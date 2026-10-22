Đại mỹ nhân được đề cử đẹp nhất thế giới cũng có ngày này

Một chia sẻ của đại mỹ nhân này đang khiến dân tình hoang mang.

Một chia sẻ của Anna (MEOVV) với Sana (TWICE) về nỗi tự ti ngoại hình trong một chương trình truyền hình mới đây đang nhận được sự chú ý từ người hâm mộ. Cụ thể, khi được Sana hỏi có điều gì khiến bản thân chưa tự tin về vẻ ngoài hay không, Anna thẳng thắn trả lời rằng đôi mắt của cô trông đờ đẫn, thiếu sức sống.

Một chia sẻ của Anna (MEOVV) với Sana (TWICE) về nỗi tự ti ngoại hình trong một chương trình truyền hình mới đây đang nhận được sự chú ý từ người hâm mộ

Câu trả lời của Anna nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Dù sở hữu nhan sắc nổi bật và là một trong những gương mặt được chú ý của MEOVV, nữ thần tượng vẫn có những điểm chưa thực sự hài lòng về ngoại hình. Chia sẻ này khiến nhiều người bất ngờ, bởi đôi khi những đường nét được khán giả yêu thích lại là điều mà chính các thần tượng cảm thấy tự ti về bản thân.

Bên cạnh đó, câu chuyện cũng gợi nhắc đến áp lực ngoại hình mà các thần tượng phải đối mặt trong quá trình hoạt động. Thường xuyên xuất hiện trước công chúng, tham gia các sự kiện và được chú ý qua từng khung hình, họ khó tránh khỏi những lúc soi xét các đường nét của chính mình. Vì vậy, lời chia sẻ thẳng thắn của Anna cũng khiến người hâm mộ thêm đồng cảm với nữ thần tượng.

Anna khiến nhiều người bất ngờ khi cảm thấy tự ti vì đôi mắt của mình

Sinh năm 2005 tại Nhật Bản, Anna từng có thời gian hoạt động trong lĩnh vực người mẫu trước khi ra mắt cùng MEOVV vào năm 2024. Nền tảng này giúp nữ thần tượng sớm làm quen với ống kính, đồng thời phát huy lợi thế về ngoại hình và thần thái. Chính gương mặt hài hòa cùng khả năng thể hiện thần thái trước ống kính giúp Anna nhanh chóng trở thành một trong những thành viên được chú ý về nhan sắc của MEOVV.

Anna là một trong những visual nổi bật của MEOVV là Kpop thế hệ thứ 5

Kể từ khi ra mắt, MEOVV từng bước tạo dấu ấn với loạt ca khúc như Meow, Toxic và Burning Up, mang màu sắc pop hiện đại, kết hợp với hình ảnh cá tính và phong cách trình diễn đậm chất thời trang. Được hậu thuẫn bởi THEBLACKLABEL, nhóm gây chú ý nhờ đội hình nổi bật cùng định hướng hình ảnh khác biệt. Trong đó, Anna là một trong những thành viên thường xuyên được nhắc đến nhờ visual sắc sảo, khí chất sang trọng và khả năng thu hút ống kính.

Không chỉ xuất hiện nổi bật trong các sản phẩm âm nhạc của nhóm, Anna còn thu hút người hâm mộ qua những fancam ghi lại màn trình diễn trên sân khấu. Các khoảnh khắc cận mặt, góc nghiêng hay biểu cảm khi biểu diễn thường được chia sẻ trên mạng xã hội, góp phần giúp nữ thần tượng duy trì sức hút riêng.

Nhan sắc bất bại của Anna qua ống kính Getty Images

Đặc biệt, những hình ảnh của Anna qua ống kính Getty Images từng khiến khán giả bàn luận về nhan sắc và khả năng cân nhiều góc máy. Một trong những điểm nhấn trên gương mặt cô là đôi mắt mèo với phần đuôi mắt hơi xếch, tạo cảm giác sắc sảo và lạnh lùng.

Đặc điểm này cũng góp phần làm nên vẻ đẹp mang màu sắc high-fashion của nữ thần tượng, giúp cô nổi bật trong cả những khung hình đời thường lẫn các sự kiện thời trang. Dù xuất hiện trong những khung hình đời thường hay tại các sự kiện thời trang, nữ idol vẫn gây chú ý với đường nét thanh tú và thần thái đậm chất high-fashion.

Anna đã góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn trong 3 năm liên tiếp

Đáng chú ý, nữ thần tượng đã góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn trong 3 năm liên tiếp. Đây là danh sách thường niên nhận được sự quan tâm của cộng đồng yêu thích sắc đẹp và giải trí quốc tế. Việc liên tục xuất hiện trong danh sách đề cử góp phần giúp Anna được chú ý về ngoại hình, đồng thời cho thấy sức hút của cô đối với một bộ phận người hâm mộ quốc tế.

Fancam trong quá trình quảng bá ca khúc mới đang viral của Anna

Mới đây, Anna cùng các thành viên MEOVV trở lại với GO HARD, tiếp tục thu hút sự chú ý không chỉ bởi âm nhạc mà còn nhờ visual nổi bật. Trong những sân khấu quảng bá ca khúc mới, nữ thần tượng được khen ngợi với gương mặt sắc sảo, thần thái sang trọng và phong cách trình diễn cuốn hút. Các fancam của Anna trong đợt quảng bá này cũng viral trên mạng xã hội vì thần thái cuốn hút và nhan sắc trẻ trung.

Chính vì vậy, lời chia sẻ về đôi mắt thiếu sức sống của Anna càng khiến nhiều người bất ngờ vì trái ngược với những lời khen mà cô thường nhận được

Chính vì vậy, lời chia sẻ về đôi mắt thiếu sức sống của Anna càng tạo nên sự tương phản với những lời khen mà cô thường nhận được. Trong khi khán giả dành nhiều sự chú ý cho visual sang trọng, đường nét sắc sảo và thần thái trước ống kính, nữ thần tượng lại nhìn thấy điểm chưa hài lòng ở chính mình.

Ảnh: X/topstarnews