Thầy giáo trường học đặc biệt nổi tiếng 10 năm, 30 tuổi mua nhà cao cấp 80 tỷ

Sở hữu trái tim ấm áp cùng sự nghiệp rực rỡ, thầy giáo này nắm giữ khối tài sản đáng mơ ước ở tuổi 30.

Mới đây, sự xuất hiện của Jeonghan (SEVENTEEN) trên chương trình Salon Drip đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những chia sẻ về cuộc sống thường ngày cũng như hoạt động nghệ thuật, nam thần tượng sinh năm 1995 cũng nhắc đến khoảng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại một trường học đặc biệt dành cho trẻ em khuyết tật phát triển. Ngay sau khi chương trình lên sóng, những dòng bình luận cảm động từ chính giáo viên và phụ huynh từng làm việc, tiếp xúc với anh trong thời gian phục vụ cộng đồng đã lan truyền trên các mạng xã hội. Những câu chuyện nhỏ được hé lộ đã mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác về hình ảnh của một thần tượng Kpop hàng đầu phía sau sân khấu.

Mới đây, sự xuất hiện của Jeonghan (SEVENTEEN) trên chương trình Salon Drip đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng

Nam thần tượng sinh năm 1995 cũng nhắc đến khoảng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại một trường học đặc biệt dành cho trẻ em khuyết tật phát triển

Cụ thể, Jeonghan bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự vào ngày 26/9/2024 dưới hình thức nhân viên phục vụ cộng đồng, được phân công công tác tại một cơ sở giáo dục đặc biệt dành cho các học sinh gặp khó khăn về phát triển. Trong suốt thời gian công tác cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ vào tháng 6/2026, nam thần tượng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đồng nghiệp lẫn gia đình các em nhỏ. Một giáo viên chủ nhiệm lớp 12 tại trường chia sẻ rằng dù ban đầu không biết nhiều về SEVENTEEN, cô đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự chân thành, ấm áp và tinh thần trách nhiệm của Jeonghan ngay trong tháng đầu tiên làm việc cùng nhau. Nam ca sĩ không chỉ hoàn thành tốt các dặn dò chuyên môn mà còn thấu hiểu, đưa ra những phương pháp hướng dẫn nhạy bén và tinh tế.

Jeonghan bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự vào ngày 26/9/2024 dưới hình thức nhân viên phục vụ cộng đồng, được phân công công tác tại một cơ sở giáo dục đặc biệt dành cho các học sinh gặp khó khăn về phát triển.

Trong suốt thời gian công tác cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ vào tháng 6/2026, nam thần tượng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đồng nghiệp lẫn gia đình các em nhỏ

Cùng với đó, mẹ của một học sinh lớp 12 cũng gửi lời cảm ơn xúc động đến nam thần tượng khi chứng kiến anh tận tụy hỗ trợ từng em nhỏ theo năng lực riêng trong các buổi dự giờ, đồng hành cùng các em trong những chuyến dã ngoại và túc trực chăm sóc suốt đêm. Những phản hồi từ cộng đồng mạng hầu hết đều dành lời khen ngợi cho trái tim nhân hậu, bản tính khiêm tốn cùng thái độ nghiêm túc của Jeonghan đối với công việc xã hội này.

Jeonghan tận tụy hỗ trợ từng em nhỏ theo năng lực riêng trong các buổi dự giờ, đồng hành cùng các em trong những chuyến dã ngoại và túc trực chăm sóc suốt đêm

Những phản hồi từ cộng đồng mạng hầu hết đều dành lời khen ngợi cho trái tim nhân hậu, bản tính khiêm tốn cùng thái độ nghiêm túc của Jeonghan đối với công việc xã hội này

Sinh năm 1995, Jeonghan chính thức ra mắt cùng SEVENTEEN vào năm 2015 dưới sự quản lý của Pledis Entertainment. Ngay từ mini album đầu tay 17 Carat cùng ca khúc chủ đề Adore U, anh đã tạo nên cơn sốt diện rộng trong cộng đồng người hâm mộ Kpop nhờ vẻ đẹp "phi giới tính" ấn tượng cùng mái tóc dài lãng tử. Đảm nhận vai trò Vocalist trong nhóm nhỏ Vocal Team, anh ghi dấu ấn đậm nét bởi chất giọng ballad ngọt ngào và truyền cảm. Cùng các thành viên, Jeonghan sở hữu hàng loạt bản hit đình đám như Don't Wanna Cry, Rock With You hay Very Nice (Aju Nice),.. Trong đó, mini album FML từng tiêu thụ hơn 6,39 triệu bản, trở thành album bán chạy nhất lịch sử Kpop tại thời điểm phát hành, còn album Seventeenth Heaven xuất sắc vượt mốc 5,2 triệu bản đặt trước.

Sinh năm 1995, Jeonghan chính thức ra mắt cùng SEVENTEEN vào năm 2015 dưới sự quản lý của Pledis Entertainment

Ngay từ khi ra mắt, anh đã tạo nên cơn sốt diện rộng trong cộng đồng người hâm mộ Kpop nhờ vẻ đẹp "phi giới tính" ấn tượng cùng mái tóc dài lãng tử

Đảm nhận vai trò Vocalist trong nhóm nhỏ Vocal Team, anh ghi dấu ấn đậm nét bởi chất giọng ballad ngọt ngào và truyền cảm

Bên cạnh các hoạt động chung cùng SEVENTEEN, Jeonghan còn ghi dấu ấn đậm nét ở các dự án nhóm nhỏ và cá nhân. Tháng 6/2024, anh kết hợp cùng Wonwoo ra mắt sub-unit JxW với single album THIS MAN. Ngay khi vừa phát hành, đĩa đơn này đã tạo nên cú huých lớn khi thiết lập kỷ lục là album đầu tay của một nhóm nhỏ Kpop có doanh số tuần đầu cao nhất lịch sử Hanteo với 787.046 bản, trong đó chỉ riêng ngày đầu tiên ra mắt đã tẩu tán tới 537.083 bản.

