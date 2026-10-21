Nữ sinh quê Hà Nội học chuyên Amsterdam thi đỗ trường Y, bảo lưu đi hát có album lọt top hay nhất châu Á

Từng học trường chuyên top đầu Hà Nội, lựa chọn đi hát giúp cựu nữ sinh trường Y gặt hái thành công vang dội.

Thời gian gần đây, tlinh tiếp tục thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng khi liên tục đưa ra những động thái úp mở về những dự án mới sắp tới. Đặc biệt, việc nữ nghệ sĩ bất ngờ phát hành bản remake lại ca khúc bùa yêu vào ngày 20/10 đã khiến người hâm mộ không khỏi tò mò và trông đợi. Đây được xem là tín hiệu cho thấy tlinh đã sẵn sàng trở lại đường đua âm nhạc sau một giai đoạn hoạt động tương đối trầm lắng. Đối với khán giả theo dõi hành trình của tlinh, đây được xem là bước đi dạo đầu đầy hứa hẹn, khiến truyền thông lẫn công chúng không khỏi ngóng chờ sự xuất hiện của album phòng thu thứ 2, một dự án nối tiếp thành công vang dội của album ái trước đó.

Thời gian gần đây, tlinh tiếp tục thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng khi liên tục đưa ra những động thái úp mở về những dự án mới sắp tới

Truyền thông lẫn công chúng không khỏi ngóng chờ sự xuất hiện của album phòng thu thứ 2 của nữ nghệ sĩ

Từ hiện tượng gây chú ý tại Rap Việt mùa 1, tlinh từng bước khẳng định vị thế một trong những gương mặt đại diện nổi bật nhất của thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện nay, đồng thời trở thành nữ rapper đạt nhiều thành công hàng đầu tại Việt Nam. Nữ rapper tên thật là Nguyễn Thảo Linh, sinh năm 2000 tại Hà Nội.

tlinh đang từng bước khẳng định vị thế một trong những gương mặt đại diện nổi bật nhất của thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện nay, đồng thời trở thành nữ rapper đạt nhiều thành công hàng đầu tại Việt Nam

tlinh gây ấn tượng mạnh khi là cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và sau đó thi đỗ vào Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trước khi chính thức bước chân vào thị trường giải trí, cô đã gây ấn tượng mạnh với nền tảng học vấn xuất sắc khi là học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và sau đó thi đỗ vào Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên, khi đang trong quá trình theo học, tlinh đã quyết định bảo lưu việc học để ghi danh tham gia Rap Việt mùa đầu tiên. Từ đây, tlinh trở thành hiện tượng.

Tuy nhiên, khi đang trong quá trình theo học, tlinh đã quyết định bảo lưu việc học để ghi danh tham gia Rap Việt mùa đầu tiên

Bước vào sân chơi Rap Việt, tlinh chọn gia nhập đội của huấn luyện viên Suboi và nhanh chóng khẳng định tài năng

Bước vào sân chơi Rap Việt, tlinh chọn gia nhập đội của huấn luyện viên Suboi và nhanh chóng khẳng định tài năng. Cô ghi dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt tiết mục được đầu tư chỉn chu cả về tư duy sáng tác lẫn phong cách biểu diễn như Tình Yêu Bận Bịu, Tình Hình Thời Tiết, Chú Chó Trên Ô Tô. Xuyên suốt cuộc thi, cô là thí sinh nữ nổi bật nhất và xuất sắc trở thành đại diện phái nữ duy nhất góp mặt trong chặng tranh tài Top 8 chung cuộc. Dù không giành vị trí quán quân, Rap Việt thực sự đã trở thành bệ phóng vững chắc đưa tlinh bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Ngay sau cuộc thi, tlinh liên tục ra mắt các sản phẩm âm nhạc chất lượng và nhanh chóng nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả đại chúng. Hàng loạt đĩa đơn gây sốt như Thích Quá Rùi Nà, Em Là Châu Báu, cùng các dự án hợp tác nổi bật như Xích Thêm Chút (Remix) và Siren. Đến năm 2021, cô chính thức phát hành đĩa đơn solo đầu tay Gái Độc Thân, đánh dấu sự trưởng thành rõ rệt trong việc định hình phong cách nghệ thuật. Thông qua sự pha trộn mượt mà giữa các chất liệu rap, R&B và pop, tlinh thể hiện tư duy nữ quyền phóng khoáng, góc nhìn trực diện và cá tính riêng biệt trong từng lời ca.

