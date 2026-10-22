10 điểm cho VPBank nắm bắt tâm lý fan BIGBANG: Cả ngã tư cứ chờ đèn đỏ là được “ôn bài”

1 ngã tư ở Hà Nội được biến thành lớp học "ôn bài" cấp tốc trước concert BIGBANG.

Những ngày này, bầu không khí xung quanh sự kiện đại nhạc hội BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS] tại Hà Nội đang nóng lên từng giờ. Bên cạnh khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, nơi đang gấp rút hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng, một tọa độ khác giữa lòng thủ đô cũng đang thu hút lượng tương tác khổng lồ từ cư dân mạng chính là giao lộ nơi đặt tòa nhà VPBank Flagship, số 89 Láng Hạ.

Giao lộ nơi đặt tòa nhà VPBank Flagship, số 89 Láng Hạ đang thu hút nhiều sự chú ý (clip: @Chunnie)

Mới đây, những hình ảnh tại khu vực popup store này đã nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút dư luận. Theo ghi nhận của chúng tôi, địa điểm mở cửa đón khách từ sáng ngày 17/10, điểm đến này nhanh chóng trở thành tâm điểm hội tụ của cộng đồng người hâm mộ (V.I.P).

Theo ghi nhận của chúng tôi, địa điểm mở cửa đón khách từ sáng ngày 17/10, điểm đến này nhanh chóng trở thành tâm điểm hội tụ của cộng đồng người hâm mộ (V.I.P)

Mỗi ngày, hàng dài người hâm mộ có mặt, kiên nhẫn xếp hàng trải dài cả kilomet dọc theo tuyến phố để chờ đến lượt vào cửa hàng

Mỗi ngày, hàng dài người hâm mộ có mặt, kiên nhẫn xếp hàng trải dài cả kilomet dọc theo tuyến phố để chờ đến lượt vào cửa hàng lựa chọn những món đồ yêu thích và ghi lại các khoảnh khắc check-in đáng nhớ trước ngày gặp lại thần tượng. Dù thời gian chờ đợi tương đối dài, đông đảo V.I.P vẫn hào hứng và vui vẻ khi được tận tay sở hữu những món đồ của thần tượng.

Điểm sáng nổi bật tại đây chính là sự kết hợp giữa không gian tòa nhà VPBank Flagship và mô hình Bang Bong (lightstick của BIGBANG) khổng lồ cao tới 4m ngay phía trước mặt tiền. Màn hình LED kích thước lớn phía trước tòa nhà liên tục chiếu video các bản hit đình đám của BIGBANG, đính kèm phần phụ đề tiếng Việt được biên soạn vô cùng tỉ mỉ, khớp từng nhịp điệu. Ý tưởng này lập tức nhận được lời khen ngợi từ cộng đồng mạng bởi sự thông minh, tinh tế và khả năng thấu hiểu tâm lý người hâm mộ.

Màn hình LED kích thước lớn phía trước tòa nhà liên tục chiếu video các bản hit đình đám của BIGBANG

Phần phụ đề tiếng Việt được biên soạn vô cùng tỉ mỉ, khớp từng nhịp điệu

Người đi đường mỗi khi dừng đèn đỏ ở phía đối diện tòa nhà tại đây đều vô tình có cơ hội "ôn bài", nhẩm theo từng lời ca quen thuộc để sẵn sàng hòa giọng cùng thần tượng trong hai đêm diễn chính thức. Sự hòa quyện này tạo nên một bầu không khí bùng nổ, rộn ràng không khác gì một "concert thu nhỏ" giữa trung tâm thành phố.

Người đi đường mỗi khi dừng đèn đỏ ở phía đối diện tòa nhà tại đây đều vô tình có cơ hội "ôn bài"

Không khí bùng nổ, rộn ràng không khác gì một "concert thu nhỏ" giữa trung tâm thành phố

Song song với không khí náo nhiệt tại Láng Hạ, tâm điểm của sự kiện là Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình cũng ghi nhận những chuyển động mới trong sáng 22/10.

tâm điểm của sự kiện là Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình cũng ghi nhận những chuyển động mới trong sáng 22/10

Theo ghi nhận thực tế vào sáng nay, toàn bộ hệ thống sân khấu hoành tráng cùng quy mô hạ tầng kỹ thuật đã chính thức hoàn tất những công đoạn lắp đặt cuối cùng. Ban tổ chức cũng đã chính thức mở cửa các khu vực check-in để tiến hành đổi vòng tay và vé cho khán giả.

Theo ghi nhận thực tế vào sáng nay, toàn bộ hệ thống sân khấu hoành tráng cùng quy mô hạ tầng kỹ thuật đã chính thức hoàn tất những công đoạn lắp đặt cuối cùng

Ban tổ chức cũng đã chính thức mở cửa các khu vực check-in để tiến hành đổi vòng tay và vé cho khán giả

Khi thời khắc diễn ra hai đêm concert chính thức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đang đến rất gần, sự chuẩn bị chu đáo từ ban tổ chức cùng những hoạt động đồng hành ấn tượng đã đẩy tâm trạng háo hức của cộng đồng V.I.P lên mức cao nhất. Tất cả đều đã sẵn sàng để sống trọn vẹn trong không gian âm nhạc đẳng cấp và tạo nên những kỷ niệm khó quên cùng BIGBANG tại Hà Nội.