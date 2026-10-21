Nhóm nhạc lấy cảm hứng từ người ngoài hành tinh công phá bảng xếp hạng Hàn Quốc

Ca khúc đầu tay Neon của nhóm nhạc nữ A2O Lite đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Melon chỉ sau 29 giờ phát hành.

Ảnh: A2O Entertainment

Với thành tích này, "Neon" trở thành bài hát ra mắt đạt vị trí số 1 nhanh nhất kể từ khi bảng xếp hạng được cải tổ vào năm 2021.

Sự trở lại của Lee Soo Man

Thành công của Neon giúp Lee Soo Man có màn trở lại thuận lợi tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc sau ba năm vắng bóng. Nhà sáng lập SM Entertainment lần này giới thiệu đồng thời nhóm nữ chín thành viên A2O Lite và nhóm nam 15 thành viên A2O Soul.

Hai nhóm xuất hiện tại buổi showcase chung vào ngày 12/10. Một ngày sau, A2O Lite phát hành Neon, còn A2O Soul giới thiệu Superstar. Đến 23h ngày 14/10, Neon đứng đầu Melon Top 100. Lee Soo Man xây dựng cho hai nhóm một vũ trụ hư cấu lấy hành tinh ngoài Trái Đất Soulite làm trung tâm. Câu chuyện chung này kết nối A2O Lite và A2O Soul ngay từ màn chào sân, đồng thời làm nền cho hình ảnh và các sản phẩm của họ.

Bên cạnh ý tưởng viễn tưởng, đội hình trẻ tuổi của A2O cũng thu hút sự chú ý. Tổng cộng 24 thành viên đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Mỹ, với độ tuổi trung bình là 15. Ba thành viên Ayune, Oa và Aijing của A2O Lite mới 13 tuổi. Ở A2O Soul, Sono, Zai, Ayden và Zet đều 14 tuổi.

Độ tuổi trung bình của A2O Lite là 15 tuổi (Ảnh: A2O Entertainment)

Aijing sớm trở thành một trong những gương mặt được bàn luận nhiều nhất. Khả năng vũ đạo và hình ảnh trẻ trung khiến cô được so sánh với BoA thời mới ra mắt. Một số khán giả cũng nhận xét nữ tân binh có nét giống Jessica, cựu thành viên Girls' Generation. Trước khi chính thức ra mắt, một số thành viên đã xuất hiện trong các video trình diễn thuộc dự án A2O Rookies từ năm 2024. Việc đào tạo và giới thiệu nghệ sĩ từ tuổi thiếu niên vốn quen thuộc trong sự nghiệp của Lee Soo Man. BoA ra mắt năm 2000 khi mới 13 tuổi; Taemin của SHINee và Krystal của f(x) đều bắt đầu hoạt động ở tuổi 14. Trong chương trình Nobody Talks to BoA năm 2020, Lee Soo Man từng nêu quan điểm thần tượng nên ra mắt trong khoảng 13-15 tuổi và khẳng định tên tuổi ở giai đoạn 16-18 tuổi.

Nhà phê bình văn hóa Kim Heon Sik cho rằng cách làm này giúp công ty có thời gian phát triển kỹ thuật, thể lực và phong thái sân khấu cho nghệ sĩ. Các thành viên trẻ cũng dễ tạo sự gần gũi với người nghe đồng trang lứa.

Aijing được nhận xét là giống BoA hồi mới ra mắt (Ảnh: A2O Entertainment)

Đó cũng là đối tượng Lee Soo Man muốn hướng đến với "Zalpha Pop", thuật ngữ ông đặt ra bằng cách ghép tên thế hệ Z và thế hệ Alpha. Với A2O, nhà sản xuất kỳ vọng các nghệ sĩ có thể xây dựng lượng người hâm mộ trẻ và trưởng thành cùng họ.

Khán giả nhắc lại âm nhạc thời SM Entertainment

Sau màn ra mắt, A2O Lite nhận được phản hồi tích cực hơn A2O Soul. Tuy nhiên, âm nhạc của cả hai nhóm đều khiến người nghe liên tưởng đến những sản phẩm trước đây của Lee Soo Man tại SM Entertainment.

Yoo Young Jin, cộng sự lâu năm từng góp phần định hình âm nhạc cho nhiều nghệ sĩ trực thuộc SM Entertainment, tiếp tục đồng hành với Lee tại A2O. Ông tham gia phụ trách âm nhạc và trình diễn cho hai nhóm mới. Neon sử dụng tiếng bass mạnh, kết hợp nhiều lớp giọng hát, nốt cao, đoạn chuyển tiếp và phần nhảy. Ca khúc được đẩy lên cao trào ở cuối bài, thay vì chỉ tập trung vào một đoạn điệp khúc lặp lại. Chất liệu điện tử và cách tổ chức bài hát khiến một bộ phận khán giả nhớ đến Girls' Generation và f(x).

Nhóm nhạc A20 Soul (Ảnh: A2O Entertainment)

Superstar của A2O Soul lại có giai điệu nhẹ nhàng hơn. Ca khúc sử dụng âm thanh synth tươi sáng, chú trọng phần hòa giọng của 15 thành viên. Cách sản xuất này gợi liên tưởng đến TVXQ, SHINee và EXO. Sự quen thuộc ấy tạo ra những phản ứng khác nhau. Một số người nghe hào hứng với phần hát bè dày, những đoạn khoe giọng và cấu trúc nhiều diễn biến. Họ đón nhận cách làm nhạc này giữa lúc nhiều sản phẩm Kpop rút ngắn thời lượng, ưu tiên điệp khúc đơn giản, dễ nhớ. Ngược lại, những khán giả khác cho rằng âm nhạc của A2O còn cũ và chưa mang đến nhiều bất ngờ. Việc các thành viên liên tục được so sánh với nghệ sĩ SM Entertainment cũng khiến một bộ phận người hâm mộ không hài lòng. Họ muốn các tân binh được đánh giá qua năng lực và sản phẩm của chính mình.

Theo nhà phê bình Kim Heon Sik, A2O vẫn mang nhiều đặc điểm của hệ thống thần tượng Lee Soo Man đã xây dựng trong hàng chục năm: tuyển chọn từ sớm, đội hình đông người, thành viên đa quốc tịch và khâu sản xuất được chăm chút kỹ lưỡng. Điều ông chờ đợi là cách nhà sản xuất biến những yếu tố quen thuộc ấy thành dấu ấn riêng cho các nhóm mới.

Ca khúc Superstar của A2O Soul khiến người nghe liên tưởng đến TVXQ, SHINee và EXO (Ảnh: Yonhap)

Neon đã mang về thành tích đầu tiên cho A2O Lite. Với Lee Soo Man, thử thách tiếp theo là duy trì sự quan tâm sau màn ra mắt và giúp các tân binh có chỗ đứng riêng, khi những so sánh với nghệ sĩ SM vẫn đang theo sát từng sản phẩm.