Viral khoảnh khắc cậu cả nhà Beckham thà ngồi nựng cún ở show thời trang chứ không ngó ngàng đến mẹ

Quyết "ngó lơ" show diễn của mẹ, cậu cả Brooklyn Beckham viral với triệu view với khoảnh khắc chơi với cún ở show Balenciaga.

Đến hẹn lại lên, Paris Fashion Week mùa này tiếp tục là điểm hẹn của gia đình Beckham khi thương hiệu cá nhân của Victoria Beckham trình làng bộ sưu tập Spring/Summer 27. Thế nhưng, điều khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao lại chính là sự hiện diện "có cũng như không" của cậu cả Brooklyn Beckham cùng bà xã Nicola Peltz. Dù đã có mặt tại Paris từ sớm và liên tục càn quét các show diễn trong khuôn khổ tuần lễ, cặp đôi vẫn quyết định ngó lơ buổi diễn của mẹ. Đỉnh điểm, khoảnh khắc vợ chồng Brooklyn thà ngồi nựng cún trong show Balenciaga chứ nhất quyết không đến ủng hộ Victoria đã nhanh chóng gây sốt trên Instagram.

Khoảng cách xa nhất thế giới lúc này hóa ra lại là con đường từ vị trí của Brooklyn đến chỗ mẹ mình. Bất chấp việc chỉ cách nhau vài góc phố tại Paris, cậu cả nhà Becks lại bận rộn tận hưởng không khí thời trang bên các thương hiệu khác.

Gia đình Beckham cùng có mặt ở Paris cho Fashion Week SS27 chỉ là không cùng nhau.

Tối 2/10, show diễn của Victoria Beckham diễn ra tại di tích lịch sử La Conciergerie trong không khí vô cùng ấm cúng. Khép lại màn trình diễn trong bộ suit màu ghi sang trọng, nhà thiết kế 52 tuổi không giấu được sự xúc động trước tràng pháo tay ủng hộ nhiệt liệt. Trên hàng ghế đầu, David Beckham tự hào sánh đôi cùng các con Romeo, Cruz và cô con gái út Harper.

Cơn sốt "Brand Beckham" càng thêm trọn vẹn khi dàn bạn gái của các quý tử như Jackie Apostel (bạn gái Cruz) hay Kim Turnbull (bạn gái Romeo) đều diện các thiết kế quyến rũ từ thương hiệu của Victoria. Không khí quây quần rất đỗi rộn ràng, sự vắng mặt của Brooklyn Beckham vẫn để lại khoảng lặng đáng chú ý.

Đã nhiều mùa trôi qua khung hình chung của gia đình Beck ở buổi diễn của Victoria vắng bóng cậu con cả.

Cặp đôi Beck- Vic lại có thêm 1 khung hình ấn tượng.

Romeo và Kim Turnbull.

Cruz và Jackie Apostel.

Nguồn tin thân cận chia sẻ: "Victoria luôn coi Paris Fashion Week là dịp vô cùng đặc biệt để tôn vinh công việc và quây quần bên gia đình. Brooklyn luôn được nhớ đến trong những cuộc tụ họp lớn, anh ấy từng rất yêu thích chúng nhưng chính anh ấy đã chọn cách cư xử như hiện tại".

Về phía cặp đôi tai tiếng, vợ chồng Brooklyn và Nicola liên tục xuất hiện trước ống kính truyền thông ở Paris với vẻ ngoài rạng rỡ, họ nắm tay dạo phố và tham dự show diễn của Messika tại Grand Palais - địa điểm chỉ cách nơi Victoria trình diễn hơn 1 dặm. Ngay trước giờ G, David Beckham thậm chí đã ngỏ ý làm hòa khi nhấn like một video của con trai ở show này. Mặc dù vậy, động thái nhỏ từ người bố nổi tiếng vẫn không thể lay chuyển quyết định của vợ chồng cậu cả.

Vợ chồng Brooklyn ở show diễn của Messika tối 1/10.

Buổi chiều trước đó, cặp đôi "chạy show" chúc mừng GĐST Pierpaolo Piccioli của Balenciaga.

Đỉnh điểm của sự chú ý dồn vào màn xuất hiện của vợ chồng Brooklyn tại show Balenciaga SS27. Dù tạo hình tóc tai lẫn trang phục lần này nhận về không ít lời chê bai từ netizen, cậu cả nhà Beckham vẫn rất sốt sắng trong khoản "ngoại giao" để ghi điểm với người đứng đầu nhà mốt.

Trên tài khoản MXH của nhiều tạp chí chia sẻ video Brooklyn cùng Nicola sẵn sàng ngồi bệt xuống sàn, mải mê vuốt ve chú cún cưng của Giám đốc Sáng tạo Pierpaolo Piccioli. Khung hình lập tức trở thành chủ đề bàn tán của netizen quốc tế, bởi sự săn đón nồng nhiệt ấy hẳn là hoàn toàn đối lập với thái độ lạnh nhạt mà anh dành người mẹ cũng là nhà thiết kế lừng danh.

- Truyền thống thường niên của Brooklyn Beckham là ủng hộ hầu hết mọi thương hiệu, trừ thương hiệu của chính gia đình mình. Kinh điển!

- Trông họ hạnh phúc hơn hẳn so với hồi còn ngồi chen chúc ở hàng ghế đầu của VB.

- Tôi nghĩ anh ấy cần lời khuyên về thời trang từ mẹ mình.

- Con chó trông có vẻ lo lắng, tội nghiệp nó.

Khoảnh khắc Brooklyn Beckham và Nicola Peltz ngồi bệt xuống sàn mải mê cưng nựng chú cún của Pierpaolo Piccioli tại show Balenciaga SS27.

Phản ứng châm biếm từ cộng đồng mạng dành cho vợ chồng Brooklyn Beckham.

Kể từ sau bản tuyên bố gây tranh cãi dài 800 từ hồi đầu năm cùng hàng loạt ồn ào bỏ qua sinh nhật tuổi 50 của bố, mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Động thái cạch mặt rõ như ban ngày ở Paris Fashion Week mùa này vì thế càng khiến giới mộ điệu ngán ngẩm trước khoảng cách ngày một xa giữa cậu cả và gia đình Beckham.

Ảnh: Instagram