay hơn 30 phút.

Ảnh: Instagram.