Miranda Kerr trở lại sàn diễn sau gần 1 thập kỷ, nhan sắc thiên thần nội y đình đám một thời gây chú ý

Miranda Kerr từng là một trong những gương mặt nổi bật của Victoria's Secret trong những năm 2000 và đầu thập niên 2010.

Sau gần một thập kỷ vắng bóng trên sàn diễn, Miranda Kerr bất ngờ tái xuất tại show Xuân Hè 2027 của Stella McCartney ở Paris Fashion Week. Sự xuất hiện của "thiên thần" Victoria's Secret đình đám một thời lập tức thu hút sự chú ý, không chỉ bởi màn trở lại đầy bất ngờ mà còn bởi diện mạo gần như không thay đổi của cô ở tuổi 43. Đặc biệt, Miranda không xuất hiện trong một thiết kế quá cầu kỳ. Cô khoác lên mình mẫu đầm jersey màu xanh seafoam, với chi tiết cut-out và nút thắt tạo điểm nhấn ở phần eo, kết hợp vai độn mang hơi hướng thập niên 1980. Cách tạo kiểu tối giản càng khiến gương mặt đặc trưng của người đẹp Australia trở thành tâm điểm.

Show Stella McCartney Xuân Hè 2027 diễn ra ngày 30/9 tại Paris, nằm trong chuỗi sự kiện Paris Fashion Week. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ đại dương và đời sống biển, với những thiết kế gợi liên tưởng tới sóng nước, sinh vật biển cùng bảng màu xanh seafoam, sage và coral. Không gian trình diễn cũng được tổ chức ngoài trời tại khu vườn của Đại sứ quán Anh trong điều kiện thời tiết mưa. Giữa dàn người mẫu, sự xuất hiện của Miranda Kerr đặc biệt gây chú ý. Đây là lần đầu tiên cô bước trên runway sau gần một thập kỷ. Lần gần nhất trước đó là show Moschino vào tháng 6/2017. Như vậy, Miranda đã có hơn 9 năm không xuất hiện trên sàn diễn thời trang chuyên nghiệp. Điều thú vị là Stella McCartney không phải sàn diễn xa lạ với Miranda. Trước đây, cô từng tham gia show của nhà thiết kế này vào năm 2011 và 2013. Vì thế, màn tái xuất lần này giống như một sự trở lại với một thương hiệu từng có dấu ấn trong hành trình catwalk của cô.

Trên sàn diễn, Miranda Kerr diện một thiết kế jersey màu xanh seafoam, tông màu phù hợp với chủ đề đại dương của bộ sưu tập. Phần thân váy ôm theo đường cong cơ thể, trong khi những khoảng cut-out ở vùng eo và lưng tạo điểm nhấn gợi cảm. Đáng chú ý là chi tiết vai độn khá mạnh, mang hơi hướng retro nhưng được xử lý theo cách hiện đại. Sự tương phản giữa phần vai có cấu trúc và chất liệu jersey mềm mại khiến bộ váy vừa nữ tính vừa có nét quyền lực. Thiết kế cũng thể hiện khá rõ tinh thần của bộ sưu tập lần này: Stella McCartney đưa những hình ảnh của biển cả vào thời trang nhưng không biến chúng thành những bộ trang phục quá literal. Thay vào đó, màu sắc, chất liệu và đường nét được sử dụng để gợi lên cảm giác chuyển động của nước và sinh vật biển. Reuters ghi nhận bộ sưu tập tập trung vào thông điệp bảo vệ đại dương, với những hình ảnh cá voi sát thủ, cá mập, cá heo và các chi tiết gợi sóng nước.

Không chỉ trang phục, diện mạo của Miranda Kerr cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận. Người đẹp xuất hiện với lớp trang điểm tương đối nhẹ, tập trung vào làn da trong trẻo, đôi mắt xanh và những đường nét mềm mại đặc trưng. Mái tóc được buộc gọn thành kiểu tết/đuôi tóc, giúp toàn bộ gương mặt được phô bày. Đây cũng là lựa chọn hợp lý khi bộ váy vốn đã có phần vai nổi bật và những đường cut-out gây chú ý. Nhìn từ xa, những đặc điểm từng giúp Miranda trở thành một trong những gương mặt được nhận diện mạnh nhất của Victoria's Secret vẫn hiện diện rõ ràng: đôi mắt xanh, gương mặt ngọt ngào và nụ cười với lúm đồng tiền đặc trưng. Sự khác biệt nằm ở thần thái. Nếu Miranda của thời kỳ Victoria's Secret thường gắn với hình ảnh quyến rũ, trẻ trung trên những sàn diễn nội y đình đám, thì Miranda ở tuổi 43 mang vẻ điềm tĩnh và trưởng thành hơn. Nhưng chính sự thay đổi vừa đủ ấy lại khiến màn trở lại càng thú vị.

Miranda Kerr từng là một trong những gương mặt nổi bật của Victoria's Secret trong những năm 2000 và đầu thập niên 2010. Cô cũng là người mẫu Australia đầu tiên được chọn làm Victoria's Secret Angel. Sau giai đoạn hoạt động mạnh trên các sàn diễn, Miranda dần giảm tần suất xuất hiện trong thời trang để tập trung vào công việc kinh doanh, đặc biệt là thương hiệu chăm sóc da Kora Organics, đồng thời dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Vì vậy, việc cô bất ngờ trở lại runway sau gần một thập kỷ càng tạo cảm giác đặc biệt. Đây không phải màn xuất hiện thường xuyên của một người mẫu vẫn hoạt động catwalk đều đặn, mà giống một lần "trở lại đúng lúc" khi bản thân đã có một hành trình khác phía sau ánh đèn sân khấu. Show Stella McCartney lần này cũng mang đến một cuộc hội ngộ thú vị của những gương mặt đình đám thế hệ trước. Bên cạnh Miranda Kerr còn có Karlie Kloss và Amber Valletta, hai người mẫu cũng từng có vị trí nổi bật trong làng thời trang quốc tế.

Màn tái xuất của Miranda Kerr tất nhiên khiến người hâm mộ nhớ tới thời kỳ cô còn là một trong những "thiên thần" nổi tiếng nhất của Victoria's Secret. Vì thế, không khó hiểu khi nhiều người bắt đầu kỳ vọng cô sẽ tiếp tục xuất hiện trên những sàn diễn lớn trong thời gian tới. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chưa có thông tin xác nhận Miranda Kerr sẽ trở lại Victoria's Secret. Điều có thể thấy rõ là cô vẫn có khả năng tạo hiệu ứng mạnh chỉ bằng một lần bước lên runway. Gần 10 năm rời xa sàn diễn nhưng Miranda Kerr vẫn khiến công chúng chú ý ngay từ những bước chân đầu tiên. Không cần một màn trình diễn quá phô trương, chỉ một chiếc váy xanh mềm mại, mái tóc gọn gàng và gương mặt quen thuộc cũng đủ gợi lại cả một thời kỳ của làng thời trang.