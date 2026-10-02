Dâu hào môn Hề Mộng Dao chi hàng trăm triệu mua túi Hermès cho con gái 2 tuổi

Đây không phải lần đầu Hề Mộng Dao mua tặng con gái những món đồ hiệu đắt đỏ.

Sau đám cưới cổ tích với Hà Du Quân làm bùng nổ truyền thông châu Á, cuộc sống của dâu hào môn Hề Mộng Dao vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Từ hôn lễ sang trọng, cuộc sống đời thường xa hoa đến cách cô chăm sóc các con, mọi động thái của cựu thiên thần Victoria’s Secret đều dễ dàng trở thành chủ đề được bàn tán.

Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc Hề Mộng Dao khoe món quà dành tặng cô con gái 2 tuổi cũng nhanh chóng leo lên hot search. Không chỉ gây chú ý bởi sự đáng yêu của hai mẹ con, món quà còn khiến dân tình trầm trồ bởi giá trị không hề nhỏ. Qua đó, cuộc sống của nàng dâu nhà họ Hà một lần nữa khiến công chúng phải bàn tán về mức độ xa hoa phía sau cánh cửa hào môn.

Hề Mộng Dao khoe món quà đắt đỏ mua tặng con gái.

Cụ thể, trong đoạn video mới được đăng tải, siêu mẫu đình đám tiết lộ vừa sắm cho bé Romee một chiếc Hermès Mini Picotin Lock màu kem, kích thước chỉ nhỉnh hơn lòng bàn tay. Vì quá yêu thích thiết kế này, Hề Mộng Dao còn mua thêm phiên bản kích thước thường để tạo thành một cặp túi đôi mẹ con. Chiếc Mini Picotin Lock có giá niêm yết hơn 30.000 NDT (hơn 120 triệu đồng), trong khi giá thu mua trên thị trường đồ đã qua sử dụng dao động khoảng 15.000–28.000 NDT. Chưa dừng lại ở đó, nàng dâu hào môn còn sắm 2 chiếc túi Chrome Heart hơn 116 triệu đồng, 1 chiếc kẹp tóc màu hồng của Gucci có giá trị khoảng 3.000 NDT (hơn 12 triệu đồng) dành cho con gái nhỏ. Hề Mộng Dao gọi việc lựa chọn những món đồ xinh xắn cho con là một trong những niềm vui ngọt ngào nhất gần đây của cô.

Nàng dâu hào môn mua 2 chiếc Hermès giống nhau, khác kích cỡ để đeo đôi với con gái.

Chiếc kẹp tóc có giá 12 triệu đồng của Gucci.

2 chiếc túi Chrome Heart cũng được người đẹp sắm để đeo đôi cùng con gái.

Câu chuyện nhanh chóng kéo theo nhiều bàn luận về cách những gia đình giàu có lựa chọn nuôi dạy con cái. Một bộ phận cư dân mạng không khỏi xuýt xoa khi cho rằng Romee đúng nghĩa “sinh ra đã ở vạch đích”, khi từ nhỏ đã được bố mẹ tặng những món đồ mà nhiều người lớn cũng phải cân nhắc rất lâu mới có thể sở hữu. Tuy nhiên, bên cạnh những lời trầm trồ, việc "nuôi con trong nhung lụa" của Hề Mộng Dao được cho là sẽ làm ảnh hưởng đến cách hình thành quan niệm về tiền bạc cho trẻ nhỏ.

Đáng chú ý, đây cũng không phải lần đầu Hề Mộng Dao mạnh tay sắm đồ hiệu cho con gái. Trước đó, trong sinh nhật 1 tuổi của Romee, nàng siêu mẫu từng khiến cộng đồng mạng phải choáng ngợp khi mạnh tay sắm hẳn một bộ sưu tập gồm 5 chiếc túi hàng hiệu, tổng giá trị khoảng 14.500 USD (xấp xỉ 385 triệu đồng). Các mẫu túi hiệu được nữ siêu mẫu tậu cho con gái cưng đến từ loạt nhà mốt xa xỉ hàng đầu thế giới như Louis Vuitton Nano Speedy, Chanel, Dior Micro Lady và Dior Micro Saddle.

Hề Mộng Dao từng khiến cõi mạng xôn xao với màn chuẩn bị quà sinh nhật cho con gái 1 tuổi.

Bên cạnh sở thích sắm những món đồ hiệu đắt đỏ cho con gái, Hề Mộng Dao còn có sở thích diện đồ cặp cùng ái nữ. Nữ siêu mẫu từng nhiều lần được bắt gặp xuất hiện bên Romee trong những bộ trang phục có màu sắc, kiểu dáng hoặc chất liệu tương đồng. Nhờ vậy, những khoảnh khắc đời thường của 2 mẹ con thường xuyên nhận được nhiều lời khen từ công chúng. Với xuất thân siêu mẫu, nhiều người cũng cho rằng Hề Mộng Dao muốn nuôi dưỡng niềm đam mê thời trang cho con gái ngay từ khi còn nhỏ.

Nữ siêu mẫu có sở thích diện đồ cặp với con gái.

Ảnh: Weibo.