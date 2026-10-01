Hy hữu: Đại sứ Dior đi lạc sang show nhà đối thủ mà không ai hay

Diện bộ cánh Dior "nóng hổi" xuống phố, Rosalía bất ngờ bị xếp nhầm sang show Saint Laurent.

Ngày thứ hai của Paris Fashion Week SS27 ghi nhận màn đối đầu đầy sức nóng giữa hai "gã khổng lồ" Dior và Saint Laurent. Lựa chọn khung giờ đêm để tận dụng vẻ lấp lánh của toà tháp Eiffel, show diễn cuối cùng của Anthony Vaccarello diễn ra sau màn trình diễn BST mới nhất của Jonathan Anderson chỉ 6 giờ đồng hồ.

68 show diễn san sát, nối tiếp nhau trong 1 tuần lễ bận rộn cũng vô tình tạo nên một pha hiểu lầm dở khóc dở cười, khi một vị khách quen của Dior bỗng nhiên được truyền thông quốc tế "xếp nhầm chỗ" sang nhà đối thủ.

Theo đó, sau khi lịch trình với Dior kết thúc vào buổi chiều, Rosalía tiếp tục xuất hiện trên đường phố Paris với một thiết kế còn "nóng hổi" vừa được giới thiệu trên runway. Nữ ca sĩ diện full look số 4 của BST mới với áo khoác phối chân váy ngắn, được đính kết tinh xảo bằng những cánh hoa tơ organza cắt thủ công. Đúng nghĩa từ sàn diễn bước thẳng vào street style, hình ảnh này khiến giới mộ điệu không khỏi trầm trồ trước đãi ngộ mà nhà mốt Pháp dành cho các Đại sứ của mình.

Rời khỏi show diễn chỉ vài giờ, Rosalía đã trực tiếp mặc một trong những thiết kế mới nhất của Dior ra phố.

Thế nhưng, màn xuất hiện vốn đắt giá ấy lại bất ngờ bị kéo sang một câu chuyện khác. Thời điểm Rosalía bước ra khỏi cửa khách sạn mà cô lưu trú cũng đúng lúc cánh truyền thông và hàng trăm người hâm mộ đang vây kín lối ra để chờ đón Rosé cùng các khách mời của Saint Laurent. Và thế là chỉ bằng vài khoảnh khắc không ngờ tới, Rosalía vô tình rơi vào "vùng phủ sóng" của một show diễn mà cô thậm chí không hề có mặt.

Vô tình ở cùng khách sạn với Rosé, Rosalía bị xem là khách mời của Saint Laurent lúc nào không hay.

Với outfit này Rosalía xem ra không thể là một thành viên của biệt đội YSL.

Vô tư dừng lại tương tác và ký tặng người hâm mộ, Rosalía có lẽ cũng chẳng ngờ mình đã chễm chệ lọt vào dữ liệu của Getty Images, rồi được liệt kê thẳng tay vào nhóm khách mời dự show Saint Laurent. Không chỉ "hung thần săn ảnh", tạp chí GQ Tây Ban Nha cùng một loạt tài khoản fan cũng vô tình quên bén chuyện Rosalía vốn là "hoa đã có chủ", thậm chí còn đang khoác full look Dior SS27 nổi bần bật.

Chỉ nhìn vào ngôn ngữ thiết kế và tone màu pastel tươi sáng, bộ cánh này đã đủ chứng minh chính chủ không thuộc về "tổ chức áo đen" Saint Laurent hay có bất kỳ liên hệ nào với thương hiệu của tập đoàn Kering trong đêm đó. Nhầm lẫn này vì thế thông qua đôi mắt cú vọ của cộng đồng mạng cũng nhanh chóng bị phanh phui:

- Có chắc là đi show YSL không? Lẽ ra phải là màu đen chứ, dẫu xinh thật nhưng sai concept rồi.

- Chắc cô ấy là nhân vật đầu tiên diện đồ nhiều màu thế này đi show Saint Laurent mất!.

- Chẳng ai diện nguyên cây Dior đi dự show YSL cả, khả năng cao là cô ấy đang trên đường đến party của Dior thì đúng hơn.

Nhiều tài khoản từ cánh truyền thông đến người hâm mộ cũng sơ suất khi nghĩ rằng nữ ca sĩ khởi hành ra phố là vì Saint Laurent

Tất nhiên, thông tin "Rosalía trên đường đến show Saint Laurent" cuối cùng chỉ dừng lại ở một hiểu nhầm trên truyền thông. Không có thêm hình ảnh nào cho thấy nữ ca sĩ thực sự xuất hiện tại show diễn này, ngoài những khoảnh khắc được ghi lại trước cửa khách sạn.

Đảm nhận vai trò Đại sứ Dior từ tháng 5/2024, Rosalía đã có mặt tại show của nhà mốt Pháp trong buổi chiều cùng ngày, diện một chiếc đầm đen dáng dài đính hoa kiêu kỳ. Tại Dior, nữ ca sĩ ngồi ở hàng ghế đầu tại khu vực được xem là "đắc địa", chỉ cách Jisoo (BLACKPINK) vỏn vẹn 2 ghế.

Vào buổi tối cùng ngày, nhà mốt Pháp đã tổ chức after-party sau show diễn, đây được cho là tọa độ chính xác mà Rosalía đã hướng đến thay vì một sàn diễn nào khác.

Tạo hình của Rosalía khi tham dự Dior SS27 vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Rosalía ngồi cùng khu vực với Jennifer Lawrence, Mia Goth và Jisoo.

Ảnh: Getty Images