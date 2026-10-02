25 năm MEDiCARE sáng tạo sản phẩm dành cho người tiêu dùng Việt

Sau 25 năm phát triển, MEDiCARE từng bước xây dựng vị thế trong lĩnh vực bán lẻ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tại Việt Nam. Bên cạnh hàng nghìn sản phẩm từ nhiều thương hiệu trong và ngoài nước, MEDiCARE còn tạo dấu ấn với các sản phẩm thương hiệu riêng, sản phẩm nhập khẩu, đáp ứng đa dạng nhu cầu chăm sóc của khách hàng.

Những lựa chọn mới được giới thiệu đến người tiêu dùng cũng bắt đầu từ sự quan sát và thấu hiểu trải nghiệm thực tế.

Từ năm 2015, MEDiCARE bắt đầu phát triển các sản phẩm mang thương hiệu riêng. Đây không chỉ là việc mở rộng danh mục hàng hóa, mà còn thể hiện quá trình chuyển dịch từ một nhà bán lẻ đơn thuần sang vai trò chủ động hơn trong việc lựa chọn, phát triển và cung cấp những giải pháp chăm sóc phù hợp với khách hàng.

Sau hơn một thập kỷ, danh mục này từng bước được mở rộng, từ những sản phẩm thiết yếu như khăn giấy, sản phẩm vệ sinh và chăm sóc cá nhân đến sữa tắm, chăm sóc da và nhiều nhu cầu Health & Beauty khác trong cuộc sống hàng ngày.

Phát triển sản phẩm từ sự thấu hiểu người tiêu dùng

Với lợi thế tiếp xúc trực tiếp với khách hàng qua hệ thống bán lẻ trong nhiều năm, MEDiCARE có cơ hội quan sát sự thay đổi trong nhu cầu và hành vi mua sắm: người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, thành phần, nguồn gốc sản phẩm nhưng đồng thời vẫn tìm kiếm mức giá hợp lý và sự thuận tiện.

Những nhu cầu rất nhỏ trong cuộc sống, trở thành điểm bắt đầu để MEDiCARE phát triển sản phẩm.

Những hiểu biết này trở thành một trong những nền tảng để MEDiCARE lựa chọn các nhóm sản phẩm cần phát triển, xác định tiêu chuẩn chất lượng cũng như tìm kiếm những đối tác sản xuất phù hợp.

MEDiCARE hợp tác với các nhà sản xuất và nhà máy có kinh nghiệm trong và ngoài nước để phát triển sản phẩm theo từng nhóm nhu cầu. Từ công thức, chất liệu, thiết kế bao bì đến trải nghiệm sử dụng, mỗi sản phẩm đều hướng đến một mục tiêu chung: giúp những nhu cầu chăm sóc thường ngày trở nên đơn giản, dễ tiếp cận và phù hợp hơn với cuộc sống của khách hàng. Các sản phẩm thương hiệu riêng MEDiCARE được yêu thích như sữa tắm dung tích lớn 1 lít MEDiCARE, nước hoa cung hoàng đạo, dung dịch vệ sinh nam/nữ… đến các sản phẩm dành cho học sinh sinh viên như nước hoa cây bút, bông tẩy trang, các dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể, kem dưỡng da, kem tẩy tế bào chết…

Từ những sản phẩm thiết yếu đến chăm sóc cơ thể và làm đẹp, danh mục thương hiệu riêng MEDiCARE ngày càng mở rộng theo nhu cầu của người tiêu dùng.

Song song với sản phẩm thương hiệu riêng, các thương hiệu và sản phẩm nhập khẩu như Biobalance , Farmstay, Basicare, Rosé, Idealful, Malian… cũng là một phần quan trọng trong chiến lược danh mục của MEDiCARE. Thông qua việc tìm kiếm và hợp tác với các đối tác quốc tế, MEDiCARE có thể giới thiệu đến thị trường Việt Nam những sản phẩm khác biệt, bổ sung thêm lựa chọn bên cạnh các thương hiệu phổ biến đang có trên thị trường.

Bên cạnh sản phẩm thương hiệu riêng, MEDiCARE còn mang đến những thương hiệu quốc tế được lựa chọn và nhập khẩu tại Việt Nam.

Khác biệt từ chính danh mục sản phẩm đa dạng:

Trong một thị trường bán lẻ Health & Beauty ngày càng cạnh tranh, sự khác biệt không chỉ đến từ số lượng cửa hàng hay số lượng thương hiệu được bày bán. Điều quan trọng hơn là khả năng xây dựng một danh mục có bản sắc, đáp ứng đúng nhu cầu và mang lại giá trị phù hợp cho người tiêu dùng.

Đó cũng là vai trò ngày càng quan trọng của các sản phẩm thương hiệu riêng và nhập khẩu trong hệ sinh thái MEDiCARE.

Nếu các thương hiệu lớn mang lại sự quen thuộc, những sản phẩm được MEDiCARE chủ động phát triển hoặc lựa chọn lại bổ sung một lớp giá trị khác biệt, sự phù hợp và khả năng tiếp cận.

Từ thấu hiểu nhu cầu đến những sản phẩm mang dấu ấn riêng của MEDiCARE

Từ một sản phẩm nhỏ được sử dụng hàng ngày đến những giải pháp chăm sóc cơ thể và làn da, MEDiCARE mong muốn mỗi lựa chọn đều góp phần giúp khách hàng chăm sóc bản thân tốt hơn theo cách thuận tiện và vừa vặn với nhu cầu của mình.

Những lựa chọn mang dấu ấn riêng trở thành một phần trong hành trình MEDiCARE đồng hành cùng người tiêu dùng Việt

Sau 25 năm, hành trình của MEDiCARE vì thế không chỉ được đo bằng số lượng cửa hàng hay sản phẩm trên kệ. Đó còn là hành trình liên tục tìm kiếm những lựa chọn tốt hơn, xây dựng những sản phẩm mang dấu ấn riêng và đồng hành cùng những nhu cầu chăm sóc ngày càng đa dạng của người tiêu dùng Việt Nam.

Khách hàng có thể dễ dàng tìm mua những sản phẩm của thương hiệu thông qua các gian hàng chính hãng trên các sàn thương mại điện tử, hệ thống cửa hàng MEDiCARE trên toàn quốc cũng như ứng dụng và website của thương hiệu.

MEDiCARE - Nhà bán lẻ tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

CÔNG TY TNHH MÊ ĐI CA

Địa chỉ: 254 Bis Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM.

Điện thoại: 028 7308 7318

Website: medicare.vn

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