Danh tính ác nhân của Trại Buôn Người: Giao diện hổ báo, hệ điều hành “Hello Kitty”, con trai của một Nghệ sĩ Ưu tú

Đời thực của phản diện Mony thì ra lại như này!

Trại Buôn Người hiện là một trong những bộ phim Việt đang gây chú ý tại phòng vé. Bộ phim xoay quanh thế giới của những đường dây lừa đảo trực tuyến, buôn người và hành trình sinh tồn của các nạn nhân bị đẩy vào những khu trại khắc nghiệt. Phim được xây dựng từ nhiều chất liệu đời thực, theo chân những nhân vật tìm cách thoát khỏi đường dây tội phạm xuyên biên giới.

Trong dàn nhân vật của phim, không ít người dành sự ấn tượng cho vai phản diện của Kore Hải Anh (Nguyễn Hải Anh, 32 tuổi, Hà Nội). Anh vào vai Mony - tay sai cho chủ quản ở trại, luôn thể hiện sự lạnh lùng, giang hồ và bắn tiếng Anh như gió. Không ít những cảnh hành động, đánh đấm trong phim của Hải Anh khiến dân tình liên tục phải trầm trồ.

Kore Hải Anh vào vai Mony "chó điên" (Ảnh: FBNV)

Song, dù vào vai ác nhưng với ngoại hình nam tính, cuốn hút cùng body vạm vỡ, 6 múi săn chắc, Kore Hải Anh lại trở thành gương mặt được yêu thích. Nhiều người bày tỏ sau bộ phim rằng họ thích cách diễn xuất cool ngầu của Hải Anh cũng như khả năng nói tiếng Anh nổi bật.

Thực tế, trước khi vào vai Mony trong Trại Buôn Người, Kore Hải Anh cũng chuyên đảm nhận những vai phản diện. Anh từng được khán giả biết tới qua một số dự án như Hùng Long Phong Bá, Đèn Âm Hồn,... Điểm chung của những nhân vật này là đều có màu sắc khá gai góc. Ngoại hình của Kore Hải Anh vô tình trở thành một lợi thế khi anh liên tục được giao những vai phản diện, xã hội hoặc có cá tính mạnh.

Dù vậy ngoài đời, Kore Hải Anh lại có tính cách trái ngược hoàn toàn với ngoại hình hay những nhân vật trong phim.

Hải Anh gây chú ý với diện mạo xăm trổ "hổ báo", gai góc (Ảnh: FBNV)

Kore Hải Anh là con trai của NSƯT Linh Kha, người từng có hơn 20 năm công tác tại Nhà hát Múa rối nước Trung ương. Có mẹ hoạt động nghệ thuật nhưng Hải Anh lại không lớn lên với suy nghĩ nhất định phải nối nghiệp. Trước khi đến với diễn xuất, anh từng có thời gian sống và làm việc tại Nhật Bản. Sau khi về Việt Nam, Hải Anh chuyển sang kinh doanh nhà hàng ở TP.HCM.

Đến năm 2022, Hải Anh viral trên MXH khi tham gia chương trình Quý Ông Hoàn Mỹ. Dẫu vậy trong chương trình, màn thể hiện của Hải Anh tạo ra nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, học trò của Xuân Lan vẫn lọt vào vòng chung kết. Cũng trong chương trình, Hải Anh gây bất ngờ khi tiết lộ mình là bố đơn thân. Anh cho biết, bản thân rất ít khi rơi nước mắt nhưng sẽ rất dễ xúc động, dễ khóc khi nhắc tới con trai của mình.

Bên cạnh đó, khác với vẻ ngoài xăm trổ, gai góc, Kore Hải anh khiến netizen ngỡ ngàng vì có sở thích cực “mềm xèo”. Chia sẻ trên báo Dân Việt, Kore Hải Anh cho biết anh thích xem phim Doraemon, Mr.Bean, mê trà sữa nhiều trân châu. Ngoài ra, trên trang cá nhân của mình, anh chàng cũng không cần ngại thể hiện sở thích với thú nhồi bông với nhiều hình hài đáng yêu, dễ thương.

Thực tế ngoài đời Hải Anh lại rất đam mê gấu bông, thích xem phim hoạt hình, uống trà sữa (Ảnh: FBNV)

Cũng chính vì vậy mà không ít người nhận xét anh chàng có giao diện “hổ báo” nhưng hệ điều hành lại là “hello kitty”. Bởi ngoài những sở thích cá nhân, tính cách bên ngoài của Hải anh cũng rất vui vẻ, hài hước, hướng ngoại. Anh cũng từng chia sẻ bản thân có nhiều nguyên tắc riêng và đôi khi khá khó tính nếu những nguyên tắc ấy bị ảnh hưởng. Nhưng so với vẻ ngoài, tính cách thật của Hải Anh được mô tả theo một cách khá khác biệt.

Hiện tại trên trang cá nhân của mình, Kore Hải Anh thường xuyên cập nhật về hoạt động quảng bá bộ phim cũng như cuộc sống đời thường của mình. Cùng với đó, anh chàng luôn thể hiện sự tấu hài, sơ hở là tiểu phẩm của bản thân khiến netizen bị thu hút.