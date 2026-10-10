Triệu Lộ Tư làm trò cười

Một lần nữa, Triệu Lộ Tư lại là tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.

Mới đây, Triệu Lộ Tư bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội khi xuất hiện thông tin ca khúc tiếng Anh Black Veil Bride của cô được cho là đã nộp hồ sơ xét duyệt đề cử tại Grammy lần thứ 69. Thông tin nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Triệu Lộ Tư bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội khi xuất hiện thông tin ca khúc tiếng Anh Black Veil Bride của cô được cho là đã nộp hồ sơ xét duyệt đề cử tại Grammy lần thứ 69

Theo thông tin đang lan truyền, bài hát Black Veil Bride được đăng ký ở ba hạng mục gồm Record Of The Year (Bản Thu Âm Của Năm), Song Of The Year (Ca Khúc Của Năm) và Best Pop Solo Performance (Trình Diễn Pop Đơn Xuất Sắc Nhất). Tuy nhiên, đây mới là thông tin về việc gửi sản phẩm để xét duyệt, chưa đồng nghĩa với việc Triệu Lộ Tư chính thức được đề cử Grammy.

Theo thông tin đang lan truyền, bài hát Black Veil Bride của Triệu Lộ Tự được đăng ký ở ba hạng mục tại Grammy lần thứ 69

Ra mắt ngày 31/10/2025, Black Veil Bride là ca khúc tiếng Anh mang màu sắc pop, khai thác hình tượng cô dâu khoác khăn voan đen cùng thông điệp về sự độc lập và vượt qua những tổn thương. Sản phẩm đánh dấu bước thử sức đáng chú ý của Triệu Lộ Tư trong vai trò ca sĩ. Sau khi phát hành, ca khúc được ghi nhận đạt vị trí cao trên bảng thịnh hành QQ Music, vượt một triệu lượt yêu thích sau khoảng 25 giờ và giúp hashtag liên quan vượt 100 triệu lượt xem trên Douyin trong một ngày. Những con số này cho thấy sức hút của nữ diễn viên trong giai đoạn đầu quảng bá sản phẩm.

Ca khúc Black Veil Bride - Triệu Lộ Tư

Dù đạt được một số thành tích đáng chú ý, Black Veil Bride cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều, đặc biệt về giọng hát và chất lượng âm nhạc của Triệu Lộ Tư. Một bộ phận khán giả nhận xét nữ diễn viên chưa có kỹ thuật thanh nhạc vững vàng, giọng hát còn mỏng, cách xử lý giai điệu và kiểm soát giọng chưa thực sự thuyết phục. Việc sử dụng hiệu ứng phòng thu cũng khiến một số người nghe đặt câu hỏi liệu giọng hát của cô có đủ sức chinh phục khán giả khi biểu diễn trực tiếp hay không.

Có rất nhiều tranh cãi xung quang ca khúc Black Veil Bride của Triệu Lộ Tư

Bên cạnh đó, ca khúc còn vướng nghi vấn đạo nhái khi cư dân mạng so sánh một số đoạn giai điệu với Take It Off của Kesha, cho rằng hai sản phẩm có những nét tương đồng. Tranh luận về tính nguyên bản của ca khúc vì thế tiếp tục thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, những so sánh này mới dừng ở ý kiến của người nghe, chưa đủ cơ sở để kết luận có hành vi vi phạm bản quyền. Việc Black Veil Bride được cho là gửi xét duyệt Grammy càng khiến các tranh cãi về thực lực âm nhạc của Triệu Lộ Tư trở nên đáng chú ý hơn.

Thông tin này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và quốc tế, đồng thời khiến nhiều khán giả Việt Nam bất ngờ. Tuy nhiên, bên cạnh sự tò mò, câu chuyện cũng kéo theo hàng loạt ý kiến trái chiều, trong đó không ít bình luận mỉa mai sự tự tin của Triệu Lộ Tư khi gửi ca khúc đi xét duyệt Grammy.

Hàng loạt phản ứng trái chiều của dân mạng về thông tin Triệu Lộ Tư nộp đề cử Grammy

Hàng loạt phản ứng trái chiều của dân mạng về thông tin Triệu Lộ Tư nộp đề cử Grammy:

- Tin hài nhất trong ngày đây rồi.

- Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ rồi Lộ Tư ơi.

- Dám nộp cũng nể

- Sự tự tin thượng thừa, chắc tưởng hát hay như Taylor Swift với Ariana Grande.

- Điều không ai cấm nhưng có chị Tư làm.

- Lại còn dám nộp bài dính nghi vấn đạo nhái, quá giỏi luôn rồi.

- Đúng thừa sự tự tin mà.

Sở dĩ thông tin này vấp phải nhiều phản ứng trái chiều là bởi Triệu Lộ Tư vốn nổi tiếng với vai trò diễn viên, trong khi năng lực ca hát của cô vẫn còn gây tranh luận. Sinh năm 1998, Triệu Lộ Tư là một trong những nữ diễn viên nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ, ghi dấu ấn qua loạt phim đình đám như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Tinh Hán Xán Lạn và Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Sở dĩ thông tin này vấp phải nhiều phản ứng trái chiều là bởi Triệu Lộ Tư vốn nổi tiếng với vai trò diễn viên, trong khi năng lực ca hát của cô vẫn còn gây tranh luận

Tuy nhiên, khi lấn sân sang âm nhạc, nữ diễn viên lại liên tục vấp phải những ý kiến trái chiều về năng lực chuyên môn. Cô nhiều lần trở thành tâm điểm tranh luận vì giọng hát bị nhận xét còn hạn chế, kỹ năng hát live thiếu ổn định và khả năng làm chủ sân khấu chưa thực sự thuyết phục.

Đáng chú ý, nhiều màn trình diễn tại concert còn khiến Triệu Lộ Tư đối mặt với nghi vấn hát nhép khi một bộ phận khán giả cho rằng khẩu hình của cô không khớp với phần nhạc phát ra. Những tranh cãi này khiến việc Black Veil Bride được cho là gửi xét duyệt Grammy càng gây chú ý, đồng thời làm dấy lên câu hỏi về thực lực âm nhạc của nữ diễn viên.

Nhiều màn trình diễn tại concert còn khiến Triệu Lộ Tư đối mặt với nghi vấn hát nhép

Không dừng lại ở việc phát hành sản phẩm, Triệu Lộ Tư còn liên tục mở rộng hoạt động ca hát và tổ chức các đêm diễn quy mô lớn. Tuy nhiên, việc đầu tư mạnh tay cho âm nhạc trong khi kỹ năng trình diễn vẫn gây tranh luận khiến cô chưa nhận được sự đồng thuận từ một bộ phận khán giả. Sự tương phản giữa danh tiếng trong lĩnh vực phim ảnh và những ý kiến trái chiều về giọng hát, vũ đạo càng khiến hành trình lấn sân của nữ diễn viên trở thành chủ đề được quan tâm.

Danh sách đề cử chính thức của Grammy 2027 sẽ được công bố vào ngày 16/11/2026, khi đó, công chúng sẽ có thể biết liệu Black Veil Bride của Triệu Lộ Tư có vượt qua vòng xét duyệt của Grammy hay không

Theo lịch trình của Grammy 2027, thời hạn gửi hồ sơ xét duyệt đã kết thúc từ ngày 21/8/2026, trong khi danh sách đề cử chính thức sẽ được công bố vào ngày 16/11/2026. Khi đó, công chúng mới có thể biết liệu Black Veil Bride của Triệu Lộ Tư có vượt qua vòng xét duyệt để góp mặt trong danh sách đề cử hay không.

Ảnh: Weibo