Vì sao một việc làm buổi sáng giúp Kim Yoo Jung thu gọn mặt?

Đây là mẹo làm đẹp tức thời được Kim Yoo Jung ưa chuộng.

Mới đây, Kim Yoo Jung thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong chương trình thực tế "Gurumi: Re-drawn Moonlight" của KBS2, nơi cô có chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm tại Hongcheon cùng Park Bo Gum, Jinyoung, Chae Soo Bin và Kwak Dong Yeon - những người từng đồng hành với cô trong bộ phim Mây Họa Ánh Trăng cách đây 10 năm.

Sau một đêm đi ngủ khá muộn, em gái quốc dân là người đầu tiên thức dậy vào sáng hôm sau. Vừa mở mắt, nữ diễn viên đã lấy một chiếc nồi, đổ đầy nước rồi cho thêm rất nhiều đá. Sau đó, cô không ngần ngại cúi mặt xuống ngâm trực tiếp trong nước lạnh. Dường như bị cái lạnh làm cho tỉnh ngủ, Kim Yoo Jung vẫn tiếp tục thực hiện thêm một lần nữa như một cách nhanh chóng đánh thức gương mặt và giảm tình trạng sưng phù sau khi ngủ dậy.

Kim Yoo Jung ngâm mặt vào nước đá để giảm sưng sau khi ngủ dậy.

Vì sao ngâm mặt nước đá có thể khiến mặt bớt sưng?

Tình trạng mặt, đặc biệt là vùng mắt, hơi sưng sau khi ngủ dậy khá phổ biến. Trong thời gian ngủ, chất lỏng có thể tích tụ ở các mô quanh mặt và mắt, khiến gương mặt trông đầy đặn hơn vào buổi sáng. Tình trạng này có thể rõ rệt hơn nếu tối hôm trước ăn nhiều đồ mặn hoặc ngủ không đủ giấc.

Nước lạnh có thể khiến các mạch máu ở bề mặt da tạm thời co lại. Nhờ đó, tình trạng đỏ da và phù nề nhẹ có thể giảm bớt trong thời gian ngắn. Đây cũng là lý do chườm lạnh thường được sử dụng như một biện pháp hỗ trợ giảm sưng.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc càng ngâm mặt lâu trong nước đá thì hiệu quả càng rõ rệt. Nước lạnh chỉ tác động tạm thời lên tình trạng sưng, không giải quyết nguyên nhân gây tích tụ chất lỏng. Việc nhúng mặt liên tục vào nước đá cũng chưa có cơ sở cho thấy hiệu quả vượt trội so với một chiếc khăn sạch được làm mát rồi chườm nhẹ nhàng.

Nước đá có thể không thân thiện với làn da nhạy cảm

Dù tạo cảm giác tỉnh táo và mát lạnh, phương pháp này không phải lựa chọn phù hợp cho tất cả mọi người. Nhiệt độ quá thấp có thể khiến da nhạy cảm bị châm chích, đỏ rát hoặc khó chịu. Đặc biệt, những người có làn da dễ đỏ hoặc đang gặp các vấn đề như rosacea càng nên thận trọng vì thời tiết lạnh có thể trở thành yếu tố khiến tình trạng đỏ da trở nên nghiêm trọng hơn.

Bên cạnh đó, không nên áp trực tiếp viên đá lên da hoặc giữ một vùng da trong trạng thái lạnh quá lâu. Nếu xuất hiện cảm giác đau, bỏng rát hoặc khó chịu, cần dừng ngay thay vì cố tiếp tục vì mục đích làm đẹp.

Những người từng xuất hiện tình trạng nổi mề đay, ngứa hoặc các phản ứng bất thường mỗi khi tiếp xúc với nước lạnh cũng cần đặc biệt lưu ý. Đây có thể là dấu hiệu của mề đay do lạnh và nên được kiểm tra nếu phản ứng thường xuyên xảy ra.

Một số biện pháp khác để giảm sưng mặt sau khi ngủ

Nếu muốn gương mặt bớt sưng sau khi ngủ dậy, một cách nhẹ nhàng hơn là sử dụng khăn sạch thấm nước mát, sau đó đặt lên vùng mắt và mặt trong vài phút. Không nên chà xát hoặc ấn mạnh, đặc biệt ở vùng da mỏng quanh mắt.

Bên cạnh đó, thói quen sinh hoạt cũng đóng vai trò quan trọng. Nếu thường xuyên thức dậy với gương mặt sưng phù, có thể xem lại lượng muối trong bữa tối và thời gian ngủ. Khi ngủ, kê đầu cao hơn một chút cũng có thể hỗ trợ hạn chế tình trạng chất lỏng tích tụ quanh vùng mắt.

Trong trường hợp mắt hoặc mặt thường xuyên sưng kéo dài, tình trạng ngày càng rõ rệt hoặc xuất hiện khác biệt bất thường so với trước đây, việc chỉ chườm lạnh sẽ không giải quyết được nguyên nhân. Khi đó, nên tìm hiểu nguyên nhân cụ thể thay vì phụ thuộc vào những mẹo làm đẹp tức thời.

Với Kim Yoo Jung, màn ngâm mặt trong nước đá có thể là một cách nhanh chóng giúp cô tỉnh táo và giảm cảm giác sưng nhẹ vào buổi sáng. Tuy nhiên, đôi khi một chiếc khăn mát, giấc ngủ đủ và chế độ ăn uống hợp lý cũng là lựa chọn đơn giản, nhẹ nhàng hơn cho làn da.

Ảnh: Instagram.