Đám cưới của Quán quân The Voice Kids đầu tiên tại Việt Nam đang bị AI đe dọa

Hiện chỉ còn đám cưới của Quán quân The Voice Kids đương đầu với AI.

Nhạc Việt đang sôi động với hàng loạt sản phẩm mới được phát hành, từ các nghệ sĩ tên tuổi đến những gương mặt bước ra từ chương trình truyền hình thực tế. Cùng với đó, bảng xếp hạng thịnh hành YouTube Music Việt Nam cũng ghi nhận nhiều biến động bất ngờ, phản ánh một bức tranh âm nhạc đầy xáo trộn và khác lạ so với những mô típ quen thuộc trước đây.

Nhìn vào bức tranh tổng quan của bảng xếp hạng thịnh hành YouTube Music Việt Nam được ghi nhận vào sáng ngày 22/10, RHYDER cùng sản phẩm Trong Đôi Mắt Thiếu Nữ tiếp tục giữ vững vị trí #1 đầy ấn tượng. Đây có thể xem là đại diện duy nhất của dàn nghệ sĩ trẻ thế hệ mới, bước ra từ các chương trình thực tế, và vẫn trụ vững ở vị trí này trước đợt càn quét mạnh mẽ của các xu hướng nội dung mới. Để có được thành tích này, cộng đồng fan của RHYDER đã và đang nỗ lực trong chiến dịch cày views cũng như lượt nghe trực tuyến nhằm giữ vị trí cho thần tượng trước sức ép từ dòng chảy âm nhạc công nghệ.

RHYDER cùng sản phẩm Trong Đôi Mắt Thiếu Nữ tiếp tục giữ vững vị trí #1 đầy ấn tượng

Bảng xếp hạng thịnh hành YouTube Music Việt Nam được ghi nhận vào sáng ngày 22/10

Khoảng cách phía sau vị trí số một lại chứng kiến sự ngậm ngùi của không ít cái tên đình đám. Những ngôi sao Vpop sở hữu tệp fan cứng hùng hậu và có sự đầu tư sản xuất vô cùng chỉn chu như Hoàng Thùy Linh với Thầy Dùi hay MCK với Không Cần Lo Cho Tao cũng đành “ngậm ngùi” chịu lép vế. Sản phẩm Thầy Dùi dừng chân ở vị trí #7, trong khi Không Cần Lo Cho Tao xếp ở vị trí #8. Việc các sản phẩm chất lượng từ nghệ sĩ tên tuổi bị đẩy xuống nhóm dưới đã phản ánh một thực tế rằng sức hút đến từ quy trình làm nhạc truyền thống đang chịu áp lực cạnh tranh cực kỳ khốc liệt.

Điểm đáng chú ý nhất trên bảng xếp hạng thịnh hành lúc này chính là sự đổ bộ và chiếm đóng diện rộng của các bản phối cũng như video sử dụng hình ảnh, giọng hát AI hoặc xuất phát từ các kênh nhạc AI chuyên dụng. Trừ vị trí đầu bảng của RHYDER, mọi vị trí cao trong top 10 còn lại đều là nhạc do trí tuệ nhân tạo sản xuất. Cụ thể diễn biến top cao ghi nhận #2 thuộc về RONG RÊU - Đây Mới Là Bản Phối Ngọt Ngào..., #3 là Mashup 4IN1 - Nhạc Remix Lộn Xộn..., Trong Top 10 Trending YouTube Music Charts Vietnam hiện tại, có tới 7 vị trí thuộc về các sản phẩm được xác định sử dụng giọng hát trí tuệ nhân tạo trong khi các sản phẩm của nghệ sĩ thật chỉ có 3 bài góp mặt vàp bảng xếp hạng.

Trừ vị trí đầu bảng của RHYDER, mọi vị trí cao trong top 10 còn lại đều là nhạc do trí tuệ nhân tạo sản xuất

Sự thống trị của các sản phẩm âm nhạc AI trên nền tảng YouTube hoàn toàn không phải là một sự ngẫu nhiên. Hiện tượng này xuất phát từ sự kết hợp hoàn hảo giữa việc thấu hiểu thị hiếu người nghe, chiến lược phát triển nội dung thông minh và ưu thế vượt trội về năng lực sản xuất của công nghệ AI. Điểm mấu chốt đầu tiên giúp âm nhạc AI giành chiến thắng là khả năng nhắm trúng thói quen nghe nhạc thụ động của tệp khán giả yêu thích dòng nhạc trữ tình và nhạc xưa. Đây là nhóm người dùng khổng lồ với nhu cầu thưởng thức những giai điệu hoài niệm trong một thời gian dài.

Sự bùng nổ của AI đang tạo ra áp lực vô hình nhưng cực kỳ to lớn lên toàn bộ hệ sinh thái âm nhạc hiện đại. Việc sản xuất nhạc bằng AI diễn ra với tốc độ chóng mặt, liên tục đánh đúng vào tâm lý nghe nhạc chạy nền của người dùng. Nhờ tần suất ra mắt dày đặc cùng thời lượng nghe kéo dài, các kênh nhạc AI dễ dàng tối ưu hóa thuật toán đề xuất của YouTube nhanh hơn rất nhiều so với quy trình kỳ công kéo dài nhiều tháng trời của một sản phẩm Vpop truyền thống. Điều này vô hình trung tạo nên một cuộc khủng hoảng thực sự về định giá giá trị nghệ thuật trên các nền tảng số.

Sự thống trị của các sản phẩm âm nhạc AI trên nền tảng YouTube hoàn toàn không phải là một sự ngẫu nhiên

Tuy nhiên, áp lực khốc liệt hiện nay không còn dừng lại ở góc độ cạnh tranh tài năng hay sức hút giữa các nghệ sĩ, mà đang gián tiếp chỉ ra bất cập lớn của chính hệ thống xếp hạng. Việc các nền tảng âm nhạc trực tuyến đặt các bài hát do AI tạo ra chung một bảng xếp hạng với những sản phẩm được đầu tư công phu đang tạo ra một cuộc đua mất cân bằng. Một sản phẩm âm nhạc truyền thống phải tốn hàng tháng để hòa âm phối khí, thu âm và quay MV tốn kém hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng, nhưng lại dễ dàng bị đánh bại về mặt chỉ số bởi một tệp âm thanh AI được tạo ra chỉ trong vài phút bằng vài dòng lệnh.

Nhiều MV phải tốn hàng tháng để hòa âm phối khí, thu âm và tốn kém hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng, nhưng lại dễ dàng bị đánh bại về mặt chỉ số bởi một tệp âm thanh AI được tạo ra chỉ trong vài phút bằng vài dòng lệnh

Việc các nền tảng âm nhạc trực tuyến đặt các bài hát do AI tạo ra chung một bảng xếp hạng với những sản phẩm được đầu tư công phu đang tạo ra một cuộc đua mất cân bằng

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của dòng nhạc AI trên các bảng xếp hạng không chỉ làm thay đổi thói quen tiêu dùng âm nhạc mà còn đặt ra bài toán hóc búa cho toàn bộ ngành công nghiệp giải trí. Đã đến lúc cần có những cơ chế quản lý, phân loại rõ ràng đối với sản phẩm do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Chỉ khi xây dựng được một môi trường cạnh tranh minh bạch, rõ ràng và công bằng, nơi chất lượng nghệ thuật chân chính được đánh giá đúng mực, các nghệ sĩ mới giữ vững được động lực đầu tư dài hạn, tiếp tục cống hiến để theo đuổi những giá trị âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân.

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