Marc Jacobs khai trương cửa hàng mới tại Takashimaya, đón Thu Đông 2026 cùng dàn tín đồ thời trang

Ngày 25/9, Marc Jacobs chính thức khai trương cửa hàng mới tại Takashimaya, TP. HCM, đánh dấu điểm đến mới của thương hiệu sau thời gian hiện diện tại Saigon Centre. Thương hiệu cũng ra mắt BST Thu - Đông 2026 với sự tham gia của HYO, Cara, VSTRA cùng nhiều tín đồ thời trang.

‏Điểm đến mới của Marc Jacobs tại TP. HCM‏

‏Sau gần 5 năm kể từ khi cửa hàng độc lập đầu tiên tại TP. HCM mở cửa ở Saigon Centre vào năm 2021, Marc Jacobs chuyển sang một địa chỉ mới tại tầng 2 Takashimaya, 92–94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa.‏ ‏ ‏

‎ ‏Không gian mới tiếp tục giữ vẻ trẻ trung quen thuộc của thương hiệu, với gỗ sáng màu bao phủ các mảng tường, hệ kệ mở và những đường bo mềm ở bàn trưng bày. Logo MARC JACOBS đặt nổi trên nền gỗ trở thành tâm điểm, trong khi túi xách, phụ kiện và trang phục được bài trí thuận tiện cho việc khám phá trọn vẹn các nhóm sản phẩm.

Đêm khai trương cũng đánh dấu màn ra mắt bộ sưu tập Thu - Đông 2026 của Marc Jacobs tại Việt Nam. Các thiết kế tiếp tục khai thác những tỷ lệ phóng đại, phom dáng giàu tính thử nghiệm và tinh thần phá cách đặc trưng của nhà mốt Mỹ.‏

‎ ‏Bộ sưu tập thương mại mùa này trải rộng từ trang phục may sẵn, giày, túi xách đến phụ kiện, với mẫu túi The Scene tiếp tục chiếm tâm điểm khi được phát triển với nhiều kích thước, màu sắc và chất liệu mới.‏ ‏ ‏ ‏Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của cộng đồng thời trang và sáng tạo như VSTRA, HYO, Cara, Phương Khánh, Hồ Đông Quan, LighT, Lezii, Vi Thanh Lê, Newin, ABG Tina, Xuân Ca, Hạt Mít, và Stu.

‎ ‏HYO check-in sự kiện với áo sơ mi sọc xanh nhạt, phối cùng quần cargo cá tính. Điểm nhấn kim loại ở cạp quần hoàn thiện diện mạo trẻ trung và linh hoạt.

‎Hồ Đông Quan chọn sơ mi sọc xanh phối cùng áo len cổ chữ V và quần jeans wash bạc. Nam ca sĩ hoàn thiện tổng thể bằng mẫu The Scene da lộn màu nâu đồng điệu với thắt lưng.

‏VSTRA diện áo xuyên thấu in hoa với phần tay phồng và phom rộng, phối cùng chân váy đen nữ tính. Giữ đúng tinh thần Marc Jacobs, quý cô chọn chiếc The Tote Bag màu đen với logo Marc Jacobs nổi bật để hoàn thiện trang phục đêm sự kiện.

‎ ‏Phương Khánh chọn blazer đen dáng dài, chiết eo nhẹ và đi cùng chân váy ngắn đồng màu. Chiếc The Scene trắng nổi bật với chi tiết kim loại ánh vàng cỡ lớn xứng đáng trở thành mẫu IT Bag cho mùa Thu - Đông năm nay.

‏Cara diện blazer đen phối cùng áo mỏng in hoa có phần cổ và tay áo xuyên thấu, với cổ áo được buộc nhẹ thành nơ, đồng điệu với họa tiết hoa mềm mại xuất hiện ở cổ tay. Cô chọn túi The Scene da nâu bóng, nổi bật với quai đeo bản rộng tiện dụng và chi tiết kim loại ánh vàng.

‎Newin xuất hiện với áo phông trắng in logo Marc Jacobs màu đỏ trẻ trung, tạo điểm nhấn với phụ kiện tông vàng và túi xách tiệp màu với chân váy hồng phấn nữ tính.

Vi Thanh Lê diện sơ mi họa tiết da báo đặc trưng của nhà mốt Mỹ, phối cùng quần denim cắt ráp chịu ảnh hưởng của văn hoá Biker bụi bặm, cá tính.

Stu gây ấn tượng với áo len màu xám than với chi tiết giả lông nâu chạy dọc thân trước và cổ áo. Phần tay áo được điểm bằng những chi tiết kim loại ánh vàng, phối cùng quần denim tối màu. Mũ fedora tông đỏ rượu cùng chiếc The Scene đồng điệu về màu sắc, hoàn thiện bản phối mang cảm hứng Thu - Đông với bảng màu xám, nâu và burgundy.

ABG Tina quyến rũ trong thiết kế hai dây với chi tiết nơ đen nổi bật trên nền họa tiết animal print đặc trưng.

‏Denim on denim là lựa chọn của LighT, phối cùng sơ mi sọc xanh nhạt bảnh bao, túi xách da lộn màu nâu phối lệch tông có chủ đích với giày chunky hầm hố.

Lezii mang đến diện mạo trẻ trung với áo phông graphic màu trắng, phối cùng quần jeans đen dáng rộng năng động. Túi The Scene da đen cỡ lớn được đeo kiểu sling bag hoàn thiện diện mạo grunge của chàng ca sĩ bảnh bao.

Kết hợp nguyên bộ denim xanh cùng áo hai dây quyến rũ, Xuân Ca tạo nên sự tương phản thú vị giữa nét bụi bặm và nữ tính. Túi The Scene phiên bản mini màu đỏ rượu trở thành điểm nhấn hoàn thiện tổng thể.

‎ ‏Khép lại đêm khai trương là hình ảnh Hạt Mít trong set denim xanh đậm kết hợp cùng túi mini màu hồng phấn. Sự hòa quyện giữa denim, giả lông và những điểm nhấn kim loại tạo nên tổng thể đậm tinh thần mùa Thu, đồng điệu với cảm hứng của bộ sưu tập mới.

Tại Việt Nam, Marc Jacobs được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.‏

‏Marc Jacobs Hà Nội:‏

‏56 Tràng Tiền, P. Hoàn Kiếm, Hà Nội‏

‎ ‏Giờ mở cửa: 9:00 – 20:00‏

‎ ‏Điện thoại: ‏ ‏+84 24 32012903‏

‎ ‏Email: ‏ ‏marcjacobs.tt@tamsonfashion.com‏

‏Marc Jacobs TP. Hồ Chí Minh:‏

‏213, Tầng 2 – Takashimaya, 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh

‏Điện thoại: ‏ ‏+8428 35358799‏

Email: ‏ ‏marcjacobs.taka@tamsonfashion.com