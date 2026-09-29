Jisoo nén khóc, nhường hết phần sang cho Jang Wonyoung và Địch Lệ Nhiệt Ba tại show Dior

Sự xuất hiện của 3 đại mỹ nhân Jisoo, Jang Wonyoung, Địch Lệ Nhiệt Ba giúp show Dior phủ sóng khắp MXH.

Dior là một trong những show diễn được giới mộ điệu mong chờ bậc nhất tại Paris Fashion Week, không chỉ bởi sức hút của nhà mốt mà còn nhờ những màn xuất hiện luôn được truyền thông săn đón. Tại mùa mùa mốt năm nay, những thiết kế ấn tượng, giàu tính sáng tạo của Jonathan Anderson tiếp tục trở thành tâm điểm, mang đến diện mạo mới mẻ cho sàn diễn Dior.

Song song với đó, sự góp mặt của dàn đại sứ đình đám cũng góp phần đẩy sức nóng của show lên cao hơn bao giờ hết. Đáng chú ý, màn hội ngộ của Jisoo, Địch Lệ Nhiệt Ba và Jang Wonyoung nhanh chóng biến hàng ghế khách mời thành một “bữa tiệc mỹ nhân” mãn nhãn. Ba người đẹp đại diện cho ba sắc thái nhan sắc và phong cách khác biệt, từ thanh lịch, sang trọng đến sắc sảo, trẻ trung, khiến mọi khoảnh khắc tại show Dior đều trở thành tâm điểm chú ý.

Dàn sao đổ bộ show diễn Dior.

Xứng danh "main event" mỗi show Dior, Jisoo xuất hiện trong sự săn đón của truyền thông quốc tế. Nàng đại sứ toàn cầu xuất hiện cùng diện mạo rất "hường phấn" với gam màu trắng – hồng pastel làm chủ đạo. Cô diện áo blouse trắng tay dài, phần cổ được biến tấu với chi tiết nơ bản lớn điệu đà. Chân váy hồng phấn với phần gấu xếp lớp, tạo độ phồng nhẹ và khiến tổng thể mang hơi hướng tiểu thư, ngọt ngào. Tuy nhiên, bộ cánh của Jisoo lần này lại gặp phải nhiều ý kiến trái chiều vì quá "bánh bèo" hay có thể nói là sến, dìm vóc dáng của nữ thần Kpop.

Outfit gây nhiều tranh cãi của Jisoo

Chưa dừng lại ở đó, lựa chọn kiểu tóc của Jisoo lần này cũng khiến nhiều người khó hiểu. Mỹ nhân sinh năm 1995 để tóc rẽ ngôi lệch nhẹ, phần tóc được chải khá gọn và ôm sát đầu trước khi buộc thấp phía sau. Phụ kiện ruy-băng đen đi cùng với trang phục nhiều tầng càng khiến tổng thể trở nên rối mắt, gây nhiều thất vọng so với mặt bằng chung dàn khách mời tham dự show diễn. Điểm duy nhất có thể bù lại ở tạo hình này chỉ có thể là nhan sắc cùng lớp makeup trong trẻo của Jisoo.

Dù tạo hình chưa khiến số đông thoả mãn, nhưng khoảnh khắc Jisoo suýt bật khóc, dành cái ôm động viên cho con gái của Mathilde Favier - Giám đốc PR của Dior vừa qua đời đang trở thành key moment khiến nhiều người xúc động.

Khoảnh khắc Jisoo và con gái Mathilde Favier gây sốt cõi mạng. (Nguồn:X)

Visual xinh đẹp của đại sứ toàn cầu Dior.

Lần đầu xuất hiện tại show diễn Dior, Jang Wonyoung nhanh chóng trở thành tâm điểm của ống kính truyền thông sau khi khép lại hành trình với Miu Miu. Không nằm ngoài dự đoán, mỹ nhân sinh năm 2004 mang đến 1 tạo hình chuẩn “Dior princess”, một diện mạo vừa thanh lịch vừa ngọt ngào: Áo tank top trắng, kết hợp cùng chân váy đen xuyên thấu tạo hiệu ứng layer đầy nữ tính.

Điểm nhấn là chiếc túi Dior màu hồng pastel cùng những phụ kiện tinh tế, mang đến tổng thể như một nàng công chúa bước ra đời thực. Mái tóc nâu dài được buông tự nhiên, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, càng tôn lên vẻ trong trẻo và mềm mại của người đẹp. Sự tươi mới, dịu dàng nhưng vẫn sang trọng của Wonyoung được đánh giá sẽ đem đến 1 màu sắc mới cho nhà mốt Pháp.

Visual xinh lịm tim của Jang Wonyoung.

Địch Lệ Nhiệt Ba mang đến 1 bản phối đúng tinh thần nữ tính, sang trọng và có chút quyến rũ rất Dior. Chiếc váy đỏ dáng dài ôm nhẹ cơ thể, phần vai sát nách và đường chiết eo giúp tổng thể trông thanh thoát, tôn dáng một cách đầy tinh tế. Sắc đỏ nổi bật dưới ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác vừa quyền lực vừa mềm mại kết hợp cùng màu son đỏ ton sur ton khiến visual sắc sảo của minh tinh xứ Trung càng thêm phần hút mắt. Chiếc túi Lady Dior cùng trang sức được điểm xuyết tinh tế giúp người đẹp tăng thêm vẻ cao sang. Khí chất sang chảnh, làn da trắng mịn cùng mái tóc xoã bồng bềnh hoàn thiện visual đầy kiêu kỳ, sắc sảo của mỹ nhân sinh năm 1992.

Địch Lệ Nhiệt Ba nổi bật với bộ váy đỏ rực đầy sang chảnh.

Bộ đôi Thái Lan LingOrm diện trang phục thanh lịch, nhã nhặn đọ sắc cùng Jisoo.

Visual đầy ma mị, cuốn hút của Anya Taylor-Joy.

2 mỹ nhân tạo nên khung hình bùng nổ visual.

Hyunjin mang đến giao diện đậm chất bad boy, thời thượng.

Ảnh: Getty Images, X.