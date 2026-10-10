Em gái của ca sĩ giàu nhất Việt Nam: Sắc vóc bốc lửa "không hề biết già", có cơ ngơi hơn 230 tỷ tại Mỹ

Là em gái ca sĩ giàu nhất Việt Nam, ca sĩ này cũng có sự nghiệp ca hát lẫy lừng.

Minh Tuyết là một trong những giọng ca quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt, được nhớ đến qua chất giọng đặc trưng, cách xử lý ca khúc giàu cảm xúc và phong cách trình diễn quyến rũ. Cô là em gái của ca sĩ Hà Phương, người thường được truyền thông gọi là “ca sĩ giàu nhất Việt Nam” nhờ cuộc sống sung túc bên chồng doanh nhân. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc kéo dài hơn 3 thập kỷ, Minh Tuyết còn gây chú ý bởi nhan sắc sắc sảo, vóc dáng gợi cảm.

Minh Tuyết là một trong những giọng ca quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt

Minh Tuyết là em út trong gia đình có ba chị em gái gồm Cẩm Ly, Hà Phương và Minh Tuyết. Cô sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc và bắt đầu theo đuổi con đường ca hát từ khi còn trẻ. Năm 1993, Minh Tuyết cùng Cẩm Ly giành giải nhất tại một cuộc thi song ca ở Nhà hát Hòa Bình, đánh dấu bước khởi đầu trên con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Minh Tuyết là em út trong gia đình có ba chị em gái gồm Cẩm Ly, Hà Phương và Minh Tuyết.

Trong những năm đầu sự nghiệp, Minh Tuyết và Cẩm Ly từng kết hợp trong nhiều tiết mục, tạo được sự chú ý nhờ giọng hát hòa quyện. Tuy nhiên, hai chị em dần lựa chọn những hướng đi riêng. Năm 1997, Minh Tuyết sang Mỹ, vừa theo học ngành thời trang vừa tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp âm nhạc tại thị trường hải ngoại. Sau đó, nữ ca sĩ bắt đầu xây dựng hình ảnh riêng với dòng nhạc trẻ, pop ballad và những bản tình ca giàu cảm xúc.

Khác với phong cách ngọt ngào, gần gũi của Cẩm Ly, Minh Tuyết theo đuổi hình ảnh hiện đại, gợi cảm

Khác với phong cách ngọt ngào, gần gũi của Cẩm Ly, Minh Tuyết theo đuổi hình ảnh hiện đại, gợi cảm, kết hợp chất giọng khàn với cách xử lý ca khúc giàu cảm xúc. Đây cũng là yếu tố giúp nữ ca sĩ tạo được dấu ấn giữa nhiều giọng ca cùng hoạt động tại thị trường hải ngoại. Trong suốt nhiều năm, cô duy trì hoạt động biểu diễn, phát hành sản phẩm âm nhạc và kết hợp với các nghệ sĩ, từng bước xây dựng vị trí riêng trong lòng khán giả.

Trong sự nghiệp, Minh Tuyết gắn liền với nhiều ca khúc như Bờ Bến Lạ, Quán Vắng Một Mình, Lang Thang và Đã Không Yêu Thì Thôi. Các bài hát khai thác những cung bậc cảm xúc trong tình yêu, từ nhớ nhung, tiếc nuối đến đau khổ khi một mối quan hệ kết thúc. Những giai điệu trữ tình cùng cách thể hiện da diết đã góp phần định hình phong cách âm nhạc của nữ ca sĩ. Trong số đó, Đã Không Yêu Thì Thôi là một trong những ca khúc nổi bật nhất khi nói về Minh Tuyết.

Tại Chị Đẹp, Minh Tuyết thử sức với nhiều hình thức trình diễn, từ ca hát, vũ đạo đến những tiết mục đòi hỏi khả năng phối hợp nhóm và xây dựng ý tưởng sân khấu.