Tháng 6/2024, anh kết hợp cùng Wonwoo ra mắt sub-unit JxW với single album THIS MAN

Ngay khi vừa phát hành, đĩa đơn này đã tạo nên cú huých lớn khi thiết lập kỷ lục là album đầu tay của một nhóm nhỏ Kpop có doanh số tuần đầu cao nhất lịch sử Hanteo với 787.046 bản, trong đó chỉ riêng ngày đầu tiên ra mắt đã tẩu tán tới 537.083 bản.

Đầu năm 2025, nam ca sĩ phát hành đĩa đơn solo Better Half hợp tác cùng ban nhạc rock Nhật Bản Omoinotake. Ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào giữa năm 2026, Jeonghan lập tức trở lại guồng quay nghệ thuật và tiếp tục ra mắt sub-unit mới cùng Joshua qua mini album DREAMSCAPE vào tháng 10/2026 với bài hát chủ đạo là 12 o'clock. Theo PLEDIS Entertainment, DREAMSCAPE đã đạt doanh số ngày đầu cao nhất từ trước đến nay đối với một album unit trên Hanteo. Chỉ riêng trong ngày phát hành đầu tiên, mini album này đã bán được 656.011 bản, qua đó thiết lập một kỷ lục mới cho các album của nhóm nhỏ.

Ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào giữa năm 2026, Jeonghan lập tức trở lại guồng quay nghệ thuật và tiếp tục ra mắt sub-unit mới cùng Joshua

MV ca khúc 12 o'clock của unit gồm Jeonghan và Joshua

Song song với sự nghiệp âm nhạc thành công, vẻ đẹp thanh tú cùng khí chất lịch lãm giúp Jeonghan trở thành gương mặt được các thương hiệu thời trang và làm đẹp quốc tế săn đón. Anh sở hữu hợp đồng đại sứ kéo dài 5 năm với nhãn hàng mỹ phẩm BANILA CO từ năm 2021. Đến cuối năm 2026, nam thần tượng tiếp tục được bổ nhiệm làm Đại sứ toàn cầu cho thương hiệu nước hoa cao cấp SW19 và thương hiệu thời trang Mardi Mercredi. Anh cũng trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế khi xuất hiện tại hàng ghế đầu show diễn Givenchy Summer 2027 Collection trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris.

Song song với sự nghiệp âm nhạc thành công, vẻ đẹp thanh tú cùng khí chất lịch lãm giúp Jeonghan trở thành gương mặt được các thương hiệu thời trang và làm đẹp quốc tế săn đón

Anh sở hữu hợp đồng đại sứ kéo dài 5 năm với nhãn hàng mỹ phẩm BANILA CO từ năm 2021

Nam thần tượng cũng trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế khi xuất hiện tại hàng ghế đầu show diễn Givenchy Summer 2027 Collection trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris

Thành công từ âm nhạc, các chuyến lưu diễn toàn cầu với SEVENTEEN như Follow hay Right Here cùng chuỗi hợp đồng quảng cáo đắt giá đã mang lại cho Jeonghan nguồn thu nhập khổng lồ. Ở tuổi 30, khối tài sản ròng của nam ca sĩ ước tính đã vượt con số 5 triệu USD (khoảng hơn 120 tỷ đồng). Nhờ nguồn tài chính vững mạnh, Jeonghan chính thức gia nhập hàng ngũ những "đại gia ngầm" của showbiz Hàn khi sở hữu căn hộ penthouse sang trọng tại khu phức hợp cao cấp Brighton Hannam thuộc khu Hannam-dong, quận Yongsan, Seoul. Căn hộ có giá trị ước tính khoảng 4 tỷ KRW (tương đương 80 tỷ đồng), khẳng định tiềm lực kinh tế của nam thần tượng sau 10 năm cống hiến cho nghệ thuật.

Thành công từ âm nhạc, các chuyến lưu diễn toàn cầu với SEVENTEEN như Follow hay Right Here cùng chuỗi hợp đồng quảng cáo đắt giá đã mang lại cho Jeonghan nguồn thu nhập khổng lồ

Ở tuổi 30, khối tài sản ròng của nam ca sĩ ước tính đã vượt con số 5 triệu USD (khoảng hơn 120 tỷ đồng)

Jeonghan chính thức gia nhập hàng ngũ những "đại gia ngầm" của showbiz Hàn khi sở hữu căn hộ penthouse sang trọng tại khu phức hợp cao cấp Brighton Hannam

Căn hộ có giá trị ước tính khoảng 4 tỷ KRW (tương đương 80 tỷ đồng)

Một thập kỷ kiên trì cống hiến, Jeonghan không chỉ xây dựng nên một sự nghiệp âm nhạc đồ sộ và khối tài sản đáng mơ ước, mà còn chinh phục công chúng bằng nhân cách vàng cùng sự tử tế chân thành.

Ảnh: X