Celine Dion, 58 tuổi, “sách mẫu” để bạn biết thế nào là đẹp và sang

Ở tuổi 58, Celine Dion khiến công chúng chú ý khi tái xuất với diện mạo trẻ trung, vóc dáng thon thả cùng phong cách thời trang ngày càng hiện đại, tinh tế.

Là một trong những diva lừng danh của làng nhạc thế giới, màn trở lại của Celine Dion luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng sau quãng thời gian dài phải tạm gián đoạn hoạt động vì căn bệnh hội chứng người cứng (Stiff Person Syndrome) được công khai vào năm 2022. Đặc biệt, những hình ảnh của cô tại Paris Fashion Week với diện mạo trẻ trung, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng được chia sẻ rầm rộ trên MXH. Có thể thấy, nữ ca sĩ hiện đã lấy lại hoàn toàn tinh thần, sắc vóc ngày càng trẻ đẹp cùng thần thái cuốn hút.



Diện mạo ngày càng nhuận sắc, rạng rỡ của Celine Dion.

Tại show L'Oréal vừa qua, Celine Dion xuất hiện đầy cuốn hút trong thiết kế đầm dạ hội đen ôm sát, chất liệu nhung với những đường xếp nếp tinh tế, tôn đường cong và tạo hiệu ứng mềm mại khi di chuyển.

Mái tóc vàng óng được tạo kiểu bồng nhẹ, buông tự nhiên quanh gương mặt. Ở tuổi 58, Celine vẫn gây chú ý với vóc dáng thon gọn, thần thái tự tin và phong thái đầy năng lượng trên sân khấu.

Nữ danh ca khoe sắc vóc mảnh mai, quyến rũ.

Ở tuổi 58, Celine Dion vẫn gây chú ý với vóc dáng thon thả cùng tỷ lệ cơ thể cân đối. Sau khoảng thời gian tạm ngưng sự nghiệp, nữ ca sĩ trở lại còn ấn tượng hơn, mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động. Gương mặt của Celine cũng nhận được nhiều lời khen khi giữ được vẻ tươi tắn, rạng rỡ và thần thái tràn đầy sức sống. So với tuổi thật, diện mạo hiện tại của nữ diva được nhận xét là ngày càng trẻ trung, đặc biệt khi cô xuất hiện với kiểu tóc, cách trang điểm và trang phục hiện đại.

Làn da khỏe khoắn và rạng rỡ của cô ở tuổi U60.

Không chỉ gây chú ý bởi diện mạo ngày càng trẻ trung, Celine Dion còn ghi điểm với phong cách thời trang hiện đại và gu thẩm mỹ ngày một tinh tế. Nữ danh ca hàng đầu thế giới dường như đặc biệt ưa chuộng những bản phối mang tinh thần quiet luxury, tập trung vào các gam màu trung tính cùng những thiết kế có đường cắt may gọn gàng, phom dáng hiện đại.



Đáng chú ý, Celine Dion cũng không lạm dụng phụ kiện hay những chi tiết cầu kỳ. Thay vào đó, cô thường chỉ nhấn nhá bằng một vài món đồ phù hợp, đủ để hoàn thiện tổng thể mà không khiến diện mạo trở nên rối mắt hay phô trương. Chính sự tiết chế này giúp phong cách của Celine ngày càng ghi dấu ấn riêng.

Cách lựa chọn trang phục này vừa tạo cảm giác sang trọng, thanh lịch, vừa khéo léo tôn lên vóc dáng mảnh mai của nữ ca sĩ.

Bên cạnh những bản phối thanh lịch, Celine Dion cũng không ngại thử sức với những công thức thời trang cá tính và mạnh mẽ hơn. Những item da, lông, boots cao cổ và chân váy dài được cô biến tấu để tạo nên tổng thể vừa phóng khoáng vừa có chút nổi loạn.

Những item tưởng chừng mang tinh thần đối lập lại được Celine cân bằng khéo léo, giúp diện mạo không bị nặng nề mà vẫn giữ được nét sang trọng vốn có. Cách phối đồ này cũng cho thấy nữ diva không hề bó mình trong một khuôn mẫu thời trang cố định, sẵn sàng làm mới hình ảnh bằng những lựa chọn phá cách, chất chơi nhưng vẫn đảm bảo tính thời trang.

Tuổi 58 vẫn xứng danh “sách mẫu” mặc đẹp của Celine Dion.

Ảnh: Instagram.