Năm 2024, Minh Tuyết trở về Việt Nam tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024, mở ra cơ hội tiếp cận nhóm khán giả trong nước đa dạng hơn. Tại chương trình, nữ ca sĩ thử sức với nhiều hình thức trình diễn, từ ca hát, vũ đạo đến những tiết mục đòi hỏi khả năng phối hợp nhóm và xây dựng ý tưởng sân khấu. Với kinh nghiệm biểu diễn lâu năm, cô đảm nhận vai trò đội trưởng, cùng các thành viên chuẩn bị tiết mục và vượt qua những thử thách qua từng vòng thi. Tại Chị Đẹp Đạp Gió 2024, hình ảnh quyến rũ của Minh Tuyết tiếp tục được khán giả chú ý. Chung cuộc, Minh Tuyết góp mặt trong đội hình Hoa Đạp Gió 2024.

Bên cạnh giọng hát, nhan sắc và sắc vóc cũng là những yếu tố giúp Minh Tuyết duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật

Bên cạnh giọng hát, nhan sắc và sắc vóc cũng là những yếu tố giúp Minh Tuyết duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ sở hữu gương mặt sắc sảo, đường nét nổi bật cùng vóc dáng được tôn lên qua những thiết kế ôm sát. Cô thường lựa chọn váy xẻ tà, trang phục cut-out hoặc những bộ cánh có đường cắt táo bạo để làm nổi bật đường cong. Lối trang điểm đậm, đôi mắt được nhấn kỹ, mái tóc tạo kiểu cầu kỳ cùng thần thái tự tin tạo nên hình ảnh gợi cảm đặc trưng mỗi khi Minh Tuyết xuất hiện.

Minh Tuyết thường ưu tiên những thiết kế nổi bật, kết hợp trang sức và phụ kiện để tạo điểm nhấn

Phong cách thời trang của nữ ca sĩ cũng có sự nhất quán trong nhiều năm. Trên sân khấu, cô thường ưu tiên những thiết kế nổi bật, kết hợp trang sức và phụ kiện để tạo điểm nhấn. Ngoài đời, Minh Tuyết cũng chuộng trang phục nữ tính, tôn dáng nhưng vẫn mang nét hiện đại. Hình ảnh này khác biệt với phong cách giản dị, gần gũi thường thấy ở Cẩm Ly, đồng thời góp phần giúp Minh Tuyết xây dựng dấu ấn riêng giữa nhiều nữ ca sĩ cùng thế hệ.

Đã Không Yêu Thì Thôi - Minh Tuyết

Bên cạnh công việc, cuộc sống riêng của Minh Tuyết tại Mỹ cũng nhận được sự chú ý. Nữ ca sĩ kết hôn với doanh nhân Diệp Nghi Keith năm 2013. Vợ chồng cô sinh sống tại Mỹ, trong khi Minh Tuyết thường xuyên di chuyển giữa hai quốc gia để biểu diễn, ghi hình và tham gia các chương trình giải trí.

Trước đây, Minh Tuyết từng chia sẻ hình ảnh không gian sống tại Mỹ, hé lộ căn nhà có thiết kế rộng rãi, hồ bơi và sân vườn. Nội thất được bài trí theo phong cách hiện đại, sử dụng các gam màu trung tính, tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn gần gũi. Những hình ảnh được nữ ca sĩ công khai cho thấy không gian nghỉ ngơi riêng tư sau lịch trình biểu diễn bận rộn. Ca sĩ Dương Triệu Vũ từng tiết lộ, biệt thự của Minh Tuyết được ước tính khoảng 2 triệu USD, và giá trị đã tăng lên 10 triệu USD (tương đương hơn 230 tỷ đồng) ở thời điểm anh chia sẻ.

Trước đây, Minh Tuyết từng chia sẻ hình ảnh không gian sống tại Mỹ, hé lộ căn nhà có thiết kế rộng rãi, hồ bơi và sân vườn

Sau hơn ba thập niên hoạt động nghệ thuật, Minh Tuyết vẫn duy trì sức hút giữa thị trường Việt Nam và ngoài nước. Từ những bản tình ca làm nên tên tuổi đến hành trình tại Chị Đẹp Đạp Gió 2024, nữ ca sĩ cho thấy khả năng thích nghi với nhiều sân khấu và thế hệ khán giả. Giọng hát khàn đặc trưng, sắc vóc quyến rũ cùng phong cách trình diễn tự tin tiếp tục là những yếu tố định hình hình ảnh Minh Tuyết trong lòng công chúng.

Sau hơn ba thập niên hoạt động nghệ thuật, Minh Tuyết vẫn duy trì sức hút giữa thị trường Việt Nam và ngoài nước

Ảnh: FBNV