Ngay sau cuộc thi, tlinh liên tục ra mắt các sản phẩm âm nhạc chất lượng và nhanh chóng nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả đại chúng

Đến năm 2021, cô chính thức phát hành đĩa đơn solo đầu tay Gái Độc Thân, đánh dấu sự trưởng thành rõ rệt trong việc định hình phong cách nghệ thuật

Cột mốc bùng nổ nhất trong sự nghiệp của tlinh diễn ra vào năm 2023 với việc phát hành album đầu tay mang tên ái. Album quy tụ nhiều bản thu ấn tượng như ghệ iu dấu của em ơi, kho báu, đánh rơi, đặc biệt là bản hit nếu lúc đó. Ca khúc này đã xuất sắc giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Vietnam Hot 100 suốt 4 tuần liên tiếp và hiện tại đạt mốc 139 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube.

Cột mốc bùng nổ nhất trong sự nghiệp của tlinh diễn ra vào năm 2023 với việc phát hành album đầu tay mang tên ái

Bản hit nếu lúc đó đã xuất sắc giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Vietnam Hot 100 suốt 4 tuần liên tiếp

Đặc biệt, ái còn ghi dấu ấn quốc tế khi được tạp chí âm nhạc uy tín nhất Anh Quốc - NME xếp ở vị trí thứ 15 trong danh sách 25 album châu Á xuất sắc nhất năm 2023. Việc là đại diện Việt Nam duy nhất xuất hiện trong danh sách này đã minh chứng cho chất lượng chuyên môn lẫn tầm ảnh hưởng của tlinh ngoài phạm vi nội địa.

Đặc biệt, album ái còn ghi dấu ấn quốc tế khi được tạp chí âm nhạc uy tín nhất Anh Quốc - NME xếp ở vị trí thứ 15 trong danh sách 25 album châu Á xuất sắc nhất năm 2023

Bên cạnh các dự án cá nhân, tlinh còn được mệnh danh là "Công chúa đi feat" của Vpop nhờ khả năng kết hợp ăn ý và nâng tầm mọi ca khúc mà cô góp giọng. Kể từ những bản hợp tác sớm thành công như vaicaunoicokhiennguoithaydoi kết hợp cùng GREY D hay Hop on da show, tlinh liên tục chứng minh tư duy tạo hit độc đáo. Sang năm 2024, nữ rapper tiếp tục có một năm bùng nổ khi phủ sóng dày đặc thông qua loạt sản phẩm hợp tác như Ai Mà Biết Được cùng SOOBIN, Fever cùng Coldzy và Minsicko, SAIGONTEY với Thể Thiên, cũng như EP FLVR kết hợp cùng Low G.

Bên cạnh các dự án cá nhân, tlinh còn được mệnh danh là "Công chúa đi feat" của Vpop nhờ khả năng kết hợp ăn ý và nâng tầm mọi ca khúc mà cô góp giọng

Nữ nghệ sĩ sở hữu loạt sản phẩm hợp tác thành công như: vaicaunoicokhiennguoithaydoi, Hop on da show, Ai Mà Biết Được,...

Không dừng lại ở thị trường trong nước, tlinh tiếp tục xuất hiện trong các dự án hợp tác quốc tế, tiêu biểu là màn bắt tay cùng rapper hàng đầu Malaysia, SonaOne trong năm 2025.

Nhìn lại hành trình từ một cô sinh viên ngành Y đến một trong những nghệ sĩ trẻ thành công nhất thị trường âm nhạc Việt hiện tại, tlinh đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về tư duy lẫn kỹ năng nghệ thuật. Sau một giai đoạn tương đối trầm lắng về sản phẩm solo chính thức kể từ album ái, những động thái phát tín hiệu mới nhất của cô trên mạng xã hội được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới đầy bứt phá trong sự nghiệp âm nhạc của cô.

Ảnh: FBNV