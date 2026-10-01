Vì sao nàng dâu cũ của đế chế Samsung mãi không già?

Hình ảnh mới tiếp tục cho thấy nhan sắc khó tin của Go Hyun Jung ở tuổi U60.

Go Hyun Jung mới đây tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đời thường trên trang cá nhân. Không cầu kỳ trong tạo hình, nữ diễn viên ghi lại những khoảnh khắc thư thả trong một ngày nghỉ, từ ghé cửa hàng thời trang mua sắm những món đồ mới cho mùa thu đến thưởng thức món bánh cá nóng hổi. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý lại là diện mạo của con dâu cũ gia tộc Samsung. Ở tuổi U60, nữ diễn viên vẫn sở hữu đường nét gương mặt thanh tú, sắc sảo, thậm chí khuôn mặt trông nhỏ đến mức nổi bật khi đặt cạnh chiếc bánh cá trên tay.

Ngày 30/9, Go Hyun Jung đăng tải một loạt hình ảnh mới trên mạng xã hội cùng dòng chú thích ngắn gọn: "Bánh cá thì lúc nào cũng…". Trong những bức ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài khá tự nhiên, tận hưởng những khoảnh khắc đời thường mà không cần tạo dáng quá cầu kỳ.

Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc Go Hyun Jung cầm trên tay một chiếc bánh cá nhân đậu đỏ quen thuộc của người Hàn Quốc mỗi khi mùa thu, mùa đông về. Chiếc bánh vốn có kích thước không quá lớn nhưng khi đặt cạnh gương mặt của nữ diễn viên, khuôn mặt cô vẫn gây ấn tượng bởi tỷ lệ nhỏ gọn. Những đường nét trên gương mặt cũng hiện lên rõ ràng, từ đôi mắt sắc sảo, sống mũi thanh tú đến đường viền hàm gọn gàng.

Không chỉ khoe món ăn yêu thích, Go Hyun Jung còn chia sẻ hình ảnh cô ghé một thương hiệu thời trang đang giới thiệu các sản phẩm mới cho mùa thu. Nữ diễn viên dành thời gian tham quan, mua sắm và tận hưởng một ngày nghỉ tương đối thoải mái. Không có ánh đèn sân khấu hay những bộ váy cầu kỳ, hình ảnh đời thường này lại mang đến một sắc thái khác của Go Hyun Jung: nhẹ nhàng, gần gũi nhưng vẫn giữ được khí chất sang trọng vốn có.

Thời gian gần đây, diện mạo của Go Hyun Jung liên tục nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Nữ diễn viên nhiều lần khiến công chúng chú ý với hình ảnh trẻ trung và thần thái ngày càng cuốn hút. So với những hình ảnh trên màn ảnh, diện mạo đời thường của cô cũng được nhận xét là có phần mềm mại, tự nhiên hơn.

Ngay dưới bài đăng mới, nhiều người hâm mộ nhanh chóng để lại bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước nhan sắc hiện tại của nữ diễn viên. Những lời khen như "quá xinh đẹp", "chị là người đẹp nhất thế giới" hay "tại sao chỉ có tôi già đi, còn chị ngày càng xinh đẹp?" xuất hiện dày đặc. Một số người còn đặc biệt chú ý đến gương mặt nhỏ nhắn cùng đường nét sắc sảo của Go Hyun Jung, cho rằng đây là những yếu tố giúp cô vẫn giữ được sức hút riêng sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí.

Một điểm đáng chú ý khác là quan niệm của Go Hyun Jung về vẻ đẹp không quá cực đoan. Cô từng chia sẻ rằng sau khi trải qua vấn đề sức khỏe, bản thân nhận ra việc chăm sóc cơ thể cần được đặt lên trước. Trong cuộc phỏng vấn với Allure Korea, nữ diễn viên cho biết hiện tại cô bận rộn với công việc và nhận thấy mình khỏe hơn khi duy trì nhịp sống năng động, thay vì chỉ ở nhà và tập trung quá nhiều vào bản thân.

Chế độ ăn uống cũng từng được minh tinh xứ Hàn chia sẻ như một phần trong quá trình giữ dáng. Cô từng cho biết khi đói thường lựa chọn natto hoặc trứng, đồng thời duy trì thói quen đi bộ khoảng 2 tiếng rưỡi mỗi ngày. Đây đều là những thói quen được nữ diễn viên nhắc đến trong các chia sẻ trước đây, thay vì một công thức giảm cân cấp tốc. Tuy nhiên, Go Hyun Jung cũng từng tiết lộ có giai đoạn bản thân ăn uống quá ít, thậm chí chỉ ăn hai miếng táo và bánh gạo phồng trong ngày. Đây là kiểu ăn kiêng rất hạn chế và không nên được xem như bí quyết giữ dáng để áp dụng theo, bởi thiếu năng lượng và protein kéo dài có thể gây mất cơ và thiếu chất.

Với làn da, thói quen nổi tiếng nhất của nữ diễn viên là chăm sóc da ngay từ bước làm sạch. Cô từng chia sẻ mình rất chú trọng việc tẩy trang và rửa mặt, thậm chí ví việc làm sạch da giống như tắm. Trong một video được chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân, Go Hyun Jung dùng khăn tẩy trang để loại bỏ lớp makeup trước, sau đó rửa mặt bằng nước ấm và sữa rửa mặt. Người đẹp còn cẩn thận làm sạch cả vùng cổ và dành nhiều lần tráng nước để loại bỏ hoàn toàn bọt trên da.

Tuy nhiên, con dâu cũ gia tộc Samsung không đặt mục tiêu phải duy trì một làn da "trắng không tì vết" bằng mọi giá. Cô từng nói sau một mùa hè tiếp xúc nhiều với ánh nắng, da xuất hiện nám nhưng bản thân không quá ám ảnh với việc phải xóa sạch mọi dấu hiệu này. Cách tiếp cận tương đối thoải mái ấy, kết hợp với làm sạch kỹ, cấp ẩm và duy trì vận động, tạo nên một hình ảnh Go Hyun Jung vừa chỉn chu vừa tự nhiên ở tuổi 55.

Vẻ ngoài trẻ trung đáng kinh ngạc của Go Hyun Jung ở tuổi 56.

Ảnh: Instagram.